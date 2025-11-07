林佳龍推廣友邦「史瓜貝」旅遊 12月起每月出團

快訊

中央社／ 台北7日電

2025 ITF台北國際旅展今天登場，外交部林佳龍表示，在外交部積極促成，串聯政府與產業界資源，以「外交結合經濟」的新模式成功推出友邦旅遊行程，「瓜地馬拉+貝里斯」以及史瓦帝尼的旅遊套裝行程，將從下個月開始，月月出團。

林佳龍今天透過臉書表示，在總統賴清德提出「價值外交」與「經濟日不落國」的政策願景下，外交部持續推動「總合外交」與8大旗艦計畫，其中一項便是推動「永續觀光」。

針對推動內容，林佳龍說，中美洲經貿辦事處（CATO）攜手台灣觀光協會以及中華民國旅行商業同業公會全國聯合會共同組成「瓜地馬拉及貝里斯觀光踩線團」與「史瓦帝尼觀光踩線團」，開發最在地的專屬深度遊程，這次總計21家旅遊業者赴友邦考察。

林佳龍說，旅遊行程內容豐富多元，包含在瓜地馬拉參訪馬雅文明心臟的「蒂卡爾國家公園」、漫步世界文化遺產古都安提瓜；在貝里斯潛入全球10大潛水勝地「大藍洞」，探索海洋生態也品嚐當地美食；以及在史瓦帝尼王國造訪世界第2大巨石Sibebe岩，搭乘遊獵車深入Hlane王家國家公園，尋找非洲野生動物Big Five，體驗最原始的自然風貌。

林佳龍特別感謝3個友邦政府對台灣旅遊業者踩線團的熱情接待與支持，親自推薦在地的優質景點和旅遊路線，也展現對台灣的深厚情誼。

林佳龍表示，旅展期間，多家旅遊業者也推出超優惠的友邦主題旅遊方案，誠摯邀請民眾走進友邦攤位，一起探索友誼之旅，讓觀光成為連結台灣與世界最美好的橋梁。

