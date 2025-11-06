快訊

樹林柑園工廠大火 鄰近國小師生500人疏散…決定下午停課了

別以為「二代健保補充保費」跟你無關！從案例看上班族、存ETF、房東影響有多大

國民黨新人事 柱系班師回朝、郝龍斌美女智囊掌國際部

聽新聞
0:00 / 0:00

更輕盈！更帥氣！Santos de Cartier全鈦金屬款與黑面款新亮相！

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒配戴Santos de Cartier腕表大型款，39.8毫米精鋼表殼、1847 MC型自動上鍊機芯，配精鋼表鍊與磨絨面鱷魚皮表帶，約27萬7,000元。圖／卡地亞提供
模特兒配戴Santos de Cartier腕表大型款，39.8毫米精鋼表殼、1847 MC型自動上鍊機芯，配精鋼表鍊與磨絨面鱷魚皮表帶，約27萬7,000元。圖／卡地亞提供

卡地亞（Cartier）以飛行家精神為靈感，再度為經典的 Santos de Cartier 腕表開啟新篇章。今年品牌推出兩款全新設計──輕盈堅固的鈦金屬款與黑面夜光精鋼款，設計在細節與質感間達到完美平衡。新作以飛行中的精準與勇氣為題，將百年前的冒險精神化作當代配戴者的日常印記，詮釋飛行精神的永恆傳承。

Santos de Cartier可以說是第一款現代腕表，誕生於1904 年，由當時卡地亞的品牌傳人Louis Cartier為飛行先驅阿爾伯特山度士杜蒙（Alberto Santos-Dumont）精心打造，讓他在飛行中能配戴在手腕上並準確讀時。這款專為冒險與自由而生的腕表，以其方形表殼與外露螺絲的工業結構，奠定了百年經典的識別印記。自此之後，Santos de Cartier不僅象徵飛行器的結構美學，更成為探索未知與突破極限的象徵。

全新Santos de Cartier鈦金屬腕表以現代科技重現飛行家的堅毅與冷靜，採用創新材質詮釋經典結構。表殼採用比精鋼輕43%、硬度卻高出1.5倍的鈦金屬製作，經微噴砂工藝呈現啞光煤灰色調，既輕盈又堅固。七邊形表冠鑲嵌黑色尖晶石，為冷冽的造型增添神秘氣息。腕表由1847 MC 自動上鍊機芯所驅動，並配備QuickSwitch快拆系統，可隨時依需求替換為鱷魚皮表帶。

另一款新作為Santos de Cartier黑面腕表，以精鋼表殼搭配黑色表盤，在光影間映照出經典飛行腕表的剛毅風範，展現強烈的運動感與夜間識別性。白色指針覆以綠色SuperLuminova®夜光塗層，搭配緞面與陽光射線紋飾的雙重質感，提升可讀性與層次。表冠鑲嵌藍色合成尖晶石，細節處盡顯品牌工藝。腕表同樣由1847 MC自動機芯所驅動、並配有快拆鍊節系統與鱷魚皮表帶。

Santos de Cartier腕表大型款，39.8毫米精鋼表殼、1847 MC型自動上鍊機芯，配精鋼表鍊與磨絨面鱷魚皮表帶，約27萬7,000元。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier腕表大型款，39.8毫米精鋼表殼、1847 MC型自動上鍊機芯，配精鋼表鍊與磨絨面鱷魚皮表帶，約27萬7,000元。圖／卡地亞提供
模特兒配戴Santos de Cartier腕表大型款，39.8毫米精鋼表殼、1847 MC型自動上鍊機芯，配精鋼表鍊與磨絨面鱷魚皮表帶，約27萬7,000元。圖／卡地亞提供
模特兒配戴Santos de Cartier腕表大型款，39.8毫米精鋼表殼、1847 MC型自動上鍊機芯，配精鋼表鍊與磨絨面鱷魚皮表帶，約27萬7,000元。圖／卡地亞提供
模特兒配戴Santos de Cartier腕表大型款，39.8毫米精鋼表殼、1847 MC型自動上鍊機芯，配精鋼表鍊與磨絨面鱷魚皮表帶，約27萬7,000元。圖／卡地亞提供
模特兒配戴Santos de Cartier腕表大型款，39.8毫米精鋼表殼、1847 MC型自動上鍊機芯，配精鋼表鍊與磨絨面鱷魚皮表帶，約27萬7,000元。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier腕表大型款，39.8毫米精鋼表殼、1847 MC型自動上鍊機芯，配精鋼表鍊與磨絨面鱷魚皮表帶，約27萬7,000元。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier腕表大型款，39.8毫米精鋼表殼、1847 MC型自動上鍊機芯，配精鋼表鍊與磨絨面鱷魚皮表帶，約27萬7,000元。圖／卡地亞提供
模特兒配戴Santos de Cartier鈦金屬腕表大型款，39.8毫米鈦金屬表殼、1847MC型自動上鍊機芯，配鈦金表鍊與磨絨面鱷魚皮表帶，約35萬2,000元。圖／卡地亞提供
模特兒配戴Santos de Cartier鈦金屬腕表大型款，39.8毫米鈦金屬表殼、1847MC型自動上鍊機芯，配鈦金表鍊與磨絨面鱷魚皮表帶，約35萬2,000元。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier鈦金屬腕表大型款，39.8毫米鈦金屬表殼、1847MC型自動上鍊機芯，配鈦金表鍊與磨絨面鱷魚皮表帶，約35萬2,000元。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier鈦金屬腕表大型款，39.8毫米鈦金屬表殼、1847MC型自動上鍊機芯，配鈦金表鍊與磨絨面鱷魚皮表帶，約35萬2,000元。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier系列腕表傳承品牌大膽經典的飛行精神。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier系列腕表傳承品牌大膽經典的飛行精神。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier鈦金屬腕表大型款，39.8毫米鈦金屬表殼、1847MC型自動上鍊機芯，配鈦金表鍊與磨絨面鱷魚皮表帶，約35萬2,000元。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier鈦金屬腕表大型款，39.8毫米鈦金屬表殼、1847MC型自動上鍊機芯，配鈦金表鍊與磨絨面鱷魚皮表帶，約35萬2,000元。圖／卡地亞提供
模特兒配戴Santos de Cartier腕表大型款，39.8毫米精鋼表殼、1847 MC型自動上鍊機芯，配精鋼表鍊與磨絨面鱷魚皮表帶，約27萬7,000元。圖／卡地亞提供
模特兒配戴Santos de Cartier腕表大型款，39.8毫米精鋼表殼、1847 MC型自動上鍊機芯，配精鋼表鍊與磨絨面鱷魚皮表帶，約27萬7,000元。圖／卡地亞提供
模特兒配戴Santos de Cartier鈦金屬腕表大型款，39.8毫米鈦金屬表殼、1847MC型自動上鍊機芯，配鈦金表鍊與磨絨面鱷魚皮表帶，約35萬2,000元。圖／卡地亞提供
模特兒配戴Santos de Cartier鈦金屬腕表大型款，39.8毫米鈦金屬表殼、1847MC型自動上鍊機芯，配鈦金表鍊與磨絨面鱷魚皮表帶，約35萬2,000元。圖／卡地亞提供
模特兒配戴Santos de Cartier鈦金屬腕表大型款，39.8毫米鈦金屬表殼、1847MC型自動上鍊機芯，配鈦金表鍊與磨絨面鱷魚皮表帶，約35萬2,000元。圖／卡地亞提供
模特兒配戴Santos de Cartier鈦金屬腕表大型款，39.8毫米鈦金屬表殼、1847MC型自動上鍊機芯，配鈦金表鍊與磨絨面鱷魚皮表帶，約35萬2,000元。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier腕表大型款，39.8毫米精鋼表殼、1847 MC型自動上鍊機芯，配精鋼表鍊與磨絨面鱷魚皮表帶，約27萬7,000元。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier腕表大型款，39.8毫米精鋼表殼、1847 MC型自動上鍊機芯，配精鋼表鍊與磨絨面鱷魚皮表帶，約27萬7,000元。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier鈦金屬腕表大型款，39.8毫米鈦金屬表殼、1847MC型自動上鍊機芯，配鈦金表鍊與磨絨面鱷魚皮表帶，約35萬2,000元。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier鈦金屬腕表大型款，39.8毫米鈦金屬表殼、1847MC型自動上鍊機芯，配鈦金表鍊與磨絨面鱷魚皮表帶，約35萬2,000元。圖／卡地亞提供

腕表 品牌

延伸閱讀

直接看中文也通！沛納海全新八日鍊特殊「中文版」加州面12月限量抵台

手腕間的陰翳變幻Arnold & Son月相表 歌詠月之浪漫

駿馬奔騰迎新象 江詩丹頓推新款Métiers d’Art藝術大師馬年生肖表

和前夫王泉仁的夫妻對錶全台僅有1支 麻衣上節目親鑑價格

相關新聞

超模的派對穿搭這邊看！Burberry奇幻佳節系列 萌寵、小童也開趴！

進入11月後，一年也即將邁入尾聲，預告了團聚與派對的暖心時刻即將來臨。英倫時尚品牌Burberry近日發表了《’Twas...

台灣帝雉躍上罐身！金車柏克金Session IPA清新登場

金車柏克金持續拓展「金釀系列IPA啤酒」版圖，以精釀精神探索更多元啤酒風貌。今年再推出全新力作──「SESSION IP...

更輕盈！更帥氣！Santos de Cartier全鈦金屬款與黑面款新亮相！

卡地亞（Cartier）以飛行家精神為靈感，再度為經典的 Santos de Cartier 腕表開啟新篇章。今年品牌推...

FENDI x Stray Kids方燦 打造新曲〈Roman Empire〉

FENDI與紅遍全球的韓團Stray Kids隊長兼品牌大使方燦攜手推出全新單曲「Roman Empire」，並特地開放...

搶SOGO周年慶好康 消費者一早6點排隊衝超市、準備24萬買家電換禮券

每年堅持只做12天周年慶的遠東SOGO台北店周年慶今日開跑，仍維持一貫高人氣，超市早有一排消費者拖著滿車戰利品排隊，上樓...

ITF旅展明登場！高鐵台鐵祭優惠、國際航線76折起

2025 ITF台北國際旅展即將於11月7日至11月10日登場，今年ITF台北國際旅展號召日本、韓國、美國等123個國家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。