Max Mara微風南山店全新開幕 詹子萱、劉以豪大曬都會風經典洗鍊

義大利精品品牌Max Mara今日正式將品牌維風南山專門店重新開幕，除了人氣韓星Hyeri惠利親臨現場，台灣明星包含劉以豪、宋芸樺、詹子萱與林品彤皆在傍晚派對現身，群星身上皆換上Max Mara經典大衣、致敬品牌永恆駝色傳奇。

曾獲金鐘獎迷你劇最佳新人獎的詹子萱身穿一身Atelier系列Icon Coat，並手提一款WHITNEY BAG；劉以豪則身穿101801 Icon Coat，並內搭上有Max Mara創立年份的1951立體字樣；韓星Hyeri惠利則一身粉嫩，大衣出自2026早春度假系列柔粉色Teddy Bear Icon Coat、同色系短褲與針織上衣，同時惠利並以中文「我愛你」向粉絲問候，一時引起同樓層粉絲與媒體騷動。

採用全新店裝概念的Ma Mara微風南山專門店，以義大利經典的磨石子地、金屬線框、有機輪廓傢俱與大地色系進而呈現經典的義大利風格。一向愛用駝色、並以經典長風衣知名的Max Mara，長期為Angelina Jolie、Harry Style等好萊塢明星喜愛。本季除了經典單品外，另有短版、附腰間繫帶設計，同時新款外套並帶來了金屬燒花、寶石鑲嵌、花呢與使用馬海毛，同時Max Mara在經典系列外另發表了Satoria與Atelier訂製系列，強調在布料、剪裁、做工上的特殊性，每季皆為限量發行、不另重複。