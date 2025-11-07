Boucheron比佛利山莊旗艦店開幕 沉浸式快閃體驗搶攻好萊塢頂級客

快訊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Julianne Moore（中）與Boucheron總裁Hélène Poulit-Duquesne（右三）、品牌創意總監Claire Choisne（右四）與賓客們一同留影。圖／Boucheron提供
Julianne Moore（中）與Boucheron總裁Hélène Poulit-Duquesne（右三）、品牌創意總監Claire Choisne（右四）與賓客們一同留影。圖／Boucheron提供

繼2024年9月在美國東岸與拉斯維加斯開設精品店之後，法國高級珠寶品牌Boucheron今年六月再度前進美國西岸洛杉磯，並於10月在洛杉磯舉辦了兩日活動，再度慶祝品牌落地美國西岸，更有法式珠寶版圖的擴張。

在10月的活動中，場地位於位於好萊塢山區、知名建築師John Lautner所設計的Harvey House住宅；四個展區分別展示了創辦人Frédéric Boucheron與洛杉磯傳奇家族Wilcox Family在歐洲與美洲各自的開創精神，Boucheron在前衛材質與工藝的運用，對自然與動物生態得惟妙惟肖捕捉，以及Boucheron身為高級珠寶超越性別、風格的自由精神。包含品牌大使Charlotte Le Bon、演員Julianne Moore皆出席該次活動與晚宴，並與Boucheron總裁與創意總監合影、星光熠熠，展現了好萊塢星光與法式珠寶的輝映。

Boucheron今年六月時再度拓點，前進美國洛杉磯開設了位於比佛利山莊Rodeo Drive的首間旗艦店；面積達5,296平方英尺的全新空間，其外牆以自然元素為靈感，並結合Art Deco裝飾藝術風格；立面則具備手工打造的綠色火山陶瓷浮雕；由Atelier D’offard製作的浮雕壁飾描繪了蕨類與常春藤，這不僅是Boucheron高級珠寶與問號項鍊的愛用元素，同時呼應了加州的天然生態景觀。

一如Boucheron銀座旗艦店開幕時曾使用旅法日本藝術家的裝飾於空間內，Boucheorn的比佛利山莊Rodeo Drive旗艦店則結合了法國藝術家Laetitia Jacquetton的創作。Laetitia Jacquetton作品深受日本「民藝」影響，擅長結合吹製玻璃、石材，創造出令人屏息以待、同時深具內斂之美的藝術品，也呼應Boucheron近年頻頻以水晶、全息塗層技術，挑戰人們對珍貴的定義，重新改寫「什麼事珠寶」的叩問，也展現法式百年世家的前瞻視野，帶人領略美的深刻可能。

Boucheron日前於好萊塢山區的Harvey House住宅舉辦了兩日沈浸式體驗活動。圖／Boucheron提供
Boucheron日前於好萊塢山區的Harvey House住宅舉辦了兩日沈浸式體驗活動。圖／Boucheron提供
好萊塢明星Julianne Moore成為活動與晚宴的特別來賓、優雅現身。圖／Boucheron提供
好萊塢明星Julianne Moore成為活動與晚宴的特別來賓、優雅現身。圖／Boucheron提供
位於比佛利山莊Rodeo Drive的旗艦店，是Boucheron今年六月時在美國西岸的全新閃耀拓點。圖／Boucheron提供
位於比佛利山莊Rodeo Drive的旗艦店，是Boucheron今年六月時在美國西岸的全新閃耀拓點。圖／Boucheron提供
Boucheron的沈浸式體驗中，展現百年法式品牌的新創與前衛視野。圖／Boucheron提供
Boucheron的沈浸式體驗中，展現百年法式品牌的新創與前衛視野。圖／Boucheron提供
Boucheorn比佛利山莊Rodeo Drive旗艦店結合了法國藝術家Laetitia Jacquetton的創作，不僅展現法式百年世家的前瞻視野，更帶人領略美的深刻可能。圖／Boucheron提供
Boucheorn比佛利山莊Rodeo Drive旗艦店結合了法國藝術家Laetitia Jacquetton的創作，不僅展現法式百年世家的前瞻視野，更帶人領略美的深刻可能。圖／Boucheron提供

珠寶 美國 洛杉磯

