聽新聞
0:00 / 0:00
最具個性的個人風格必備單品！香奈兒眼鏡極簡美學的極致呈現
眼鏡不再只是配件，而是個人的風格標誌。香奈兒（CHANEL）發布2025/26秋冬眼鏡系列形象廣告，歌頌極簡手法展現的優雅韻致，展現忠於香奈兒的品牌精神。攝影師David Sims在極簡的佈景與陳設，透過鏡頭，呈現一系列純粹而內斂的肖像，使目光聚焦於眼鏡本身。
模特兒Mathilda Gvarliani的臉龐在光影雕琢下清晰浮現，詮釋出兼具優雅與摩登氣息的女性風采。從立體方框、加長長方形到飛行員鏡款，眼鏡的造型簡潔、純粹，卻充滿力量，並憑藉設計的純粹張力，展現獨立而鮮明的風格元素。超大鏡框、俐落線條、獨特的份量感，三大設計元素交織對話，透過幾何效果巧妙演繹圖像美學，每一款式皆毫不保留地凸顯魅力神采。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言