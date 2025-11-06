快訊

迎接充滿變化的全新好運！梵克雅寶Alhambra全新可轉換設計亮相

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Alhambra系列製作工藝。圖／梵克雅寶提供
Alhambra系列製作工藝。圖／梵克雅寶提供

法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）象徵幸運的Alhambra系列迎來全新的設計：薈萃繽紛色調的多彩可轉換式長項鍊與雙面戒指，將珍貴寶石、有機素材與金質雕工巧妙結合，展現世家百年來的創作底蘊與匠心精神，讓經典四葉幸運圖騰於光影流轉間幻化出嶄新風貌。

以璣鏤玫瑰金結合白色與灰色珍珠母貝打造的Magic Alhambra長項鍊，是本季焦點之一。作品以不對稱圖騰排列營造流動感，每個圖騰的間距與大小安排均經過精心計算，並可依需求轉換為短項鍊或手鍊，體現可變化珠寶的精髓。灰色珍珠母貝的虹彩與玫瑰金的溫潤色澤相映生輝，璣鏤刻紋在光線折射下閃爍柔光，呈現出Alhambra系列的靈動與優雅。同樣運用玫瑰金與珍珠母貝打造的Vintage Alhambra雙面戒指，翻轉後可見璀璨美鑽，可單獨或混搭配戴。

另一款Magic Alhambra長項鍊則是以以璣鏤白K金搭配玉髓與白色珍珠母貝的，展現冷冽靜謐的調性。玉髓的微藍光澤與晶瑩感、白K金的銀白光輝、和珍珠母貝的虹彩交織，營造出如晨霧般的柔和層次。可轉換設計延續品牌於1920年代便開創的多變傳統，可拆解成不同長度配戴。相對應的白K金雙面戒指亦以玉髓為主角，細膩光紋映襯鑽石光芒，圓珠飾邊與璣鏤刻紋細節，體現精準的設計比例與極致舒適的配戴感。

1968年誕生的Alhambra系列，以四葉草為靈感，由20枚縐紋黃K金圖騰組成，邊緣以金質圓珠圍繞，象徵和諧與幸運，甫一推出立刻風時尚風格人士。此後半世紀間，系列不斷推陳出新，以不同尺寸與材質變奏，從瑪瑙、孔雀石到玉髓與珍珠母貝，將自然靈感化為珠寶詩篇。

每一件Alhambra珠寶的的設計都是梵克雅寶高級珠寶工藝的精心體現：珍珠母貝、玉髓貨所選用的彩色硬寶石，皆經嚴格甄選、切割與打磨，確保色澤與光澤毫無二致；百年傳統的細膩璣鏤雕刻，為幸運圖騰引進珍貴金質反射出的的璀璨光芒；接著工匠以精準角度鑲嵌圖騰，以金質圓珠圍攏，最後經十餘道拋光程序方能呈現完美光影的映照，搭配轉換結構的縝密設計，彰顯梵克雅寶對傳統與創新的平衡掌握。

梵克雅寶Vintage Alhambra雙面戒指，18K白金鑲嵌玉髓及鑽石，23萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Vintage Alhambra雙面戒指,18K白金鑲嵌玉髓及鑽石,23萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Magic Alhambra可轉換式長項鍊，15枚四葉幸運圖騰，18K白金鑲嵌玉髓及白色珍珠母貝，128萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Magic Alhambra可轉換式長項鍊,15枚四葉幸運圖騰,18K白金鑲嵌玉髓及白色珍珠母貝,128萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Sweet Alhambra腕表，18K白金鑲嵌玉髓及鑽石，129萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Sweet Alhambra腕表,18K白金鑲嵌玉髓及鑽石,129萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Vintage Alhambra雙面戒指，18K玫瑰金鑲嵌灰色珍珠母貝及鑽石，約21萬8,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Vintage Alhambra雙面戒指,18K玫瑰金鑲嵌灰色珍珠母貝及鑽石,約21萬8,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Sweet Alhambra腕表，18K白金鑲嵌玉髓及鑽石，129萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Sweet Alhambra腕表,18K白金鑲嵌玉髓及鑽石,129萬元。圖／梵克雅寶提供
Alhambra系列製作工藝。圖／梵克雅寶提供
Alhambra系列製作工藝。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Magic Alhambra可轉換式長項鍊，15枚四葉幸運圖騰，18K玫瑰金鑲嵌灰色及白色珍珠母貝，119萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Magic Alhambra可轉換式長項鍊,15枚四葉幸運圖騰,18K玫瑰金鑲嵌灰色及白色珍珠母貝,119萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Magic Alhambra可轉換式長項鍊，15枚四葉幸運圖騰，18K玫瑰金鑲嵌灰色及白色珍珠母貝，119萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Magic Alhambra可轉換式長項鍊，15枚四葉幸運圖騰，18K玫瑰金鑲嵌灰色及白色珍珠母貝，119萬元。圖／梵克雅寶提供

