快訊

整理包／普發一萬「幫小孩登記失敗」？登記入帳常見QA及失敗原因破解

爭家產爆殺機？三重男砍姊妹 1人左胸中刀慘死2人傷

補充保費改革惹怒股民！請教一票專家獨漏金管會 衛福部長鬆口保留小確幸

新光三越周年慶三地買氣飆9億元 五大熱潮引爆全台

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

新光三越周年慶熱度持續攀升！6日由台南新天地領軍，攜手台北忠孝店DIAMOND TOWERS和高雄左營店三店齊發，在普發萬元、入秋氣候轉涼以及民眾出遊熱度不減，三大利多帶動下，現場買氣與人氣雙飆升。

周年慶首日以名品、黃金、男女服飾、化妝品、超市為民眾搶購的五大熱銷業種，同時此波亦是名品回饋最後入手時機，不論是時尚有型的精品服飾／配件，還是兼具設計與實用的精品包款，搭配首七日skm pay滿萬送萬點，吸引眾多會員提前鎖定心願清單，在南北三店共同帶動下，三店周年慶首日業績預期將突破9億大關、來客數上看11萬人次。

隨著周年慶「名品首七日用skm pay滿萬送萬點」活動進入最後一波回饋階段，名品買氣再度升溫，同時搭上民眾出遊賞楓、滑雪熱潮和年末耶誕限定、2026早春系列新品上市，更帶動精品服飾配件業績呈現雙位數成長。隨著國際金價持續走高，也讓「買金保值」熱潮不減，帶動點睛品、周大福、鎮金店等品牌表現，整體黃金相關商品買氣較去年同期大幅成長超過三倍。此外，氣溫轉涼與旅遊潮來臨，秋冬時尚與戶外機能穿搭需求同步上升，包括：服飾熱門品牌RALPH LAUREN、THE NORTH FACE UE、ARTIFACTS、韓國潮牌 MARK GONZALES、ASICS／SKECHERS／PUMA／NEW BALANCE等品牌復古鞋款皆是民眾購入熱門單品！進入換季時節，民眾對「修護、滋潤、防禦力」兼具的頂級保養品需求大增，包括：Helena Rubinstein、Clé de Peau Beauté、La Prairie等頂級品牌皆有亮眼表現，帶動整體頂級保養業績超過一成。

同時，還有婆婆媽媽們最愛的新光三越超市，開店即出現搶購潮，包括：買一送一的長野麝香葡萄（699元）、普羅西歐特級初榨橄欖油500ML／6入（2,899元）等都是首日民眾搶購首選！新光三越周年慶已進入最後倒數階段，還沒入手心中夢幻逸品的消費者也要把握最後回饋時刻，無論是犒賞自己、入手冬季新品，或為年底節慶提前準備禮物，現在都是最佳入手時機。

周年慶 新光三越

延伸閱讀

遠東 SOGO 周年慶開跑 首日業績衝13.2億元

搶SOGO周年慶好康 消費者一早6點排隊衝超市、準備24萬買家電換禮券

百貨周年慶壓軸最強檔 SOGO年度12天的購物狂潮 普發萬元更好買

迎接普發1萬 遠百推滿萬送1千點 家用家電滿千抽旭集餐券、健康家電

相關新聞

不老男神李棟旭的10句「帥氣經典語錄」！展現持續發光的真男人魅力

「不老男神」李棟旭生日快樂！李棟旭1999年以模特兒身分出道並踏入演藝圈，如雕像般的深邃五官、185公分的高挑精實身材，...

迎接充滿變化的全新好運！梵克雅寶Alhambra全新可轉換設計亮相

法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）象徵幸運的Alhambra系列迎來全新的設計：薈萃繽紛色...

超模的派對穿搭這邊看！Burberry奇幻佳節系列 萌寵、小童也開趴！

進入11月後，一年也即將邁入尾聲，預告了團聚與派對的暖心時刻即將來臨。英倫時尚品牌Burberry近日發表了《’Twas...

台灣帝雉躍上罐身！金車柏克金Session IPA清新登場

金車柏克金持續拓展「金釀系列IPA啤酒」版圖，以精釀精神探索更多元啤酒風貌。今年再推出全新力作──「SESSION IP...

更輕盈！更帥氣！Santos de Cartier全鈦金屬款與黑面款新亮相！

卡地亞（Cartier）以飛行家精神為靈感，再度為經典的 Santos de Cartier 腕表開啟新篇章。今年品牌推...

FENDI x Stray Kids方燦 打造新曲〈Roman Empire〉

FENDI與紅遍全球的韓團Stray Kids隊長兼品牌大使方燦攜手推出全新單曲「Roman Empire」，並特地開放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。