超模的派對穿搭這邊看！Burberry奇幻佳節系列 萌寵、小童也開趴！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
英國超模蘿西杭亭頓懷特莉在室內場景身穿黑色喇叭長褲搭配EKD圖騰的針織金蔥印花短袖上衣，動靜自若。圖／Burberry提供
進入11月後，一年也即將邁入尾聲，預告了團聚與派對的暖心時刻即將來臨。英倫時尚品牌Burberry近日發表了《’Twas The Knight Before...》奇幻佳節形象視覺，邀請超模、資深女星、體壇明星、小童、萌寵紛紛入鏡，在白雪與松樹的背景下，將歡樂團圓的情境定格、令人心頭暖暖。

身著棕色短版絎縫披肩的資深英國女星珍妮佛珊德絲（Jennifer Saunders）正是這場派對主人，她身著一款棕色短版絎縫披肩並加以可拆式的羔羊毛絨羊皮衣領，像是一家之主般歡迎所有人的來到；英國超模蘿西杭亭頓懷特莉（Rosie Alice Huntington-Whiteley）則變換了兩套造型：在屋外她穿著一款英國約克郡工坊生產的短版寬襬Fitzrovia風衣，進入屋內時則秀出黑色喇叭長褲印有EKD戰馬騎士圖騰的針織金蔥印花短袖上衣，動靜自若。

戴上派對小帽的狗兒吐著舌頭、小童或與家人一同在鏡頭前合影，又或手持著軌道賽車召喚出每個男孩的單純之樂。狗狗的防寒外衣，或針織有著Burberry小熊的毛衣、童鞋、短版圍巾皆成為本季Burberry的贈禮之選，Burberry首席創意總監Daniel Lee為此亦表示：「這是一份邀請親友共度佳節的派對邀請函，呈獻美妙的贈禮靈感。」

Burberry發表了涵蓋鞋履、包款、服裝、配件、童裝的全系列推薦，其中輕巧收納的迷你格紋水桶包選用Burberry典藏米與紅寶石色，交織出歡樂聯想，海灣綠色的Chainmail肩包則以反射光澤的金屬表面搭配金色鍊結，隱藏入Burberry的經典格紋；鞋款部分另推薦的多色拼接的麂皮與格紋平底運動鞋、或黑色橡膠Marsh Logo高筒靴，伴隨前往派對或與家人團聚的路上，修長俐落、輕快走跳。

英國超模蘿西杭亭頓懷特莉。圖／Burberry提供
Burberry近日發表《’Twas The Knight Before...》奇幻佳節形象視覺，將寵物、小童、家人全數一同入鏡，打造暖心奇幻的節日氛圍。圖／Burberry提供
Burberry典藏米與紅寶石色迷你格紋水桶包，48,900元。圖／Burberry提供
Burberry堤岸藍格紋絲質彈性束髮帶，8,900元。圖／Burberry提供
Burberry海灣綠色Chainmail肩包，65,000元。圖／Burberry提供
Burberry沙米色格紋喀什米爾混紡毛帽，13,800元。圖／Burberry提供
金屬「騎士」也別上了一條Burberry格紋圍巾，展現Burberry的英式幽默。圖／Burberry提供
南韓職業球星、Burberry品牌大使孫興慜。圖／Burberry提供
Burberry黑色橡膠Marsh標記高筒靴，26,900元。圖／Burberry提供
Burberry多色拼接麂皮與格紋平底運動鞋，25,900元。圖／Burberry提供
