聽新聞
0:00 / 0:00
直接看中文也通！沛納海全新八日鍊特殊「中文版」加州面12月限量抵台
語言的存在代表不同文化的獨特，有時並成為一種可供辨識、特殊意義的符碼。沛納海近日發表新款「中文加州面」Radiomir 8 Giorni China Limited Edition腕表，將傳統面盤的小時時標加入中文字體、別開生面。
嚴格來說，歷史與海軍、潛水表息息相關的沛納海，本身就是一種手上的風格語言。而沛納海歷史中則有一種特殊面盤配置：上半部採用羅馬數字、下半部為阿拉伯數字，加上此種設計出自加州一專門修復表面的工作室，因此被喜愛者趣稱為「加州式面盤」並簡稱為「加州面」。
本次中文面盤並非品牌首次與中國文化的交集，早在2009年時沛納海便運用精雕技藝，在己丑牛年發表一只Luminor Sealand牛年生肖表，進而帶動了此後十數年方興未艾的當代高級製表中國生肖工藝熱潮。
新款的Radiomir 8 Giorni China Limited Edition腕表（PAM02088）則延續了加州面風格，45毫米的面盤中，上半部時標的10、11、1與2使用羅馬數字，而下半部的4、5、7與8則改為中文數字的四、五、七、八，成為「加州面」的中文版本。
線型表耳與啄木鳥式表冠設計的兩大特色，出自沛納海一只1935年的經典設計Ref.2533，表殼內所使用的P.5000手動上鍊機芯共由146個零件組成，雙發條盒並帶來長達八天的動力儲存。仿舊質感的精鋼表殼將配上碳灰色漸變表面與深綠色麂皮表帶。11月先在中國沛納海精品店販售，台灣則可前往品牌專門店詢問，並預計12月正式到貨，全球限量300只，訂價則為38萬4,000元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言