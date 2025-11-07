全台最大全國電子「高雄民族店」全新開幕！限時5天推限量驚喜特惠　應援女神李雅英擔任一日店長

全國電子迎來品牌50週年，以「來店50」為主題重磅推出百萬回饋活動，11月7日至11月17日搭配雙11檔期優惠全面升級，限量5折商品、抽結單金額5折、抽10萬元免單、滿額登錄送50週年紀念品等多重好康同步登場。同時，全台最大、佔地500坪的高雄民族店全新升級開幕，以「智慧居家城市」為概念，融合3C家電、居家設計與生活美學，提供數千種商品。

11月7日全國電子高雄民族店開幕首日，邀請應援女神李雅英擔任「來店50」一日店長，吸引大批人潮，李雅英不僅體驗多項智慧家電，並與民眾熱情遊戲共舞互動合影。活動現場她更化身店長介紹數位3C家電商品；在家電拍賣活動中，李雅英更為得標粉絲親自結帳，現場粉絲直呼「太幸運了」。「來店50」活動最終抽出3名5折券幸運得主，全場歡聲雷動，將開幕活動掀起最高潮。

全國電子高雄民族店歡慶開幕，11月7日至11月11日連續5天每日推出限量驚喜特惠商品，同步祭出多項限時優惠與抽獎活動，凡消費滿額即可參加「開幕滿額贈」與「發票登錄抽獎」，有機會將美型冰箱、冷暖空調、冷凍櫃等帶回家。11月7日至11月9日消費滿1,000元再加碼贈送摸彩券一張，11月9日晚上8點於現場公開抽出多項大獎。

全新裝修的民族店以挑高雙層設計打造明亮動線，結合展示、體驗與服務三大功能，融合科技、居家與生活美學，集結數位3C、家電、居家廚衛、系統櫃、水電五金、燈具、沙發寢具、嬰幼銀髮及寵物等多元生活用品。店內更設有「智慧居家情境體驗區」，透過互動展示讓消費者親身感受智慧家電、照明與數位設備間的串聯應用。

1樓導入多個人氣品牌櫃位，展現全方位智慧居家體驗。其中，APPLE 3.0 專區以沉浸式體驗設計展示蘋果全系列產品，讓消費者在明亮開放的空間中親身感受科技美學；三星智慧館以數位資訊商品為核心，集結平板、手機與穿戴裝置等最新科技，並設有互動展示區；愛加沙發提供柔軟舒適的精品家具，打造理想客廳風格；JollyPet寵物用品以多元實用選品滿足毛孩日常需求；SingBee欣美兒童成長桌椅以人體工學設計與可調式桌面著稱，陪伴孩子舒適學習、健康成長；華燈市燈具以風格設計與光影美學營造溫暖居家氛圍，展現質感生活品味；LNC Mac寶元快客櫃以客製化系統櫃設計與專業空間規劃見長，兼顧機能與美感，打造理想居家新典範；QSHION透氣水洗床墊以專利三維立體結構與全水洗設計聞名，兼具透氣、支撐與環保機能；微星充電樁展示智慧能源應用，結合高效能充電技術與安全防護設計，實踐減碳綠能永續生活；Boss廚衛用品以極簡設計與高耐用性著稱，從龍頭、花灑到收納配件皆以實用與美觀並重，為居家廚衛空間帶來更舒適、便利的使用體驗。

為慶祝開幕，11月7日至12月8日期間於全國電子高雄民族店單筆消費滿1,000元，即可免費兌換「果然好喝」現打果昔一杯。

雙11檔期全國電子祭出全館家電、3C與廚衛設備限時破盤優惠，還有滿額禮、抽獎及普發萬元加碼活動。11月7日至11月17日推出雙11超值破盤優惠，指定大家電5折起、筆電最高現省10,000元，全館家電9折起，滿額再享1元加購按摩椅的驚喜方案。購買電視、冰箱、洗衣機、空調四大家電單筆發票滿25,000元，每日前100名再送1,000點全國電子會員點數。此外，綁定全國電子LINE好友，還能天天玩拉霸抽獎，最高可獲1,000元折價序號。

破盤活動期間，家電、數位3C與廚衛用品多項優惠同步登場。空調商品9折起，搭配節能補助最高可省5,000元，加碼原廠好禮最高8,000元；電視指定商品6折起，門市體驗打卡可抽65吋4K電視，購買電視再抽7萬元電視免單；冰箱與洗衣機推出限時抽獎活動，購買指定日製冰箱可抽Waymax電動滑板車，購買滾筒與Washtower洗衣機可抽Dyson空氣清淨機。數位3C商品滿20,000元可抽iPhone Air 256GB，指定筆電滿額現折1,111元、數位周邊商品滿1,111元則週週再抽EPSON藍牙標籤機。廚衛家電指定機型（熱水器、瓦斯爐、淨水設備、洗碗機）滿2萬元現折1,111元，並提供原廠技師到府安裝服務。

此外，全國電子即日起至12月14日加碼推出「全民普發雙抽萬得FOR」活動，消費滿萬元登錄即可參加抽獎，週週抽出1萬元會員點數普發金，更有機會參加「普發金翻倍奉還」，最高可獲6萬元免單回饋。（會員點數1點=1元，可直接折抵消費金額。）