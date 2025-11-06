快訊

搶SOGO周年慶好康 消費者一早6點排隊衝超市、準備24萬買家電換禮券

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠東SOGO台北店周年慶首日，民眾踴躍進場。記者江佩君／攝影
遠東SOGO台北店周年慶首日，民眾踴躍進場。記者江佩君／攝影

每年堅持只做12天周年慶的遠東SOGO台北店周年慶今日開跑，仍維持一貫高人氣，超市早有一排消費者拖著滿車戰利品排隊，上樓手扶梯人潮也多到需要管制，有消費者準備24萬的預算買家電，為了搶換禮券一早7點就到百貨排隊，還有民眾一早6點就到，準備到忠孝館超市搶購箱購、買一送一海鮮，超市人潮較去年多兩成。

忠孝館大門口在11點開門前已排滿準備進場的消費者，百貨開店後進場人潮持續12分鐘後才逐漸消化。遠東SOGO董事長黃晴雯表示，看好普發1萬元現金效益，希望前期相對低迷的零售景氣在第4季能有明顯的消費爆發，首日業績目標13.2億元，檔期業績目標要達成121億元。

SOGO總經理吳素吟表示，預計忠孝、復興館首日可吸引超過10萬來客。

黃晴雯也談到，政府普發現金昨天開始預登記，預計大家下周就能收到現金入帳，因此遠東SOGO推出多項優惠方案與年底促銷，展現十足誠意，只要使用SOGO聯名卡最高享14%回饋，加上各樓層的優惠，整體回饋普遍逾20%。

SOGO忠孝館超市周年慶價格下殺，每年都是民眾搶購重點。記者江佩君／攝影
SOGO忠孝館超市周年慶價格下殺，每年都是民眾搶購重點。記者江佩君／攝影
SOGO忠孝館超市今年人潮多2成，消費者最早六點就前往排隊。記者江佩君／攝影
SOGO忠孝館超市今年人潮多2成，消費者最早六點就前往排隊。記者江佩君／攝影
SOGO周年慶手扶梯擠滿人潮。記者江佩君／攝影
SOGO周年慶手扶梯擠滿人潮。記者江佩君／攝影

SOGO 消費者 超市 周年慶

