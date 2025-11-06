鹹香肉脂新境界！慕赫無界系列「破曉」挑戰風味極限

擁有超過兩世紀歷史的傳奇酒廠——慕赫（Mortlach），以獨創的「2.81蒸餾工藝」聞名，繁複精密的釀造過程，賦予威士忌獨有的醇厚肉脂風味，在全球酩家心中享有「達夫鎮野獸」的地位。慕赫2025年再度展現其大膽創新的精神，推出全新限量「慕赫・無界系列：破曉（Mortlach Boundaryless Dawn）」，以罕見的長時間天然風乾法國橡木新桶陳釀，將酒體推向風味極限的無界之境。

新酒款由首席調酒師Craig Wilson親自監製，以幾乎不與銅接觸的蒸餾條件淬鍊酒液，使慕赫標誌性的鹹香肉脂調更為奔放濃烈。接著再以「再填充桶熟成＋法國橡木新桶細緻收尾」工藝，與法國頂級製桶廠合作，讓橡木經過長時間天然風乾，柔化單寧、強化果香與鮮味，使酒體呈現出燻肉鹹香、辛香木質與紅色水果蜜香層層堆疊的多重感受。

Craig Wilson表示：「這是一種全新的釀造手法，不僅強化慕赫標誌性的肉脂風格，更創造出鹹香與果韻並存的豐潤層次。」除了風味突破，「破曉」的包裝亦呼應「無界」概念，外盒以不規則多角形結構設計，並在中央挖出洞口，象徵黎明之光穿透界限的意象。透過洞口可見瓶中琥珀酒液閃耀光澤，展現慕赫對極致工藝的執著與創造力。

「慕赫・無界系列：破曉（Mortlach Boundaryless Dawn）」即日起於全台合作菸酒專賣店限量上市，酒精濃度50.8%，建議售價3,680元。