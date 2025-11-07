ITF首日入場6.3萬人次 開展首日千萬刷手現身

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台北國際旅展（ITF）今天起至下周一在台北南港展覽館1館登場，吸引許多民眾前往參觀。記者胡經周／攝影
受明年九個連假及「普發萬元」影響，2025 ITF台北國際旅展開展首日入場達63,167人次，較去年成長8.87%。人氣、買氣暢旺，老爺酒店集團出現「千萬刷手」掃購3,000張住宿券，更出現多位百萬刷手，包含福容大飯店、JR東日本大飯店、天成飯店、圓山大飯店、雄獅（2731）旅遊及東南旅遊等，飯店及旅行社等多家業者表示業績較去年成長，日韓線、長程線及郵輪等皆為熱門商品。

麗星郵輪推出ITF限定探索星號旅展優惠，包含北高雙港行程合購現折4,000元、高雄出發5日行程每晚加贈最高6,500元消費金等折扣；MSC地中海郵輪分別推出冬季、日韓春季及夏季等航程，早鳥優惠減6,000元；鳳凰旅遊推出麗星郵輪探索星號，那霸3日最低6,000元起；雄獅旅遊MSC榮耀號日韓6日，早鳥現折6,000元，旅展價42,900元起；可樂旅遊推出「迪士尼探險號」郵輪團體及自由行商品，每人最低41,888元起，現場下定除送行李吊牌、艙門磁鐵等禮品，還加碼贈可樂旅遊幣5,000枚。

今年參展航空推出多重折扣，中華航空（2610）購買指定航線享優惠7折起，現場購票可參加抽機票活動及贈Care Bears禮盒；長榮航空（2618）多條航線最低84折起，推出台北-洛杉磯來回含稅價26,423元起；星宇航空推出11月10日前購買機票或「星星相遇」產品，單筆滿20,000元可於現場參加「滿額抽SNOOPY星願盒」活動，有機會抽中亞洲區不限航點商務艙來回機票、星宇航空獎勵哩程50,000哩、星野集團住宿券與SNOOPY聯名周邊等多項好禮。台灣虎航（6757）祭出仁川單程未稅1,199元起、東京羽田單程未稅1,799元起、名古屋單程未稅1,899元起；國泰航空則推出全球精選航點8折起，越捷航空更於旅展現場舉辦「0元機票大放送」扭蛋活動，每天抽出0元機票，於現場完成指定任務，就有機會抽中免費機票或限定艙等100%抵用券。

日本館今年超過200個攤位打破歷年參展規模，邀集自北海道、東北地區、關東、北陸、山陰山陽、九州、四國至沖繩等南北城市參展，現場推出近鐵電車周遊券全面9折、Nippon SIM最低6折起等產品，提供最新旅遊資訊、自由行配套、門票與交通券等展場限定優惠、填問卷送好禮等活動；展期間寶可夢「呆呆獸」將在香川縣攤位驚喜現身，參與活動就能加碼抽聯名周邊，明日更有超人氣吉祥物「熊本熊」在大會舞台活動及吉祥物大遊行跟大家相見歡。

美國館自2017年後再度回歸，展期間每日推出抽機票活動；韓國館則以「韓食與韓流」為題，規劃「寶劍ZONE」全羅南道紫島打卡區，完成任務即有機會獲得拍立得合照，民眾於現場完成集章活動可獲限量贈品，每日推出道地韓食教學與試吃活動，包含安東燉雞、辣炒雞排、光州肉餅等，周末舞台時段「大韓航空知識挑戰賽」中，將送出2張台韓指定航線機票。民眾可把握多家航空抽機票的活動，到一樓展區購買來自世界各地的旅遊產品。

KKday於展期推出限量自由行配套行程、票券，包含東京哈利波特影城門票買一送一、豪華版關西享樂周遊券買一送一，以及限時特價酷航北海道6天6,388元起等，現場玩拉霸還可抽機票；雄獅旅遊則推出團體遊優惠口袋商品，沖繩自由行4天9,888元起、泰國芭達雅跨年5日21,999元起及瑞士冰川10日97,900元起等優惠產品。

旅展現場也有多項鐵道相關產品行程等鐵道迷來選購，台鐵販售廣受好評的台鐵便當並邀請民眾拍照留影，分享鐵道旅遊故事，現場完成打卡分享即可獲得精美小禮乙份。雄獅旅遊推出藍皮解憂號旅展限定「南國漫讀節限定列車」每人1,280元；「紫斑蝶高屏3日」搭藍皮、到茂林看紫斑蝶，每人5,999元起；台灣高鐵（2633）推出「高鐵假期」多項優惠，單筆滿10,000元贈高鐵假期1,000元抵用券，滿額可抽星宇航空（2646）不限航點來回機票乙張。

機票 雄獅

