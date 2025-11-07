聽新聞
0:00 / 0:00
讀賣巨人啦啦隊VENUS進軍台灣 首度海外公演訊息公開！
日本職棒讀賣巨人官方啦啦隊 「VENUS」今（６）正式官宣，將於 12 月 20 日（六） 在台北三創生活園區 CLAPPER STUDIO 舉辦史上首次海外專場公演 「讀賣巨人啦啦隊VENUS首次台灣見面會」(VENUS PRIDE 2025 in Taiwan ～1st Cheer!～)，見面會時間為下午兩點與晚上七點共兩場。
自 1994 年成立以來，這是 VENUS 首度全員陣容踏出日本，以完整舞台形式與海外粉絲見面。活動主辦單位聯合數位文創表示，日職讀賣巨人啦啦隊VENUS成立超過30年，首次海外專場公演獻給台灣，公演內容將展現隊伍最具代表性的舞蹈魅力與品牌精神，意義非凡。
本次活動將在udn售票網獨家售票，完整活動內容、售票資訊尚在最後確認階段，可持續關注udn瘋活動官方網站取得最新消息！
udn瘋活動官方網站：https://uevent.udnfunlife.com/
udn售票網：https://tickets.udnfunlife.com/
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言