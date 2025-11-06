快訊

樹林柑園工廠大火 鄰近國小師生500人疏散…決定下午停課了

別以為「二代健保補充保費」跟你無關！從案例看上班族、存ETF、房東影響有多大

國民黨新人事 柱系班師回朝、郝龍斌美女智囊掌國際部

聽新聞
0:00 / 0:00

FENDI x Stray Kids方燦 打造新曲〈Roman Empire〉

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI與韓團Stray Kids隊長兼品牌大使方燦攜手推出全新單曲「Roman Empire」。圖／FENDI提供
FENDI與韓團Stray Kids隊長兼品牌大使方燦攜手推出全新單曲「Roman Empire」。圖／FENDI提供

FENDI與紅遍全球的韓團Stray Kids隊長兼品牌大使方燦攜手推出全新單曲「Roman Empire」，並特地開放FENDI羅馬總部義大利文化宮 (Palazzo della Civiltà Italiana) 拍攝音樂錄影帶，曲詞和監製都由方燦一手包辦。雙方更日前於11月4日假首爾清潭洞Palazzo FENDI Seoul旗艦店舉辦獨家發布會。

「這是獻給FENDI的歌，」在影片中穿上多款2026年初春系列服裝的方燦表示，「將愛比喻為永垂不朽的羅馬帝國，將經典Peekaboo手袋及招牌『F』字標誌等品牌標誌性元素融入歌詞之中，以現代手法重新演繹羅馬的歷史傳承。歌曲融合充滿感情的輕鬆歌聲和夢幻的合成音效，疊加強勁的低音鼓節拍，交織出R&B/Miami Bass風格的樂曲。」

影片以方燦簡單含蓄的大特寫揭開序幕，隨著影片推進，畫面回溯其藝術軌跡，鏡頭在義大利文化宮內外穿梭，最終見證他躍升為國際巨星的巔峰時刻。完整版「Roman Empire」音樂錄影帶在日前於網路社群發布後，也於11月3日於首爾COEX購物中心K-pop Square巨型螢幕舉行特別首映。方燦更在11月4日在首爾Palazzo FENDI專門店舉辦獨家私人活動上即席演出。

方燦出席11月4日在首爾Palazzo FENDI專門店舉辦獨家私人活動。圖／FENDI提供
方燦出席11月4日在首爾Palazzo FENDI專門店舉辦獨家私人活動。圖／FENDI提供
完整版「Roman Empire」音樂錄影帶於11月3日於首爾COEX購物中心K-pop Square巨型螢幕舉行特別首映。圖／FENDI提供
完整版「Roman Empire」音樂錄影帶於11月3日於首爾COEX購物中心K-pop Square巨型螢幕舉行特別首映。圖／FENDI提供
方燦出席11月4日在首爾Palazzo FENDI專門店舉辦獨家私人活動。圖／FENDI提供
方燦出席11月4日在首爾Palazzo FENDI專門店舉辦獨家私人活動。圖／FENDI提供
FENDI與韓團Stray Kids隊長兼品牌大使方燦攜手推出全新單曲「Roman Empire」。圖／FENDI提供
FENDI與韓團Stray Kids隊長兼品牌大使方燦攜手推出全新單曲「Roman Empire」。圖／FENDI提供
方燦出席11月4日在首爾Palazzo FENDI專門店舉辦獨家私人活動。圖／FENDI提供
方燦出席11月4日在首爾Palazzo FENDI專門店舉辦獨家私人活動。圖／FENDI提供
FENDI與韓團Stray Kids隊長兼品牌大使方燦攜手推出全新單曲「Roman Empire」。圖／FENDI提供
FENDI與韓團Stray Kids隊長兼品牌大使方燦攜手推出全新單曲「Roman Empire」。圖／FENDI提供
方燦於11月4日在首爾Palazzo FENDI專門店舉辦獨家私人活動上即席演出。圖／FENDI提供
方燦於11月4日在首爾Palazzo FENDI專門店舉辦獨家私人活動上即席演出。圖／FENDI提供
方燦於11月4日在首爾Palazzo FENDI專門店舉辦獨家私人活動上即席演出。圖／FENDI提供
方燦於11月4日在首爾Palazzo FENDI專門店舉辦獨家私人活動上即席演出。圖／FENDI提供
FENDI與韓團Stray Kids隊長兼品牌大使方燦攜手推出全新單曲「Roman Empire」。圖／FENDI提供
FENDI與韓團Stray Kids隊長兼品牌大使方燦攜手推出全新單曲「Roman Empire」。圖／FENDI提供
方燦出席11月4日在首爾Palazzo FENDI專門店舉辦獨家私人活動。圖／FENDI提供
方燦出席11月4日在首爾Palazzo FENDI專門店舉辦獨家私人活動。圖／FENDI提供

羅馬 FENDI 義大利

延伸閱讀

本季最IN後背包 FENDI標誌扣鎖為柔軟包身大大加分

2PM「玉澤演宣布結婚」IG發手寫說明文 明春在首爾舉辦非公開婚禮

黃仁勳首爾揪吃炸雞…竟獨缺輝達在韓第一供應商 外媒曝內幕

張孝全低胸比陳慧琳還辣 出席FENDI歡慶百年香港高級訂製活動

相關新聞

超模的派對穿搭這邊看！Burberry奇幻佳節系列 萌寵、小童也開趴！

進入11月後，一年也即將邁入尾聲，預告了團聚與派對的暖心時刻即將來臨。英倫時尚品牌Burberry近日發表了《’Twas...

台灣帝雉躍上罐身！金車柏克金Session IPA清新登場

金車柏克金持續拓展「金釀系列IPA啤酒」版圖，以精釀精神探索更多元啤酒風貌。今年再推出全新力作──「SESSION IP...

更輕盈！更帥氣！Santos de Cartier全鈦金屬款與黑面款新亮相！

卡地亞（Cartier）以飛行家精神為靈感，再度為經典的 Santos de Cartier 腕表開啟新篇章。今年品牌推...

FENDI x Stray Kids方燦 打造新曲〈Roman Empire〉

FENDI與紅遍全球的韓團Stray Kids隊長兼品牌大使方燦攜手推出全新單曲「Roman Empire」，並特地開放...

搶SOGO周年慶好康 消費者一早6點排隊衝超市、準備24萬買家電換禮券

每年堅持只做12天周年慶的遠東SOGO台北店周年慶今日開跑，仍維持一貫高人氣，超市早有一排消費者拖著滿車戰利品排隊，上樓...

ITF旅展明登場！高鐵台鐵祭優惠、國際航線76折起

2025 ITF台北國際旅展即將於11月7日至11月10日登場，今年ITF台北國際旅展號召日本、韓國、美國等123個國家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。