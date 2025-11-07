Glashütte Origianl德式製表180年 聯手歐洲最古瓷器藏家級好表連發

德國高級製表品牌格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）創立於西元1845年，今年適逢品牌180周年，品牌並展開全台巡迴表展，帶來年度話題新品。近日格拉蘇蒂原創與台北寶鴻堂忠孝店合作，除了在店上帶來骨董典藏，並有包含與歐洲最古老瓷器廠邁森合作新品、PanoMaticLunar偏心月相表180周年紀念版，已由即日起開展。

身為歐洲最古老瓷器廠的「邁森」（MEISSEN），今年與格拉蘇蒂原創合作推出了兩只Senator Meissen黃K金宇玫瑰金腕表，表款分別以洛可可 （Rocaille）為主題，在青瓷綠色或白瓷面盤上，以手繪燒製出羅馬數字時標和Meissen經典的雙刀Logo（六點鐘方向），燒製溫度分別為900至1,400度不等，各限量150只，展現時光與瓷器工藝的古典交乘；另有一款青瓷綠陶瓷面盤則選用了邁森的經典「Dekorwelten」圖案，結合花卉、飛禽、果樹，呈現出豐沛甜美的繁盛意象。

偏心月相機芯倒置PanoLunarInverse腕表則結合品牌經典的偏心倒置面盤、雙鵝頸微調機制、細膩的巴黎釘紋與月相顯示，顛倒夢想、柔美浪漫，全球限量200只；偏心年曆PanoMaticCalendar腕表先前曾推出黑色版本，近日則有鉑金款的「晨曦藍」 配置，限量150只，開放式的多層次面盤設計，呈現偏心式面盤、格拉蘇蒂紋路打磨、藍鋼螺絲、雙位數大日期日曆的美學共振。

2023年10月首發的議員天文台陀飛輪Senator Chronometer Tourbillon腕表也在店上特別展出，可停秒歸零的陀飛輪相當罕見，表款不僅獲得瑞士天文台認證，更獲德國DIN 8319天文台認證標準。因180周年紀念發表的PanoMaticLunar月相表則集日、月、星三重元素於一身，藍色砂金石的面盤如點點星光，呼應了德國高級製表180年來代代相承、追求精密的恆心，兩點鐘方向的精準月相更達122年才有一日誤差，四點鐘方向的同軸雙位數獨立顯示大日期，更加裝了鉑金外框，讓讀取日期更為精確便利，全球限量180只，訂價119萬7,000元，可洽寶鴻堂台北忠孝店洽詢。