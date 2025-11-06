快訊

Max Mara微風南山店全新開幕 詹子萱、劉以豪大曬都會風經典洗鍊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Max Mara為微風南山專門店全新改裝亮相。圖／Max Mara提供
Max Mara為微風南山專門店全新改裝亮相。圖／Max Mara提供

義大利精品品牌Max Mara今日正式將品牌維風南山專門店重新開幕，除了人氣韓星Hyeri惠利親臨現場，台灣明星包含劉以豪、宋芸樺、詹子萱與林品彤皆在傍晚派對現身，群星身上皆換上Max Mara經典大衣、致敬品牌永恆駝色傳奇。

曾獲金鐘獎迷你劇最佳新人獎的詹子萱身穿一身Atelier系列Icon Coat，並手提一款WHITNEY BAG；劉以豪則身穿101801 Icon Coat，並內搭上有Max Mara創立年份的1951立體字樣；韓星Hyeri惠利則一身粉嫩，大衣出自2026早春度假系列柔粉色Teddy Bear Icon Coat、同色系短褲與針織上衣，同時惠利並以中文「我愛你」向粉絲問候，一時引起同樓層粉絲與媒體騷動。

採用全新店裝概念的Ma Mara微風南山專門店，以義大利經典的磨石子地、金屬線框、有機輪廓傢俱與大地色系進而呈現經典的義大利風格。一向愛用駝色、並以經典長風衣知名的Max Mara，長期為Angelina Jolie、Harry Style等好萊塢明星喜愛。本季除了經典單品外，另有短版、附腰間繫帶設計，同時新款外套並帶來了金屬燒花、寶石鑲嵌、花呢與使用馬海毛，同時Max Mara在經典系列外另發表了Satoria與Atelier訂製系列，強調在布料、剪裁、做工上的特殊性，每季皆為限量發行、不另重複。

更多新品，亦可親洽Max Mara微風南山專門店，地址為：台北市信義區松智路17號1樓，或電洽02-2723-0470。

Max Mara Satoriale西裝外套，12萬9,900元。圖／Max Mara提供
詹子萱。圖／Max Mara提供
宋芸樺。圖／Max Mara提供
Max Mara Atelier繭型大衣，19萬1,300元。圖／Max Mara提供
Max Mara WHITNEY BAG棕色款，95,900元。圖／Max Mara提供
Max Mara Ludmilla經典長大衣，20萬2,400元。圖／Max Mara提供
林品彤今日穿Teddy短版機車夾克、高腰駝絨短褲與駝絨Combat靴，輕快甜美。圖／Max Mara提供
Max Mara WHITNEY BAG淡玫瑰色款，48,000元。圖／Max Mara提供
除了身穿經典101801 Icon Coat，劉以豪並內搭一款羊毛羊絨針織毛衣，上有Max Mara的創立年份。圖／Max Mara提供
韓星HYERI惠利今日身穿柔粉色Teddy Icon Coat，內搭同色系針織衫、短褲並手提一只Whitney Bag。圖／Max Mara提供
義大利 微風南山

