最具個性的個人風格必備單品！香奈兒眼鏡極簡美學的極致呈現

眼鏡不再只是配件，而是個人的風格標誌。香奈兒（CHANEL）發布2025/26秋冬眼鏡系列形象廣告，歌頌極簡手法展現的優雅韻致，展現忠於香奈兒的品牌精神。攝影師David Sims在極簡的佈景與陳設，透過鏡頭，呈現一系列純粹而內斂的肖像，使目光聚焦於眼鏡本身。

模特兒Mathilda Gvarliani的臉龐在光影雕琢下清晰浮現，詮釋出兼具優雅與摩登氣息的女性風采。從立體方框、加長長方形到飛行員鏡款，眼鏡的造型簡潔、純粹，卻充滿力量，並憑藉設計的純粹張力，展現獨立而鮮明的風格元素。超大鏡框、俐落線條、獨特的份量感，三大設計元素交織對話，透過幾何效果巧妙演繹圖像美學，每一款式皆毫不保留地凸顯魅力神采。 香奈兒2025/26秋冬眼鏡系列形象廣告由模特兒Mathilda Gvarliani擔綱。圖／香奈兒提供 香奈兒2025/26秋冬眼鏡系列形象廣告呈現一系列純粹而內斂的肖像。圖／香奈兒提供 香奈兒2025/26秋冬眼鏡系列形象廣告。圖／香奈兒提供 香奈兒2025/26秋冬眼鏡系列形象廣告由模特兒Mathilda Gvarliani擔綱。圖／香奈兒提供 香奈兒2025/26秋冬眼鏡系列形象廣告呈現一系列純粹而內斂的肖像。圖／香奈兒提供 香奈兒2025/26秋冬眼鏡系列形象廣告由攝影師David Sims掌鏡。圖／香奈兒提供 香奈兒2025/26秋冬眼鏡系列形象廣告由攝影師David Sims掌鏡。圖／香奈兒提供