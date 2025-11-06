更輕盈！更帥氣！Santos de Cartier全鈦金屬款與黑面款新亮相！

卡地亞（Cartier）以飛行家精神為靈感，再度為經典的 Santos de Cartier 腕表開啟新篇章。今年品牌推出兩款全新設計──輕盈堅固的鈦金屬款與黑面夜光精鋼款，設計在細節與質感間達到完美平衡。新作以飛行中的精準與勇氣為題，將百年前的冒險精神化作當代配戴者的日常印記，詮釋飛行精神的永恆傳承。

Santos de Cartier可以說是第一款現代腕表，誕生於1904 年，由當時卡地亞的品牌傳人Louis Cartier為飛行先驅阿爾伯特山度士杜蒙（Alberto Santos-Dumont）精心打造，讓他在飛行中能配戴在手腕上並準確讀時。這款專為冒險與自由而生的腕表，以其方形表殼與外露螺絲的工業結構，奠定了百年經典的識別印記。自此之後，Santos de Cartier不僅象徵飛行器的結構美學，更成為探索未知與突破極限的象徵。

全新Santos de Cartier鈦金屬腕表以現代科技重現飛行家的堅毅與冷靜，採用創新材質詮釋經典結構。表殼採用比精鋼輕43%、硬度卻高出1.5倍的鈦金屬製作，經微噴砂工藝呈現啞光煤灰色調，既輕盈又堅固。七邊形表冠鑲嵌黑色尖晶石，為冷冽的造型增添神秘氣息。腕表由1847 MC 自動上鍊機芯所驅動，並配備QuickSwitch快拆系統，可隨時依需求替換為鱷魚皮表帶。