聽新聞
0:00 / 0:00
The North Face打造「北面巔峰極地實驗室」 快閃店台北大巨蛋亮相
戶外運動品牌The North Face旗下專業探險級裝備Summit Series巔峰系列今年迎來第25周年，以「北面巔峰極地實驗室」為主題在台北大巨蛋遠東Garden City戶外廣場設立快閃店，將專為8000公尺巔峰探索而生的專業服飾、鞋款及戶外裝備帶到都市核心，展期從11月7日至11月17日。這次也特別與紐西蘭航空合作，在指定期間於指定門市消費或達到指定金額，就有機會抽「紐西蘭航空台北-奧克蘭唯一直飛豪華經濟艙單人來回機票」。
「北面巔峰極地實驗室」透過裝置、影像與互動體驗，呈現Summit Series背後的高山科技與探索故事。「服裝科技展示區」展示了Summit Series關鍵科技與機能結構，並有「探索挑戰賽」可供戶外愛好者互動挑戰；「探索紀念站」結合創意拍攝的探索畫報拍貼機，致敬戶外探索運動員，以照相體驗登頂的互動裝置。
「巔峰裝備展示區」展示「巔峰系列進階攀登系統」系列全套裝備；「SUMMIT選手介紹牆」以紀錄影像與人物故事，呈現Summit Series運動員的遠征歷程與心路歷程；「SUMMIT互動螢幕系統」結合大型互動螢幕，觀眾可自由操作探索裝備分層系統、運動員故事與任務模擬。
The North Face全新推出的「巔峰系列進階攀登系統」（Advanced Mountain Kit），涵蓋服裝及裝備多件單品，並以輕量化、貼合升級、壓縮收納與耐用升級為核心，打造專屬精英運動員的高山裝備。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言