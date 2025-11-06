ITF旅展明登場！高鐵台鐵祭優惠、國際航線76折起

2025 ITF台北國際旅展即將於11月7日至11月10日登場，今年ITF台北國際旅展號召日本、韓國、美國等123個國家/城市，以及航空公司、旅行社、飯店、遊樂園、中央地方政府共1,600個攤位參展，增加100個攤位。

台鐵公司今年再度參加ITF旅展，以「鐵道旅遊 × 悠遊台灣」為主題展場以全新觀光列車「甜點列車・海風號」與「旬味列車・山嵐號」作為推廣主軸，現場結合美食、文化與景緻的乘車新風貌，感受鐵道旅遊無限可能。此外台鐵公司特別設置「專屬打卡牆」，邀請民眾拍照留影並分享鐵道旅遊故事，凡於現場完成打卡分享，即可獲得臺鐵精美小禮一份，數量有限，送完為止。

另外廣受好評的台鐵便當這次展場也買得到，本次推出100元起五款經典與創新口味便當，包含經典不敗的排骨、懷舊風味的蔥油鹽水雞、宜蘭風味櫻桃鴨及來自屏東優質水產製成的石斑魚排等，每款皆精選台灣在地食材、嚴謹烹製，展現台鐵便當兼具傳統與創新的精神。

高鐵公司則是出「高鐵假期」多項超值優惠，包括：「搭高鐵．送住宿、送租車」等，最低價格相當於購買高鐵來回車票；「高鐵在地假期」、「升等有禮」以及「金馬迎春預購」等多元選擇；現場下單即贈精美小禮物，單筆滿10,000元再送高鐵假期1,000元抵用券等。更與華航合作11月10日前於中華航空官網購買國際航線機票，就有機會抽中「高鐵半價乘車券+高鐵假期500元抵用券」。

「長榮航空直營旅行社－長汎假期（展區編號J2116）」也推出相關優惠，包括歐洲、日韓、東南亞推出「兩人同行最高折一萬」的優惠；國內機加酒領導品牌「立榮假期」3天2夜機加酒$3,154元起，結帳輸入折扣碼「UNI94」再享94折，現場還能參與低價競標機加酒；「長榮假期」國外機加酒輸入折扣碼「ALL600」，最高現折$2,600，指定航線送esim，下單還能抽機票，於旅展現場完成訂購再贈長榮航空精美周邊，數量有限送完為止。

華信航空指出，台北、台中、高雄每天共有18班直飛金門航班，為北中高三地前往廈門小三通旅客提供便捷的機票、船票及接送服務。旅展期間推出金廈小三通自由行2天1夜組合價只要5,999元起，另享廈門五通碼頭豪華貴賓室體驗、4人成行再加贈20吋行李箱。

此外，今年各航空公司鎖定新興市場與熱門航點推出展場限定優惠。中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空、日本航空、越南航空及越捷航空均獨立參展，另有多家航空與國家館共同展出，讓民眾能現場比價、開票、抽獎一次完成。

中華航空：配合12月初鳳凰城開航，全航線最低76折起，讓民眾用旅展價飛向世界。長榮航空：以「這個世界就是我的遊樂園」為主軸，設有達拉斯、釜山AI生成拍照區，並展示第四代豪華經濟艙座椅。日本航空：推出台北至日本來回機票未稅7,700元起。星宇航空：全航線85折起，展期消費滿2萬元並出示證明，可抽亞洲區不限航點商務艙來回機票與星野集團住宿券。達美航空：主打直飛西雅圖來回85折起。

交通部觀光署「國家風景區旅遊亮點館」整合全台13處風景區與觀光圈，從阿里山日出、東海岸海景到馬祖島嶼慢活，推出主題遊程，食宿遊購行一站到位。

ITF台北國際旅展籌備委員會主委葉菊蘭指出，ITF已成為亞洲規模最大的旅展與旅遊交易平台，台灣約2,300萬人口，但去年出境旅遊高達1,685萬人次，國內旅遊更達2.2億人次，國旅支出突破5,000億元，龐大的市場與消費力帶動國際觀光業者來台參展、洽談合作。

台灣觀光協會會長簡余晏則表示，今年旅展規模擴大，攤位較去年增加100格，有多國夥伴共同參與。今年旅展主題為「相信旅行的力量」，強調旅行不僅是看見世界，更是一場身心靈的重整、與自己對話的過程。