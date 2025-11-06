快訊

台灣帝雉躍上罐身！金車柏克金Session IPA清新登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
金車柏克金推出全新風味「SESSION IPA晨曦青嶺金釀啤酒」。圖／金車柏克金提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金車柏克金持續拓展「金釀系列IPA啤酒」版圖，以精釀精神探索更多元啤酒風貌。今年再推出全新力作──「SESSION IPA晨曦青嶺金釀啤酒」，以輕盈酒體、低酒精度與細緻果香為特色，帶來輕鬆卻富層次的精釀新體驗。新品每罐330毫升，酒精濃度5%，建議售價58元，即日起於各大通路陸續上市，期間更享嚐鮮優惠。

延續金釀系列的人氣基礎，柏克金以「奢華低苦」風格重新演繹IPA。全新SESSION IPA呈現淡金色澤與綿密泡沫，入口能感受到熱帶水果與莓果交織的香氣，融合淡淡麥芽甜味，尾韻則帶出啤酒花的清爽微苦。特別選用高發酵度酵母，使香氣與酒體達到完美平衡，喝來更加清爽宜人，無論是好友聚會、下班小酌或週末派對，都是輕鬆共享的理想選擇。

此次包裝設計延續金釀系列「結合在地特色」理念，靈感源自台灣特有鳥種帝雉。罐身以清新綠與明亮黃為主色，象徵帝雉現身晨曦山林的自然意象，也呼應產品清爽純淨的口感。目前已於萊爾富、家樂福、愛買開賣，11月7日起再於全聯及大全聯上架，開啟金車柏克金在台灣精釀啤酒市場的新篇章。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金車柏克金「SESSION IPA 晨曦青嶺金釀啤酒」包裝設計延續該系列「結合在地特色」理念，靈感源自台灣特有鳥種帝雉。圖／金車柏克金提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金車柏克金「SESSION IPA 晨曦青嶺金釀啤酒」酒液呈淡金色澤，泡沫細膩綿密。圖／金車柏克金提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金車柏克金「SESSION IPA 晨曦青嶺金釀啤酒」專為台灣消費者量身打造。圖／金車柏克金提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
