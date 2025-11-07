聽新聞
滿千抽雙人日本機票！王品集團五大鍋物 聯手祭出冬季新鍋與優惠
迎接立冬進補時節，王品集團旗下五大鍋物品牌一次端出新湯底與好康活動。從麻油炒雞、壽喜燒和牛到麻辣鍋升級饗宴，暖身又暖心。
想吃日式鍋物的民眾，到「聚」點用新登場的「炙香胡椒雞白湯」或「辛味噌鮮蠔湯」新湯底，立刻加贈鮮蝦一盤。單筆消費滿千元，還可參加抽獎，有機會抽中價值4萬元、日本不限航點雙人來回機票。
主打台味的「尬鍋」，推出冬季限定「酒香薑煸麻油炒雞鍋」，以老薑、米酒、黑麻油現場爆炒，香氣濃郁、熱氣蒸騰；即日起至11月30日止，內用拍照打卡上傳社群，即享滿千折百優惠。
愛辣一族首選「向辣麻辣鍋」，活動期間憑指定畫面內用，單筆滿千現折百元，最高折800元；精品麻辣鍋「青花驕」則祭出滿額贈，消費滿1,600元送鮮蝦蛤蠣、滿2,000元再送極上和牛霜降。板橋縣民大道店同步煥新登場，即日起至2026年1月31日，到板橋縣民大道店憑指定畫面，單筆消費滿千，就享開幕好禮3選1，可領取多肉排骨酥、青花椒麻口水雞或綜合特色丸。
「和牛涮」陪饕客暖胃也暖夜，即日起至12月31日，每周一至四晚間9點後入場可延長用餐至5小時，讓人從宵夜一路涮到凌晨（高雄夢時代店、頭份尚順店，不參與延長與活動）。11月30日前，至品牌LINE領券，平日消費頂級和牛套餐，即可免費升級為究極和牛壽喜燒雙吃，肉品升級為日本A5和牛三叉部位，油花細膩、入口即化。
