長榮航前進ITF台北國際旅展 限時優惠「飛常划算」最低3,123元起

長榮航空（2618）以「這個世界就是我的遊樂園」為主軸在2025 ITF台北國際旅展展出，搭配Y2K的繽紛色彩打造展場，現場展示長榮航空全新第四代豪華經濟艙座椅，讓您親身感受「類比商務艙」的客艙體驗，還有長榮航空與Maison Kitsuné全新聯名的機上服務備品。

「2025長榮航空線上旅展」則自即日起至11月16日23:59止，旅客於長榮航空官網或EVA AIR APP購買從台灣地區出發之指定航線機票，還可參加線上旅展限定「購票抽好禮」活動，獎項有三星智慧型手機Galaxy Z Fold7與百夫長29吋旅行箱等好禮，另外還特別為「無限萬哩遊」會員量身打造專屬的搭機、哩程購買、訂房、購物等好康優惠。

無論是賞楓賞雪、跨年旅行或商務出差，最受台灣旅客喜愛的東北亞航線，桃園/松山-東京來回未稅價只要9,317元起、桃園-大阪來回未稅價8,923元起、桃園-神戶來回未稅價7,333元起、桃園/松山-首爾來回未稅價6,090元起；東南亞熱門航線也不缺席，桃園-曼谷來回未稅價4,535元起；歐美航線提供桃園-米蘭來回未稅價23,484元起、桃園-維也納來回未稅價23,571元起、桃園-洛杉磯來回含稅價26,558元起、桃園-西雅圖來回含稅價23,776元起。桃園-香港來回未稅價更只要3,123元起。

長榮航空機加酒自由行品牌「長榮大旅行家」與指定旅行社攜手推出香港迪士尼20周年自由行產品，兩天一夜加香港迪士尼樂園一日門票，含稅價只要9,888元起；三天兩夜入住迪士尼好萊塢酒店與市區酒店各一晚，四人同行一人免費，再享每人一張升等連玩2日門票、提早入園證及每房一份2合1酒店住客餐飲優惠等，含稅價15,888元起，想了解詳細規範及細則請立即洽詢指定旅行社。

此次線上旅展也特別推出會員專屬搭機、哩程購買、訂房、購物「優惠四重奏」，第一彈「飛·享優惠」：即日起至12月31日，於長榮航空線上旅展活動期間，只要從官網／App購買搭乘指定航線及註冊活動，並且出發地及開票地皆為台灣，即可獲得最高5,000卡籍哩程，讓卡籍晉升及續卡更快速；第二彈「買·賺更多」：即日起至11月20日，會員可享購買哩程限時最高50%的優惠折扣；第三彈「住·享回饋」：即日起至12月1日透過EVA Mileage Hotel完成訂房，入住後即享額外50%獎勵哩程，入住愈多、回饋愈多；第四彈「購·賺哩程」：即日起至11月20日，於EVA Mileage Mall購物享11%哩程回饋，首次購物滿美金100元，更可額外獲得1,111獎勵哩程。