風格先行！「No Comment、Cristobal」Balenciaga香氛全面上市

Baleciaga繼日前發表Fragrance香氛系列後，今日由品牌大中華區講師帶領解說下，正式於台灣發表全系列商品。此一系列無疑是品牌從1947年的首款香氛重構10款風格氣味新方向，同時新品並結合吊飾、珠寶盒、化妝包，呈現Balenciaga風格的嗅覺、藝術性與身份認同。

有別於傳統香水多以嗅覺為主調，Baleciaga的香氣則以品牌概念先行、回歸品牌原點，從命名的No Comment、Twenty Four Seven、Le Dix、Extra、Cristobal、To Be Confirmed......便能理解概念上的獨特定位。

其中「No Comment」使用以西班牙柏木、青翠綠意分子為基調，柏木並為高級家具製作中刨花之後的原料，呈現馥郁芳香的風格，一如Balenciaga先生在服裝設計上的特異獨行；豐盈琥珀調的「Twenty Four Seven」則將Balenciaga先生經典的繭形服裝輪廓轉為氣味設計：使用馬達加斯加香草淨油與琥珀麝香、創造出一種舒適的空氣感，也如都市裡的沈靜放鬆；漆感麝香調的「Muscaray」則從高訂發表現場的妝容：眼影得到啟發，透過祕魯黃葵籽淨油與漆感鳶尾花協香創造出神秘、魅惑的黑色印象。

絢放花香調的「100%」則一如巴黎女性，透過玫瑰花淨油與金屬玫瑰協香為成分，營造出巴黎女性的自信，甜而不膩；「Extra」則有著恰到好處的辛香調，「Cristobal」則以Balenciaga先生之名，絲絨般華麗的沉香調，是以沉香淨油、廣藿香苔癬協香為成分，也是記者印象中10款香氛中最濃郁、鮮明，陽剛調性的一款。