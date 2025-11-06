快訊

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越由台南新天地領軍，攜手台北忠孝店DIAMOND TOWERS和高雄左營店三店齊發展開新一波周年慶。圖／新光三越
新光三越由台南新天地領軍，攜手台北忠孝店DIAMOND TOWERS和高雄左營店三店齊發展開新一波周年慶。圖／新光三越

新光三越周年慶熱度持續串連，今起由台南一哥台南新天地領軍，攜手台北忠孝店DIAMOND TOWERS和高雄左營店三店齊發，在普發萬元、天氣轉涼等利多因素帶動下，激勵人氣與買氣，南北三店周年慶首日業績預期突破9億大關、來客數上看11萬人次。

南北三店周年慶首日以名品、黃金、男女服飾、化妝品、超市為民眾熱衷的五大熱銷業種，同時這波也是新光三越名品回饋最後階段，想要入手精品服飾或是包款配件新品，搭配首七日skm pay享滿萬送萬點，吸引會員們提前鎖定入手清單。

新光三越指出，隨著周年慶「名品首七日用skm pay滿萬送萬點」進入最後一波回饋階段，名品買氣再度升溫，同時搭上民眾出遊賞楓、滑雪熱潮添購出遊裝備，加上年末耶誕限定、2026早春系列新品上市期，更帶動精品服飾配件業績呈現雙位數成長。隨著國際金價持續走高，也讓「買金保值」熱潮不減，帶動點睛品、周大福、鎮金店等品牌表現，整體黃金相關商品買氣較去年同期成長超過3倍。

今年最夯3C、iPhone 17系列手機首日依舊熱銷，台南新天地開店不到半小時超過百人排隊；家電從掃地機器人、智慧廚電、到節能大小家電，因折扣有感吸引民眾選購。台南新天地開店不到15分鐘，購物滿60萬、48萬的高客單滿額禮已全數兌換一空。

此外，秋冬旅遊潮來臨，秋冬時尚與戶外機能穿搭需求同步上升，服飾熱門品牌像是RALPH LAUREN、THE NORTH FACE的UE系列、ARTIFACTS、韓國潮牌MARK GONZALES，鞋履部分像是ASICS、SKECHERS、PUMA、NEW BALANCE的復古鞋款都是熱銷單品。

進入換季，頂級保養品需求大增，帶動整體頂級保養業績超過1成，精品彩妝買氣也逐漸升溫。趁超值價補充民生用品更是家庭客在周年慶的頭號要事，新光三越超市開店即出現搶購潮，包括買1送1的長野麝香葡萄、普羅西歐特級初榨橄欖油6入組都是超市搶購焦點。

DIAMOND TOWERS DELVAUX Brillant Tempo包款，價格店洽。圖／新光三越提供
DIAMOND TOWERS DELVAUX Brillant Tempo包款，價格店洽。圖／新光三越提供
DIAMOND TOWERS BOUCHERON Quatre Classique系列戒指窄版，價格店洽。圖／新光三越提供
DIAMOND TOWERS BOUCHERON Quatre Classique系列戒指窄版，價格店洽。圖／新光三越提供
台南新天地LANCÔME NO.1超極限明星必備組，6,435元。圖／新光三越提供
台南新天地LANCÔME NO.1超極限明星必備組，6,435元。圖／新光三越提供
高雄左營店AIGLE GORE-TEX防水透氣外套，18,800元。圖／新光三越提供
高雄左營店AIGLE GORE-TEX防水透氣外套，18,800元。圖／新光三越提供
台南新天地VIVAIA Margot炙紅經典瑪麗珍鞋，4,480元。圖／新光三越提供
台南新天地VIVAIA Margot炙紅經典瑪麗珍鞋，4,480元。圖／新光三越提供
台南新天地adidas Taekwondo運動休閒鞋，2,723元。圖／新光三越提供
台南新天地adidas Taekwondo運動休閒鞋，2,723元。圖／新光三越提供

延伸閱讀

相關新聞

新光三越周年慶南北三店開跑 普發萬元助攻＋名品回饋最終回激出買氣

新光三越周年慶熱度持續串連，今起由台南一哥台南新天地領軍，攜手台北忠孝店DIAMOND TOWERS和高雄左營店三店齊發...

