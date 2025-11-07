快訊

歐洲經貿辦事處長谷力哲宣傳台中購物節 讚「台中也可以很歐洲」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
歐洲經貿辦事處長谷力哲到新天地西洋博物館體驗在台中的歐洲風情與文物。圖／台中市政府提供
歐洲經貿辦事處長谷力哲到新天地西洋博物館體驗在台中的歐洲風情與文物。圖／台中市政府提供

台中購物節活動至12月25日，起跑12天登錄逾45億。台中與歐洲往來密切，歐洲經貿辦事處長谷力哲也參與台中購物節拍攝形象廣告，體驗台中驚奇的歐式建築、美食及骨董文物，讓雙方交流從產業擴及至商業與文化層次，向世界展示國際化風采。

經發局指出，歐盟是台灣第四大貿易夥伴，貿易額高達847億美元，看好台中產業潛力，谷力哲日前參與台中購物節跨國行銷拍攝，拍攝當天，他一身輕便休閒西裝，散發十足紳士風格，首站到新社古堡莊園，在湖光山色、瑰麗古堡中，谷力哲與黃金獵犬一同入鏡，漫步、感受清新空氣，他對於能在市區不到半小時車程體驗歐式建築感到驚訝，感嘆不到20年的建築可復刻百年歐式古堡。

隨後谷力哲與台中市副市長鄭照新、經發局長張峯源體驗歐式料理，由私廚選用在地優質食材，透過歐式手法精心烹調，兼顧視覺、味覺與嗅覺享受；享用主菜時，谷力哲更穿上圍裙，親自為賓客分切烤肉，動作熟練、態度親切幽默，化身「外交大廚」。

下半場拍攝來到隱身東區的新天地西洋博物館，館內金碧輝煌的巴洛克藝術風格佈景，陳列古典時鐘、精美瓷器及發明大王愛迪生專區，甚至還有百年紅酒、來自谷力哲處長母國德國的經典餐具品牌，是2個世紀前的精緻工藝，讓這場跨國行銷之旅充滿歷史底蘊與藝術氛圍，更讓谷力哲處長在結束拍攝前讚嘆「台中也可以很歐洲」。

經發局長張峯源說，台中擁有精密機械、汽車零組件、航太及智慧製造產業聚落，「工藝精湛、品質嚴謹」的特質與歐洲精神不謀而合，眾多歐洲企業選擇台中設立據點，如全球最大的離岸風力發電機製造商西門子歌美颯（Siemens Gamesa）在港區打造亞太區離岸風電出口中心，還有安聯人壽、工業自動化先驅倍福自動化（Beckhoff Automation）等德商企業加碼投資，產業交流穩固，台中購物節則是讓雙方的交流更具文化與在地連結，也是鞏固情誼的最佳橋梁。

歐洲經貿辦事處長谷力哲參與台中購物節拍攝形象廣告。圖／台中市政府提供
歐洲經貿辦事處長谷力哲參與台中購物節拍攝形象廣告。圖／台中市政府提供

