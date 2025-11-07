歐洲經貿辦事處長谷力哲宣傳台中購物節 讚「台中也可以很歐洲」

台中購物節活動至12月25日，起跑12天登錄逾45億。台中與歐洲往來密切，歐洲經貿辦事處長谷力哲也參與台中購物節拍攝形象廣告，體驗台中驚奇的歐式建築、美食及骨董文物，讓雙方交流從產業擴及至商業與文化層次，向世界展示國際化風采。

經發局指出，歐盟是台灣第四大貿易夥伴，貿易額高達847億美元，看好台中產業潛力，谷力哲日前參與台中購物節跨國行銷拍攝，拍攝當天，他一身輕便休閒西裝，散發十足紳士風格，首站到新社古堡莊園，在湖光山色、瑰麗古堡中，谷力哲與黃金獵犬一同入鏡，漫步、感受清新空氣，他對於能在市區不到半小時車程體驗歐式建築感到驚訝，感嘆不到20年的建築可復刻百年歐式古堡。

隨後谷力哲與台中市副市長鄭照新、經發局長張峯源體驗歐式料理，由私廚選用在地優質食材，透過歐式手法精心烹調，兼顧視覺、味覺與嗅覺享受；享用主菜時，谷力哲更穿上圍裙，親自為賓客分切烤肉，動作熟練、態度親切幽默，化身「外交大廚」。

下半場拍攝來到隱身東區的新天地西洋博物館，館內金碧輝煌的巴洛克藝術風格佈景，陳列古典時鐘、精美瓷器及發明大王愛迪生專區，甚至還有百年紅酒、來自谷力哲處長母國德國的經典餐具品牌，是2個世紀前的精緻工藝，讓這場跨國行銷之旅充滿歷史底蘊與藝術氛圍，更讓谷力哲處長在結束拍攝前讚嘆「台中也可以很歐洲」。