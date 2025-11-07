喝出法式度假感！沛綠雅鳳梨可樂達氣泡飲 無酒精也能有品味
法國精品氣泡水品牌沛綠雅（Maison Perrier），全新推出與法國知名調酒師攜手打造的無酒精氣泡雞尾酒風味飲「鳳梨可樂達（Piña Colada）」，融合鳳梨、椰子與豐富氣泡的層次香氣，輕盈順口、尾韻甘甜清新，單瓶不到30大卡，完美復刻經典調酒的愉悅感，卻全無酒精負擔。
新品瓶身以亮眼金屬色系設計，結合法式優雅與藝術時尚。在開罐瞬間，細緻氣泡宛如「水中香檳」在舌尖綻放，讓人彷彿置身陽光灑落的海岸。沛綠雅指出，「鳳梨可樂達」是專為喜歡熱帶風情、又不想喝酒的消費者設計的派對逸品，讓人彷彿一秒飛到海島度假，無論搭配東方菜、西式餐點或甜點都毫無違和，成為歲末派對中的時尚新提案。
為慶祝新品登場，沛綠雅 ilovewater 官網即日起限時開賣「8瓶體驗組」，並祭出官網限定雙十一折扣碼優惠。商品將於11月中旬陸續登上全台通路，包括家樂福、MOMO與PChome等平台，單瓶容量250毫升，建議售價69元。
沛綠雅延續法國百年氣泡工藝與品牌精神，將優雅與創新融入日常飲品，「鳳梨可樂達」將成為今年秋冬最有南國氣息的氣泡飲新選擇，讓消費者開罐就如同開啟假期，不需要酒精也能很有品味。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言