朱頭皮、駱以軍…超維度AI沉浸劇場歌劇院免費演

由新媒體藝術團隊超維度 Dimension Plus製作的沉浸劇場《MOVING PLUS：The World as Prompt》，將於11月8、9日於台中國家歌劇院凸凸廳登場。這場嶄新的製作，以全新設計環形裝置，捕捉文學詞句（駱以軍）、音樂（朱頭皮、蔡凱麟）、影像拼貼（詹雨樹）等，轉換成Prompt（提示詞），由超維度製作的AI 即時生成，投射於凸凸廳特有的曲面建築結構上，營造觀眾與影像共振的嶄新的沉浸體驗，在Accupass免費索票入場。

超維度總監蔡宏賢（Escher Tsai）表示，《MOVING PLUS》的誕生延續了團隊於 2024 年與雲門舞集合作戶外公演《動》的創作經驗——當時首次嘗試以單一攝影機即時捕捉舞者的肢體動態，轉換成Prompt並驅動AI生成影像。這次作品更進一步結合攝影機及感測裝置，讓小說朗讀、音樂演奏與影像拼貼共同成為Prompt的基礎，實現各種創作在AI間的轉換。

近年以AI為核心的裝置作品，包括《VS AI街頭對戰》與《Project Patching》，已先後於SXSW西南偏南藝術節、奧地利電子藝術節（Ars Electronica）、加拿大MUTEK Montréal、TCCF台灣創意內容大會、台北當代藝術館、TTXC台灣文化科技大會及台灣設計週等國際展會亮相。這些作品以遊戲、食物、音像等藝術媒介，回應AI與人類創造之間的哲學與文化議題，並廣受國際策展界肯定。

這一次，超維度團隊集結各方創意工作者，讓文學、音樂、影像拼貼與AI共治一爐，探索沉浸的新體驗。駱以軍作為台灣當代最具代表性的小說家，以《西夏旅館》、《匡超人》、《女兒》等作品聞名，文字以意識流與敘事層次的錯位見長。這次化身說書人，講述那些關於「他者」與「生命」的故事，為整場演出的精神軸線。

朱頭皮（朱約信）是台灣地下音樂與實驗文化的重要人物，以幽默、批判與即興風格跨越音樂、劇場與文學界。他將狂放刷弦與唸歌即興，化音樂為聲音的咒語，將舞台轉化為語言的儀式場。蔡凱麟為台灣知名爵士樂與跨界音樂人，長期活躍於實驗與表演藝術現場，擅長以小號探索聲音的多層語彙。他的即興與電子音色交織吹奏，讓聲音化為流動的情感能量。

拼貼藝術家詹雨樹則以其個人獨特影像美學，重組影像碎片拼貼出強烈視覺語彙的故事想像，即興創造出夢境敘事般的另一個維度；超維度Dimension Plus團隊則以AI即時轉譯現場的文本、影像、聲音與動作，讓每位表演者的語言與節奏化為驅動生成影像的Prompt。聲音、文字、光影、物件與AI在舞台上共構一個不斷誕生的世界。

《MOVING PLUS》是影像生成的「舞台」本身，也是一件作品。由步里赫森設計製作，在《MOVING PLUS：The World as Prompt》中，影像生成的「舞台」本身，也是一件作品。以直徑三公尺的金屬環為主體，內嵌攝影鏡頭，外圈覆以LED光條。環形結構能即時捕捉表演者的每一個角度與動作，影像經AI演算後即刻生成，化為流動的光影與聲音。這個裝置不只是攝影機構，更是「世界生成的引擎」。每一次拍攝、每一個姿態，都是一個新的Prompt，在演出現場不斷重組、重生。

無論是駱以軍說書創造敘事，或是歐吉桑朱頭皮唸歌、蔡凱麟吹奏喇叭，或是詹雨樹的拼貼，任何創作的形式，都能轉譯成AI的Prompt，成為影像和光影的變化。蔡宏賢表示：「我們正在經歷一個由Prompt所建構創造的平行世界，透過這次的創作，我們希望讓觀眾在故事、音樂與光影與生成之間，看見人與機器如何共同建構一個世界。」

《MOVING PLUS》不僅探索AI與表演藝術的融合，也回應當代對AI生成藝術的關注，象徵台灣原創藝術在國際新媒體語境下的前瞻實驗與文化回應。