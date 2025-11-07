讀賣巨人啦啦隊VENUS進軍台灣 首度海外公演訊息公開！

日本職棒讀賣巨人官方啦啦隊 「VENUS」今（６）正式官宣，將於 12 月 20 日（六） 在台北三創生活園區 CLAPPER STUDIO 舉辦史上首次海外專場公演 「讀賣巨人啦啦隊VENUS首次台灣見面會」(VENUS PRIDE 2025 in Taiwan ～1st Cheer!～)，見面會時間為下午兩點與晚上七點共兩場。

自 1994 年成立以來，這是 VENUS 首度全員陣容踏出日本，以完整舞台形式與海外粉絲見面。活動主辦單位聯合數位文創表示，日職讀賣巨人啦啦隊VENUS成立超過30年，首次海外專場公演獻給台灣，公演內容將展現隊伍最具代表性的舞蹈魅力與品牌精神，意義非凡。

本次活動將在udn售票網獨家售票，完整活動內容、售票資訊尚在最後確認階段，可持續關注udn瘋活動官方網站取得最新消息！

udn瘋活動官方網站： https://uevent.udnfunlife.com/