Pinkoi瘋設祭10周年 這3天來花博可與文創插畫家面對面

Pinkoi瘋設祭10周年，在11月7日到9日於台北市花博爭艷館舉辦。活動邁向10年，這次邀集亞洲6地、530品牌進駐，現場還能與文創商品的創作者互動。台北市長蔣萬安今出席致詞，Pinkoi協助台灣設計師更容易接觸全球設計市場。

蔣萬安致詞說，北市智力推動AI核心的智慧城市，而Pinkoi不僅在AI有自己的生活風格，每年的Pinkoi瘋設祭也邀請許多設計創業家，打造超過萬人參與的指標性盛事。

中華文化總會副秘書長黃靖蕙說，文總致力於將所有人推薦台灣文化，Pinkoi瘋設祭給予新生代文化創作者支持，讓他們擁有舞台將文化轉譯成兼具文化力與商業性的語言，將商品銷售國際。

Pinkoi共同創辦人暨執行長顏君庭表示，10年前Pinkoi開始線下活動與大家見面，將創作設計師與消費者連結，10年後則是集結530個亞洲國家品牌，不僅代表台灣與亞洲設計能量的積累，更明確指出下個10年，AI、選品、跨境三元素作為動力。

Pinkoi瘋設祭以「星際漫行、只想與眾不同」為主題，不少文創作者的粉絲們一早就排隊在門口外等著進場，活動更邀集10位人氣插畫家創作紀念吊飾，只要每日前200名入場會員，就有機會免費獲得一個。包含泰國的ease around、日本的胡子碰碰、hanomanga、台灣的KINGJUN、方坊等。