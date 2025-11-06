因應旅展與雙11消費熱度 台南遠東香格里拉線上旅展加碼「旅遊禮包」

隨著全台最大旅展ITF台北國際旅展開展在即，以及1111購物節消費氛圍升溫，許多民眾已開始規劃年末假期與來年旅程。台南遠東香格里拉飯店將於11月7日起於「線上旅展」中加碼推出「旅遊禮包－美饌假期」，以住宿、早餐及客房升等禮遇一次整合的超值組合亮相，提供消費者可提前備妥旅遊的安排，為近期國旅需求增長提供更多選擇。

「旅遊禮包－美饌假期」原價總價逾4萬元，線上旅展優惠價1萬元，內容包含15坪尊榮客房平日住宿券兩張、遠東Café自助早餐單人券四張，並加贈尊榮家庭房與特選尊榮房升等券各乙張，以及平日免費提前入住券兩張。所有優惠券皆可分次使用，也可與親友共享分用，不論規劃兩次輕旅行、與好友揪團分用，或家庭共同安排假期皆適用，兼具彈性與實用性。

今年台南遠東香格里拉推出多款住宿與餐飲優惠組合，住宿最低21折起、餐飲優惠券最低76折起，開賣後即吸引旅客關注。熱賣住宿券部分，包括平日適用的豪華閣貴賓廊禮遇客房、高樓層限定客房與一房一廳雅仕套房，另有週末適用的彈性住宿組合，可因應不同旅程規劃。