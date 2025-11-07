年度壓軸珠寶大展！Buccellati「凝時之匠」典藏展 12月現身上海

在2024年首次於威尼斯展出後，義大利高級珠寶品牌Buccellati宣布將於2025年在上海展覽中心再度呈現「凝時之匠：Buccellati典藏展」（The Prince of Goldsmiths, Buccellati rediscovering the Classics），呈現呈現品牌將金工工藝轉為品牌風格資產，更一探義大利家族四代相承的華美技藝與記憶。

Buccellati行政總裁Nicolas Luchsinger表示，由於中國是品牌的重點市場，很高興能透過此項活動繼續Buccellati在中國的旅程。本次展覽將同樣由Balich Wonder Studio負責創意概念和執行，展覽將採用古典柱、對稱結構、和諧比例等元素並結合多媒體手法，展現Buccellati傑作的誕生。

目前已知展區將概分為「義大利家族的故事」、「工藝臻境」的三個主題展廳、名為「Buccellati藝匠之界」的沉浸式走廊，以及「典藏長廊」。展出內容將呈現Buccellati引以為傲的典藏文獻、骨董化妝包、從文藝復興時期得到靈感並轉譯在物品上的圖紋、Nature系列銀器、金工巧匠的手法與器具，更有當代的Buccellati金工頂級珠寶，進而帶人一探Buccellati的百年創作金工旅程。