SOGO周年慶開跑 普發一萬元助攻首日業績挑戰13.2億元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
遠東SOGO周年慶開跑，董事長黃晴雯（右二）看好普發1萬元現金效益。記者林海／攝影
遠東SOGO周年慶開跑，董事長黃晴雯（右二）看好普發1萬元現金效益。記者林海／攝影

遠東SOGO周年慶開跑，董事長黃晴雯看好普發1萬元現金效益，希望前期相對低迷的零售景氣在第4季能有明顯的消費爆發，目標首日業績13.2億元，檔期業績目標要達成121億元。

黃晴雯今日表示，政府普發現金昨天開始預登記，預計大家下周就能收到現金入帳，因此遠東SOGO也推出多項優惠方案，特別是在超市與小家電等品項上，而在年底的促銷活動中，也展現十足的誠意，只要在遠東SOGO使用「神級聯盟卡」，即可享有14%回饋，加上各樓層的優惠，整體回饋甚至可達20%。

對於出國潮的影響，黃晴雯表示，很多人會比較國內外消費的差異，但出國除了要花機票、住宿費，還有時間成本，而在國內一樣能享有優惠、品質與良好的售後服務。

黃晴雯表示，截至8月底，整體零售與百貨業績都與去年大致持平，主要是大家仍在觀望，但相信在年底結束前，百貨零售業會出現明顯成長，「大家都在等第4季，用最聰明的方式消費，也就是來周年慶購物。」

至於普發現金的效益，黃晴雯表示，2023年政府發放6000元是在4月，而遠東SOGO在4月到6月的業績成長了21%，這次普發1萬元，剛好與周年慶時間重疊，相信消費者會更聰明地運用這筆錢，在全年最優惠的時機享受消費樂趣。

業績 SOGO 周年慶 普發現金

