SOGO周年慶首日強吸10萬人 黃金搶購潮出現數筆大單業績大幅成長8成

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
SOGO周年慶首日一貫的人潮爆發。圖／遠東SOGO提供
SOGO周年慶首日一貫的人潮爆發。圖／遠東SOGO提供

遠東SOGO百貨台北店周年慶今天熱鬧登場，終結連日下雨，天氣放晴吸引近千人排隊入場，有民眾一早6點現身排隊，準備到忠孝館超市搶購箱購、買一送一海鮮；也有消費者準備24萬預算買家電，為了搶換限量禮券一早7點就到百貨排隊。SOGO估計，忠孝、復興兩館首日吸引逾10萬人次，首日業績為13.2億。

遠東SOGO董事長黃晴雯特別配合今年「蠟筆小新」IP來店禮風格，身穿亮眼色系開店迎賓，帶來活力氛圍。黃晴雯表示「今年周年慶總目標121億，預計第四季消費力道將大爆發，搭上普發一萬熱潮，超市、家電都推出相當有誠意的好康，讓大家買得開心，再搭配聯名卡回饋力道，消費者不必再花時間出國比價，到SOGO就能買到非常好的折扣，每年SOGO也都在這短短的12天檔期，衝出業界最高的營業額」。

忠孝館超市上午9點開始營業，6點就有人到場排隊，超市開門後人潮絡繹不絕，民眾買完後幾乎都呈現滿車的戰利品，今年超市來客、業績約有2成成長，甚至有民眾搶購海產生鮮、養生保健商品出現4筆百萬大單。一樓化妝品也是一級戰區，有消費者早上8點就到場搶排特惠組。

業績方面也衝出亮眼表現，忠孝館黃金珠寶較去年成長8成，包括有1筆千萬大單、5筆百萬大單；天氣轉冷帶動男女裝成長2成以上，正裝、高爾夫球也有約3成成長；復興館精品成長1成，化妝品也有小幅成長，兩館戶外用品區高單價機能GORE-TEX、羽絨衣、Garmin也都成長3成以上。

遠東SOGO總經理吳素吟強調，「消費者一年比一年更聰明消費，百貨在商品面、價格面都要想方設法把最好、最優惠的價格帶給消費者，而SOGO的魅力就在商品力、服務力，這也是成功吸客的關鍵」。

面對天氣轉冷降溫，SOGO推薦明天11月7日必搶限日限量商品：忠孝館Tonia Nicole銀離子抗菌100%羊毛雙人冬被原價7,960元，特價2,500元(限量100組)；復興館Paul Smith美麗諾羊毛混紡針織外套原價29,800元，特價17,000元(兩色共限量10件)，為換季保暖做準備。

遠東SOGO董事長黃晴雯配合今年IP來店禮風格，周年慶首日特別以活力色系服飾現身迎賓。記者王聰賢／攝影
遠東SOGO董事長黃晴雯配合今年IP來店禮風格，周年慶首日特別以活力色系服飾現身迎賓。記者王聰賢／攝影
忠孝館超市周年慶一早就相當熱鬧，人潮不斷湧入。記者王聰賢／攝影
忠孝館超市周年慶一早就相當熱鬧，人潮不斷湧入。記者王聰賢／攝影
忠孝館SK-II活膚彈潤人氣組價值10,262元，優惠價5,580元，再加贈SOGO商品券600元(限量100組)。圖／遠東SOGO提供
忠孝館SK-II活膚彈潤人氣組價值10,262元，優惠價5,580元，再加贈SOGO商品券600元(限量100組)。圖／遠東SOGO提供
忠孝館獨家11月11日限日限量，Kodak柯達復古底片相機原價1,990元，特價1,111元(限量20台)。圖／遠東SOGO提供
忠孝館獨家11月11日限日限量，Kodak柯達復古底片相機原價1,990元，特價1,111元(限量20台)。圖／遠東SOGO提供
復興館NIKE KICKS LOUNGE PEGASUS TRAIL 5 GORE-TEX防水慢跑鞋(男女) 每雙原價5,400元，特價3,290元，共限量48雙。圖／遠東SOGO提供
復興館NIKE KICKS LOUNGE PEGASUS TRAIL 5 GORE-TEX防水慢跑鞋(男女) 每雙原價5,400元，特價3,290元，共限量48雙。圖／遠東SOGO提供
忠孝館ONLY SOGO adidas Lightblaze復古慢跑鞋(男女) 每雙原價3,490元，特價每雙1,490元、2雙1,998元，限量100雙。圖／遠東SOGO提供
忠孝館ONLY SOGO adidas Lightblaze復古慢跑鞋(男女) 每雙原價3,490元，特價每雙1,490元、2雙1,998元，限量100雙。圖／遠東SOGO提供
復興館dyson Purifier Hot+Cool De-NOx甲醛NOx偵測涼暖空氣清淨機HP12白金色原價29,900元，特價27,900元，限20組(贈富鉀碳+HEPA二合一濾網2個)。圖／遠東SOGO提供
復興館dyson Purifier Hot+Cool De-NOx甲醛NOx偵測涼暖空氣清淨機HP12白金色原價29,900元，特價27,900元，限20組(贈富鉀碳+HEPA二合一濾網2個)。圖／遠東SOGO提供
復興館不二糕餅蛋黃酥6入售價450元、12入售價900元 (每日早上9點販售售完為止)。圖／遠東SOGO提供
復興館不二糕餅蛋黃酥6入售價450元、12入售價900元 (每日早上9點販售售完為止)。圖／遠東SOGO提供
復興館Kaffee Amadeus阿瑪迪斯檸檬老奶奶4吋、阿瑪迪斯法式古典巧克力4吋、阿瑪迪斯重乳酪蛋糕4吋，每個原價580元，特價249元。圖／遠東SOGO提供
復興館Kaffee Amadeus阿瑪迪斯檸檬老奶奶4吋、阿瑪迪斯法式古典巧克力4吋、阿瑪迪斯重乳酪蛋糕4吋，每個原價580元，特價249元。圖／遠東SOGO提供

