新光三越周年慶三地買氣飆9億元 五大熱潮引爆全台

新光三越周年慶熱度持續攀升！6日由台南新天地領軍，攜手台北忠孝店DIAMOND TOWERS和高雄左營店三店齊發，在普發萬元、入秋氣候轉涼以及民眾出遊熱度不減，三大利多帶動下，現場買氣與人氣雙飆升。

周年慶首日以名品、黃金、男女服飾、化妝品、超市為民眾搶購的五大熱銷業種，同時此波亦是名品回饋最後入手時機，不論是時尚有型的精品服飾／配件，還是兼具設計與實用的精品包款，搭配首七日skm pay滿萬送萬點，吸引眾多會員提前鎖定心願清單，在南北三店共同帶動下，三店周年慶首日業績預期將突破9億大關、來客數上看11萬人次。

隨著周年慶「名品首七日用skm pay滿萬送萬點」活動進入最後一波回饋階段，名品買氣再度升溫，同時搭上民眾出遊賞楓、滑雪熱潮和年末耶誕限定、2026早春系列新品上市，更帶動精品服飾配件業績呈現雙位數成長。隨著國際金價持續走高，也讓「買金保值」熱潮不減，帶動點睛品、周大福、鎮金店等品牌表現，整體黃金相關商品買氣較去年同期大幅成長超過三倍。此外，氣溫轉涼與旅遊潮來臨，秋冬時尚與戶外機能穿搭需求同步上升，包括：服飾熱門品牌RALPH LAUREN、THE NORTH FACE UE、ARTIFACTS、韓國潮牌 MARK GONZALES、ASICS／SKECHERS／PUMA／NEW BALANCE等品牌復古鞋款皆是民眾購入熱門單品！進入換季時節，民眾對「修護、滋潤、防禦力」兼具的頂級保養品需求大增，包括：Helena Rubinstein、Clé de Peau Beauté、La Prairie等頂級品牌皆有亮眼表現，帶動整體頂級保養業績超過一成。

同時，還有婆婆媽媽們最愛的新光三越超市，開店即出現搶購潮，包括：買一送一的長野麝香葡萄（699元）、普羅西歐特級初榨橄欖油500ML／6入（2,899元）等都是首日民眾搶購首選！新光三越周年慶已進入最後倒數階段，還沒入手心中夢幻逸品的消費者也要把握最後回饋時刻，無論是犒賞自己、入手冬季新品，或為年底節慶提前準備禮物，現在都是最佳入手時機。