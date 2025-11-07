聽新聞
身分證對中「這6個年次」 「貳樓」整單82折、若骰出18點整桌就免費
以早午餐起家的知名餐廳「貳樓」，今年迎來18周年，為歡慶這個重要里程碑，餐廳特別自11月10日至11月28日的「平日」，推出「18歲倍數優惠」與「十八骰仔挑戰」活動。
活動期間只要兩人以上同行，且同桌有人年齡為18的倍數（18、36、54、72、90、108歲，分別為民國96、78、60、42、24、6年出生），即享整單18% OFF優惠，相當於82折。年齡符合資格的客人，還能加碼挑戰「十八骰仔」，若三顆骰子點數總和正好是「18」，整桌餐點即享免費優惠。
「貳樓」表示，今年的18周年慶以「台灣人情味 × 熱鬧氛圍」為靈感，希望以大家熟悉的「擲骰仔」遊戲，喚起餐桌上最真實的笑聲與情感。「擲骰仔不只是遊戲，而是一種交流與情感的象徵，代表台灣人勇於冒險、期待好運的精神，也讓屬於台灣的快樂，繼續在每張餐桌上延續。」
品牌團隊指出：「我們希望讓這個活動不只是促銷，而是一場讓人重溫人情味的慶生派對。18歲，是成年的開始，也是再出發的起點，我們想和每位客人一起慶祝屬於自己的『18時刻』。」
