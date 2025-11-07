《去死吧，親愛的》當愛成為一種病 理智也開始腐壞

《去死吧，親愛的》（Die My Love）是部讓人難以直視卻又無法移開目光的電影。導演琳恩．倫賽（Lynne Ramsay）延續她一貫的冷峻風格，將「愛」拍成一場緩慢腐敗的災難。

故事講述葛蕾絲（珍妮佛勞倫斯 飾）與丈夫傑克森（ 羅伯派汀森 飾）帶著新生兒搬回蒙大拿州的老家，本以為能過上恬靜的生活，卻一步步墜入精神崩潰的深淵。孤立的環境、無力的伴侶與吵鬧的孩子，讓母職不再是祝福，而是一場沒有盡頭的煎熬。

倫賽的鏡頭極具壓迫感。她將房子拍成監牢，窗外的森林既像避難所，也像困獸之地。整部電影幾乎沒有太多對話，取而代之的是呼吸聲、嬰兒的哭聲、狗的狂吠聲，那些聲音像鋼針一樣刺進觀眾神經。

圖／車庫娛樂提供

這是一部「好看」的電影嗎？更像是一場關於失控的體驗。葛蕾絲在愛與自毀之間擺盪，時而柔情、時而瘋狂，像被困在體內的野獸。珍妮佛勞倫斯完全放棄了明星包袱，她的演出原始、真實，幾乎令人不安，像是在自我剝皮。

而派汀森飾演的傑克森，既是丈夫、又是旁觀者。他不殘酷，卻無能為力；不冷血，卻也逃避。兩人之間的愛成了拉扯彼此下沉的繩索。

圖／車庫娛樂提供

愛到這樣，還能算是愛嗎？導演沒有給答案，只讓我們看著他們在沉默與絕望裡耗盡氣力。

《去死吧，親愛的》沒有轉折，也無治癒的出口。倫賽不想讓觀眾「理解」產後憂鬱，而是逼我們「感受」那種被吞噬的孤單。光影、每場幻覺，都像是在逼問一個問題：當愛變成束縛，我們還能怎麼活？

圖／車庫娛樂提供

節奏緩慢、情緒壓抑，沒有太多「娛樂性」。但對願意面對現實中那份痛的人而言，《去死吧，親愛的》是一面鏡子，照出婚姻的脆弱、母職的殘酷、以及女性在愛與責任之間的撕裂。

片尾葛蕾絲獨自走進森林的那一幕，像是在告別，也像在重生。她沒有變好，也沒有被拯救，只是終於看清：活下去比去死更難！

◎本文內容已獲 來一杯奶茶 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。