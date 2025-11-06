不老男神李棟旭的10句「帥氣經典語錄」！展現持續發光的真男人魅力

「不老男神」李棟旭生日快樂！李棟旭1999年以模特兒身分出道並踏入演藝圈，如雕像般的深邃五官、185公分的高挑精實身材，不僅是時尚圈的寵兒，更成為韓國演藝圈中璀璨的存在。

11月5日李棟旭剛迎來出道26周年，緊接著11月6日就是他的生日。除了持續挑戰戲劇中的不同角色，李棟旭私下散發的「反差萌」與「話癆」，讓他即使年過40仍帶有些許少年感的可愛，擄獲大批粉絲芳心。

寵粉更是李棟旭的專長，包括粉絲名、官方角色玩偶「WOOKDONG（욱동이）」、手燈全都有，還經常在聊天室與直播中和粉絲互動。

李棟旭曾說：「我不是一夜之間紅起來的，所以我更珍惜每個努力的過程。」從他的10句「帥氣經典語錄」中可以看出：專注、堅持、真誠、忠於自我，正是他持續發光的真男人魅力。

●不老男神李棟旭的10句「帥氣經典語錄」

１．只要是我做的選擇，我就努力讓它變成對的。—李棟旭Lee Dong Wook ２．別人不讓我去做的事，我不要去做就行了。—李棟旭Lee Dong Wook 圖／翻攝自IG @leedongwook_official ３．比起別人，我更想超越昨天的自己。—李棟旭Lee Dong Wook 圖／翻攝自IG @leedongwook_official ４．我不喜歡停留在安全區裡，因為那樣會讓我鈍化。—李棟旭Lee Dong Wook 圖／翻攝自IG @leedongwook_official ５．我也曾經懷疑自己，但後來我發現，比起完美，更重要的是持續前進。—李棟旭Lee Dong Wook 圖／翻攝自IG @leedongwook_official ６．我的魅力是「一致與誠實」。要持之以恆就得誠實且勤勉，這意味著一直努力。—李棟旭Lee Dong Wook 圖／翻攝自IG @leedongwook_official ７．人生的價值不在於結果，而在於過程中的努力與學習。—李棟旭Lee Dong Wook 圖／翻攝自IG @leedongwook_official ８．不是因為沒有人跌倒才成功，而是他們選擇了爬起來。—李棟旭Lee Dong Wook 圖／翻攝自IG @leedongwook_official ９．無論多忙，也要留時間和自己對話，那樣才不會迷失。—李棟旭Lee Dong Wook 圖／翻攝自IG @leedongwook_official １０．當我學會不把別人的目光放在心上，我自由多了。—李棟旭Lee Dong Wook

圖／翻攝自IG @leedongwook_official

●李棟旭與官方玩偶WOOKDONG（욱동이），是一隻可愛的小白獅，大眼睛和深凹眼皮和本人長得超像，還有專屬IG帳號。