7-ELEVEN「饗喫鍋」迷你自選火鍋　近百款鍋物週邊「自由選配」

迎接立冬，7-ELEVEN除了24小時販售微波即食的多款溫補系湯品，去年逾千間門市整合外送服務開設「饗喫鍋」火鍋專區，以全天候自煮即食、一人可開鍋為訴求，今年秋冬將瞄準最受年輕世代歡迎的客製化鍋物趨勢，引進個人份量食材，匯集湯底與配料等近百項商品，打造超商通路「迷你自選火鍋」，實現單人吃鍋自由。降溫吃鍋需求增加，帶動併買生鮮蔬菜週邊配料商機，7-ELEVEN蔬菜相關業績較去年倍數成長，首度推出小份量立式拉鍊袋肉片熱銷近萬包，並以「名鍋盛典」主題整合線上線下鍋物結構，滿足消費者隨時隨地吃鍋需求。

7-ELEVEN表示，「饗喫鍋」主要客層為25歲至40歲年輕客層，而年輕世代注重個性表達，在購買鍋物商品時「個人化」、「便利性」為首要考量，7-ELEVEN率超商通路之先於2024年規劃「饗喫鍋火鍋專區」，觀察到火鍋市場近年自助夾菜、自選食材、搭配湯底的客製化鍋物已是一種生活型態。「饗喫鍋火鍋專區」共有「名店湯底」、「嚴選肉品」、「有機蔬菜」、「豐富火鍋料」四大結構，近百款小份量且經專業選品的火鍋周邊，依商圈靈活調整專區規模，消費者可依據喜好自由選配，滿足追求各種新奇鍋底、多樣配料的年輕族群需求，預計今年冬季將於超過4,000間門市販售，即日起至11月10日「饗喫鍋」指定鍋底任選2件79折、4件75折，且12月10日起饗喫鍋專區指定商品滿599元可以89元加購造型逼真彷彿真實食材的「火鍋食材造型毛毯」，售完為止。

7-ELEVEN今年擴大引進「個人化即食微波鍋物」，價位落在200元上下，與各大知名火鍋品牌合作，獨家開發可常溫保存，微波即食的鍋物「麻神藤椒酸菜鍋」、「發起人胡椒豬肚鍋」、「這一小鍋經典石頭鍋」、「TATAS剝皮辣椒雞鍋」等，冬季高人氣冷藏個人鍋物「太和殿麻辣鍋」則於11月12日起開賣；冷凍鍋物首次與入選Netflix原創紀錄片《世界小吃》「林聰明沙鍋魚頭」合作，推出冷凍微波即食個人化鍋物「林聰明沙鍋魚薯薯鍋」，提供顧客方便享用享譽國際的特色鍋物，另結合冷凍暢銷鍋物「Homeal×石二鍋 爆香石頭鍋」共同推薦，簡單加熱就開吃。7-ELEVEN也攜手台南晶英酒店開發「紅燒羊肉爐」、「酸菜白肉鍋」與「濟州泡菜鍋」3款經典冷凍湯底，即日起至2026年1月6日祭出任選兩件299元優惠。

7-ELEVEN今年特別變革生鮮專區結構，有別於量販賣場主打豐富的多人份量鍋底，超商則以對應「一個人也想好好吃鍋」的I人趨勢，與知名品牌、在地農場獨家開發各式小份量火鍋料、肉品、海鮮、蔬菜，方便「隨時加料、自由選配」。7-ELEVEN觀察民眾喜愛併買免切免洗的火鍋蔬菜、肉品組合及火鍋料，如今年首度推出一次可用完份量的99元立式夾鏈袋「牛五花肉片」、「豬梅花肉片」，半個月即熱銷近萬包，還有免解凍可入鍋或微波即食的「煮時光招牌貢丸」、「煮時光芋頭貢丸」、「美威鮭魚干貝海鮮丸」，搭配大甲農會合作的芋頭真空包、椒香麻辣風味的老油條等，個人鍋物立即升級。

吃鍋必加的蔬菜以有機小白菜、青江菜、高冷高麗菜及杏鮑菇等最受歡迎，在降溫吃鍋需求增加及有機蔬菜大幅擴店導入至近4,000家門市的帶動下，蔬菜類別業績年增近2倍。同時也強化火鍋商品的外送服務，於foodomo、Uber Eats、foodpanda三大外送平台開設線上「火鍋專區」方便消費者快速下單，即日起至12月31日於foodomo外送平台同步祭出「好想吃火鍋」滿299元享95折優惠活動，最高可折100元。

此外，今年立冬7-ELEVEN也全新開發「元進莊薑母鴨」、「莊松榮藥燉排骨湯」，冷凍湯品再次與米其林餐盤推薦餐廳「膳馨」聯名推出具有蒜香、雞肉鮮甜與溫潤口感的「Homeal×膳馨古早味蒜子雞湯」，並有自有品牌「星級饗宴」攜手美福大飯店米香台菜餐廳「麻油燉雞盅」等冬令時節溫補湯品，即日起至11月11日指定湯品可享任選兩件88折優惠。

吃完熱食，來點沁爽冰品飲料更暢快，7-ELEVEN於11月12日至11月25日「名鍋盛典」活動期間推出指定冷藏或冷凍鍋物／湯品任兩件92折、三件88折外再加贈指定冰品系列77折折價券，思樂冰（大杯）、雪淋霜、酷聖霜霜淇淋、哈根達斯等指定品項冰品皆可享有優惠；思樂冰更於11月12日至2026年1月13日購買可口可樂®、芬達®橘子口味任2杯，登錄發票還有機會抽 iPhone 17 Pro Max。