雄獅旅展規模再加碼 主打精緻品牌「璽品」、會員制再升級

今年IFT旅展規模創高，雄獅旅遊也同步加碼，將展攤由去年的16格一舉擴增至32格，導入更多元化的體驗。雄獅旅遊總經理黃信川觀察，後疫情時代的旅遊市場，已從猛爆性增長轉入成熟期，旅展不再只是價格競技場，而應朝向耕耘品牌及市場，成為與消費者溝通最新趨勢的平台。

雄獅旅遊旗下精緻品牌「璽品 SP Collection」今年於ITF旅展首度亮相，主打「現場唯一有味道的旅遊品牌」，強調旅遊作為體驗的特性，特別邀請台灣香氛品牌 P.Seven 創辦人潘雨晴，以「旅行記憶」為靈感打造專屬「璽品香」，融合乳香與雪松的沉穩、琥珀與麂皮的柔和，點綴番紅花與鈴蘭香氣，營造如置身異國藝廊般的氛圍，成為品牌體驗的一環。

黃信川分析，隨著退休族群增加，長天期旅遊已成為熱門趨勢；「重度旅遊者」人數也愈加可觀，對許多人來說，旅行的意義早已不再是久久一次的犒賞，而是看到喜歡的行程，就能「說走就走」。因應此趨勢，雄獅今年推出「L、I、O、N」四種會員分級，會員購買國內外遊程或機票，可累積「雄獅幣」回饋；在旅展現場加入會員，即可獲贈雄獅幣，期望透過精緻且有感的會員制度設計，鼓勵會員跟產品對話。

春節及寒假檔期將至，雄獅表示，明年首季訂單已看到，目前短線部分平均銷售約六成；長線則受惠春節天數較長，春節檔期銷售表現佳，其中，美加線線熱門檔期跨年、春節、寒假整體銷售超過80%，較去年成長約30%；中東非洲線寒假春節檔期訂單較去年增加八成；歐洲也因寒假較去年多九天，目前進單人數較去年同期成長三倍。

本次旅展，雄獅在短線遊程部分，瞄準不同客群，推出多樣化產品：日本部分，針對親子族群，推出神戶、京都、大阪一網打盡，暢遊日本環球影城，全程無自理餐五日免3萬；冬季溫泉之旅推薦「九州雙溫泉五日」泡湯賞黑川竹燈祭38,900元起，寒假再折2,000等優惠。韓國則鎖定親子客群，推出「首爾滑雪五日」無購物，吃米其林推薦蔘雞湯，每人27,388元起；「釜山五日」穿韓服、玩樂天樂園，每人24,900元起，以上行程旅展限定折1,000。東南亞部分，航空公司今年加碼推出清邁、富國島、峴港增班航班，迎春年節期間，最低每人40,500含稅起 ，旅展加碼優惠1,000。

至於長線，則響應鳳凰城首航，「鳳凰城八日」走訪三大國家公園，挑戰市場最低價每人53,999元起。近來熱門的歐洲，也推出旅展限定「葡萄牙11日」優惠價69,900元起。紐澳則有迎接2026，「雪梨跨年七日」搭全景玻璃煙火船，或在全球獨家包場雪梨港灣景觀餐廳賞煙火，每人最低133,800元起，旅展現場最高折萬元。

面對年輕世代關注的「負責任旅遊」，雄獅亦攜手澳洲、紐西蘭國家旅遊局、韓國觀光公社，推出ESG永續旅遊行程。此外，今年旅展的展攤佈置，也重複利用去年使用過的鋼架。雄獅更自2020年起，即全面取消礦泉水供應，要求旅客自備水瓶，並確保行程中旅宿及餐廳皆設有加水站，高達98%的旅客都表達支持。