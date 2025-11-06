快訊

The North Face打造「北面巔峰極地實驗室」 快閃店台北大巨蛋亮相

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
北面巔峰極地實驗室「巔峰裝備展示區。圖／The North Face提供
北面巔峰極地實驗室「巔峰裝備展示區。圖／The North Face提供

戶外運動品牌The North Face旗下專業探險級裝備Summit Series巔峰系列今年迎來第25周年，以「北面巔峰極地實驗室」為主題在台北大巨蛋遠東Garden City戶外廣場設立快閃店，將專為8000公尺巔峰探索而生的專業服飾、鞋款及戶外裝備帶到都市核心，展期從11月7日至11月17日。這次也特別與紐西蘭航空合作，在指定期間於指定門市消費或達到指定金額，就有機會抽「紐西蘭航空台北-奧克蘭唯一直飛豪華經濟艙單人來回機票」。

「北面巔峰極地實驗室」透過裝置、影像與互動體驗，呈現Summit Series背後的高山科技與探索故事。「服裝科技展示區」展示了Summit Series關鍵科技與機能結構，並有「探索挑戰賽」可供戶外愛好者互動挑戰；「探索紀念站」結合創意拍攝的探索畫報拍貼機，致敬戶外探索運動員，以照相體驗登頂的互動裝置。

「巔峰裝備展示區」展示「巔峰系列進階攀登系統」系列全套裝備；「SUMMIT選手介紹牆」以紀錄影像與人物故事，呈現Summit Series運動員的遠征歷程與心路歷程；「SUMMIT互動螢幕系統」結合大型互動螢幕，觀眾可自由操作探索裝備分層系統、運動員故事與任務模擬。

The North Face全新推出的「巔峰系列進階攀登系統」（Advanced Mountain Kit），涵蓋服裝及裝備多件單品，並以輕量化、貼合升級、壓縮收納與耐用升級為核心，打造專屬精英運動員的高山裝備。

The North Face旗下專業探險級裝備Summit Series巔峰系列，專為8000公尺巔峰探索而生。圖／The North Face提供
The North Face旗下專業探險級裝備Summit Series巔峰系列，專為8000公尺巔峰探索而生。圖／The North Face提供
The North Face旗下專業探險級裝備Summit Series巔峰系列今年迎來第25周年，以「北面巔峰極地實驗室」為主題在台北大巨蛋遠東Garden City戶外廣場設立快閃店。圖／The North Face提供
The North Face旗下專業探險級裝備Summit Series巔峰系列今年迎來第25周年，以「北面巔峰極地實驗室」為主題在台北大巨蛋遠東Garden City戶外廣場設立快閃店。圖／The North Face提供
北面巔峰極地實驗室「巔峰裝備展示區」。圖／The North Face提供
北面巔峰極地實驗室「巔峰裝備展示區」。圖／The North Face提供
北面巔峰極地實驗室「探索挑戰賽」。圖／The North Face提供
北面巔峰極地實驗室「探索挑戰賽」。圖／The North Face提供

