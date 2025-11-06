FENDI x Stray Kids方燦 打造新曲〈Roman Empire〉

FENDI與紅遍全球的韓團Stray Kids隊長兼品牌大使方燦攜手推出全新單曲「Roman Empire」，並特地開放FENDI羅馬總部義大利文化宮 (Palazzo della Civiltà Italiana) 拍攝音樂錄影帶，曲詞和監製都由方燦一手包辦。雙方更日前於11月4日假首爾清潭洞Palazzo FENDI Seoul旗艦店舉辦獨家發布會。

「這是獻給FENDI的歌，」在影片中穿上多款2026年初春系列服裝的方燦表示，「將愛比喻為永垂不朽的羅馬帝國，將經典Peekaboo手袋及招牌『F』字標誌等品牌標誌性元素融入歌詞之中，以現代手法重新演繹羅馬的歷史傳承。歌曲融合充滿感情的輕鬆歌聲和夢幻的合成音效，疊加強勁的低音鼓節拍，交織出R&B/Miami Bass風格的樂曲。」