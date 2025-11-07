快訊

旋風行程只停1天半！黃仁勳專機抵台 沒空逛夜市也無暇見蔣萬安

18款iPhone再掉價！蘋果舊換新Trade in價格整理 它少1100元、這2款「升值」

恆春特斯拉1家4口墾丁慶生...高速撞飛機車1死7傷 出事前行徑詭異影像曝

聽新聞
0:00 / 0:00

讀賣巨人啦啦隊VENUS進軍台灣 首度海外公演訊息公開！

聯合新聞網／ 聯合數位文創
圖／聯合數位文創提供
圖／聯合數位文創提供

日本職棒讀賣巨人官方啦啦隊 「VENUS」今（６）正式官宣，將於 12 月 20 日（六） 在台北三創生活園區 CLAPPER STUDIO 舉辦史上首次海外專場公演 「讀賣巨人啦啦隊VENUS首次台灣見面會」(VENUS PRIDE 2025 in Taiwan ～1st Cheer!～)，見面會時間為下午兩點與晚上七點共兩場。

自 1994 年成立以來，這是 VENUS 首度全員陣容踏出日本，以完整舞台形式與海外粉絲見面。活動主辦單位聯合數位文創表示，日職讀賣巨人啦啦隊VENUS成立超過30年，首次海外專場公演獻給台灣，公演內容將展現隊伍最具代表性的舞蹈魅力與品牌精神，意義非凡。

本次活動將在udn售票網獨家售票，完整活動內容、售票資訊尚在最後確認階段，可持續關注udn瘋活動官方網站取得最新消息！

udn瘋活動官方網站：https://uevent.udnfunlife.com/

udn售票網：https://tickets.udnfunlife.com/

日本 網站 舞台

延伸閱讀

棒球／KT巫師Lady Wiz吸睛 台日韓啦啦隊也成交流賽亮點

避免步粿粿不倫戀後塵 B2選啦啦隊女孩對私生活有要求

韓籍啦啦隊女神現身竹北燒肉店 2場見面會吸粉絲朝聖

PLG／趙娟週為何沒跳領航猿啦啦隊？ 營運總監發文曝目前關係

相關新聞

影／台北國際旅展登場 韓國館胎拳道表演吸睛

台北國際旅展（ITF）今天起至下周一在台北南港展覽館1館登場，今年有來自123個國家、城市單位參與，創下歷年新高。賴清德...

讀賣巨人啦啦隊VENUS進軍台灣 首度海外公演訊息公開！

日本職棒讀賣巨人官方啦啦隊 「VENUS」今（６）正式官宣，將於 12 月 20 日（六） 在台北三創生活園區 CLAPPER STUDIO 舉辦史上首次海外專場公演 「讀賣巨人啦啦隊VENUS首次台灣見面會」(VENUS PRIDE 2025 in Taiwan ～1st Cheer!～)，見面會時間為下午兩點與晚上七點共兩場。

歐洲經貿辦事處長谷力哲宣傳台中購物節 讚「台中也可以很歐洲」

台中購物節活動至12月25日，起跑12天登錄逾45億。台中與歐洲往來密切，歐洲經貿辦事處長谷力哲也參與台中購物節拍攝形象...

雄獅旅展規模再加碼 主打精緻品牌「璽品」、會員制再升級

今年IFT旅展規模創高，雄獅旅遊也同步加碼，將展攤由去年的16格一舉擴增至32格，導入更多元化的體驗。雄獅旅遊總經理黃信...

Pinkoi瘋設祭10周年 這3天來花博可與文創插畫家面對面

Pinkoi瘋設祭10周年，在11月7日到9日於台北市花博爭艷館舉辦。活動邁向10年，這次邀集亞洲6地、530品牌進駐，...

喝出法式度假感！沛綠雅鳳梨可樂達氣泡飲 無酒精也能有品味

法國精品氣泡水品牌沛綠雅（Maison Perrier），全新推出與法國知名調酒師攜手打造的無酒精氣泡雞尾酒風味飲「鳳梨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。