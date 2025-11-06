The North Face打造「北面巔峰極地實驗室」 快閃店台北大巨蛋亮相

戶外運動品牌The North Face旗下專業探險級裝備Summit Series巔峰系列今年迎來第25周年，以「北面巔峰極地實驗室」為主題在台北大巨蛋遠東Garden City戶外廣場設立快閃店，將專為8000公尺巔峰探索而生的專業服飾、鞋款及戶外裝備帶到都市核心，展期從11月7日至11月17日。這次也特別與紐西蘭航空合作，在指定期間於指定門市消費或達到指定金額，就有機會抽「紐西蘭航空台北-奧克蘭唯一直飛豪華經濟艙單人來回機票」。

「北面巔峰極地實驗室」透過裝置、影像與互動體驗，呈現Summit Series背後的高山科技與探索故事。「服裝科技展示區」展示了Summit Series關鍵科技與機能結構，並有「探索挑戰賽」可供戶外愛好者互動挑戰；「探索紀念站」結合創意拍攝的探索畫報拍貼機，致敬戶外探索運動員，以照相體驗登頂的互動裝置。

「巔峰裝備展示區」展示「巔峰系列進階攀登系統」系列全套裝備；「SUMMIT選手介紹牆」以紀錄影像與人物故事，呈現Summit Series運動員的遠征歷程與心路歷程；「SUMMIT互動螢幕系統」結合大型互動螢幕，觀眾可自由操作探索裝備分層系統、運動員故事與任務模擬。