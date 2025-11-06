聽新聞
FENDI x Stray Kids方燦 打造新曲〈Roman Empire〉
FENDI與紅遍全球的韓團Stray Kids隊長兼品牌大使方燦攜手推出全新單曲「Roman Empire」，並特地開放FENDI羅馬總部義大利文化宮 (Palazzo della Civiltà Italiana) 拍攝音樂錄影帶，曲詞和監製都由方燦一手包辦。雙方更日前於11月4日假首爾清潭洞Palazzo FENDI Seoul旗艦店舉辦獨家發布會。
「這是獻給FENDI的歌，」在影片中穿上多款2026年初春系列服裝的方燦表示，「將愛比喻為永垂不朽的羅馬帝國，將經典Peekaboo手袋及招牌『F』字標誌等品牌標誌性元素融入歌詞之中，以現代手法重新演繹羅馬的歷史傳承。歌曲融合充滿感情的輕鬆歌聲和夢幻的合成音效，疊加強勁的低音鼓節拍，交織出R&B/Miami Bass風格的樂曲。」
影片以方燦簡單含蓄的大特寫揭開序幕，隨著影片推進，畫面回溯其藝術軌跡，鏡頭在義大利文化宮內外穿梭，最終見證他躍升為國際巨星的巔峰時刻。完整版「Roman Empire」音樂錄影帶在日前於網路社群發布後，也於11月3日於首爾COEX購物中心K-pop Square巨型螢幕舉行特別首映。方燦更在11月4日在首爾Palazzo FENDI專門店舉辦獨家私人活動上即席演出。
