歐客佬咖啡周年慶滿額月月抽 再搭配台中購物節多重抽

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
知名精品咖啡品牌「歐客佬精品咖啡」，慶祝創立16周年，即日起至2026年元月25日止，加碼4波抽獎活動，凡是購買精品咖啡豆、精品(浸泡)掛耳、精品掛耳禮盒，單筆消費滿2,000元，即可獲得抽獎券1張，月月抽好禮、最大獎抽16萬元現金。

另外，即日起至11月16日止，同步推出歐客佬啡嚐回饋檔，全館的精品咖啡豆、精品掛耳，同價位可以任選買1包送1包。無論是送禮自用都超值優惠。

歐客佬精品咖啡連續四年奪得台中市十大伴手禮「金口碑獎」，穩居台中十大伴手禮最大贏家之一。長期自咖啡產地直接採購咖啡，農場直營、產銷合一，咖啡品項多達上百款，是咖啡迷最愛品牌之一。

目前正值歐客佬咖啡《16周年慶》，加碼4波抽獎活動，凡是購買精品咖啡豆、精品(浸泡)掛耳、精品掛耳禮盒，單筆消費滿2,000元，即可獲得抽獎券1張，月月抽好禮、最大獎抽16萬元現金。

品牌16周年慶抽獎活動，更是加碼成為「台中購物節」五倍合作店家。「台中購物節」天天抽3,000元現金、周周抽10萬現金、隔周抽百萬汽車、月月抽100萬現金、外國人專屬抽1萬元美金、壓軸抽精品好宅。

歐客佬精品咖啡表示，限時優惠同步登場，買咖啡不僅享折扣，更能參加多重抽獎活動，從現金、汽車到好宅，一次滿足「喝好咖啡、抽大獎」的雙重享受。

