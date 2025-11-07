快訊

人氣可頌連鎖專門店「獻lminding」 11月感恩祭熱情登場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
超人氣可頌連鎖專門店「獻lminding」，11月感恩祭熱情登場。業者提供
超人氣可頌連鎖專賣店「獻 lminding」現正熱烈快閃中，即日起至11月30日，全門市推出感恩祭優惠，現烤可頌系列「買七送一」、雙拼蛋捲「買二送一」等。業者表示，這個11月不妨走進「獻lminding」，感受手作溫度，帶走屬於自己的美好獻禮。

「獻lminding」以「獻上一份心意」為理念，主打每日手工現做圓可頌，用真誠與匠心打造屬於這個季節的溫暖滋味。目前於台北夢時代二館設有快閃點，方便北部民眾品嚐；台中門市位於西區五權一街，台南門市則位於中西區慶中街，皆同步參與活動。

全台首家圓可頌專門店，堅持口感扎實、內餡飽滿，目前已推出25種以上創意口味，其中「青山桂花烏龍」融合焙茶香氣，清新回甘，榮登人氣首選；經典「青蔥圓可頌」則由田銜合作供應新鮮青蔥，鹹香誘人，廣受老饕喜愛。

除了可頌，明星商品「千層捲捲酥」更屢獲國際肯定，包括榮獲iTQI國際絕佳風味獎三顆星認證，為市場唯一獲此殊榮的產品。

其層層酥脆、減糖設計搭配質感焦糖香氣，不僅美味更兼顧健康，更一舉奪下「2025台中十大伴手禮首獎」與「2025台灣百大糕餅伴手禮金質獎」，外型精緻大方，是送禮自用兩相宜的首選禮盒。據統計，累計售出長度已超過2.5座台北101高度，人氣可見一斑。

即日起至11月30日，全門市推出感恩祭優惠：現烤可頌系列「買七送一」，加碼滿七顆即可盒裝攜帶；雙拼蛋捲「買二送一」，空心原味或空心巧克力任選。

另外，空心蛋捲任選五盒只要1,000元；蛋捲全系列享三盒95折、五盒9折優惠。千層捲捲酥更推出超值組合—12入裝3盒999元、20入裝3盒1,500元，數量有限，售完為止。

伴手禮 禮盒

