喝出法式度假感！沛綠雅鳳梨可樂達氣泡飲 無酒精也能有品味

法國精品氣泡水品牌沛綠雅（Maison Perrier），全新推出與法國知名調酒師攜手打造的無酒精氣泡雞尾酒風味飲「鳳梨可樂達（Piña Colada）」，融合鳳梨、椰子與豐富氣泡的層次香氣，輕盈順口、尾韻甘甜清新，單瓶不到30大卡，完美復刻經典調酒的愉悅感，卻全無酒精負擔。

新品瓶身以亮眼金屬色系設計，結合法式優雅與藝術時尚。在開罐瞬間，細緻氣泡宛如「水中香檳」在舌尖綻放，讓人彷彿置身陽光灑落的海岸。沛綠雅指出，「鳳梨可樂達」是專為喜歡熱帶風情、又不想喝酒的消費者設計的派對逸品，讓人彷彿一秒飛到海島度假，無論搭配東方菜、西式餐點或甜點都毫無違和，成為歲末派對中的時尚新提案。

為慶祝新品登場，沛綠雅 ilovewater 官網即日起限時開賣「8瓶體驗組」，並祭出官網限定雙十一折扣碼優惠。商品將於11月中旬陸續登上全台通路，包括家樂福、MOMO與PChome等平台，單瓶容量250毫升，建議售價69元。