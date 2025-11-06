快訊

中午開始活豬運輸、明凌晨開賣 台中市禁打包營養午餐再一周

DNA在現場！羅浮宮劫案嫌犯曝光 重機網紅曾任博物館保全

高雄林園幼兒園虐童逼青蛙跳、下跪 教育局證實：3家全解約、8人停職

聽新聞
0:00 / 0:00

直接看中文也通！沛納海全新八日鍊特殊「中文版」加州面12月限量抵台

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
透明的後底蓋可近距離欣賞P.5000手上鍊機芯。圖／PANERAI提供
透明的後底蓋可近距離欣賞P.5000手上鍊機芯。圖／PANERAI提供

語言的存在代表不同文化的獨特，有時並成為一種可供辨識、特殊意義的符碼。沛納海近日發表新款「中文加州面」Radiomir 8 Giorni China Limited Edition腕表，將傳統面盤的小時時標加入中文字體、別開生面。

嚴格來說，歷史與海軍、潛水表息息相關的沛納海，本身就是一種手上的風格語言。而沛納海歷史中則有一種特殊面盤配置：上半部採用羅馬數字、下半部為阿拉伯數字，加上此種設計出自加州一專門修復表面的工作室，因此被喜愛者趣稱為「加州式面盤」並簡稱為「加州面」。

本次中文面盤並非品牌首次與中國文化的交集，早在2009年時沛納海便運用精雕技藝，在己丑牛年發表一只Luminor Sealand牛年生肖表，進而帶動了此後十數年方興未艾的當代高級製表中國生肖工藝熱潮。

新款的Radiomir 8 Giorni China Limited Edition腕表（PAM02088）則延續了加州面風格，45毫米的面盤中，上半部時標的10、11、1與2使用羅馬數字，而下半部的4、5、7與8則改為中文數字的四、五、七、八，成為「加州面」的中文版本。

線型表耳與啄木鳥式表冠設計的兩大特色，出自沛納海一只1935年的經典設計Ref.2533，表殼內所使用的P.5000手動上鍊機芯共由146個零件組成，雙發條盒並帶來長達八天的動力儲存。仿舊質感的精鋼表殼將配上碳灰色漸變表面與深綠色麂皮表帶。11月先在中國沛納海精品店販售，台灣則可前往品牌專門店詢問，並預計12月正式到貨，全球限量300只，訂價則為38萬4,000元。

沛納海Radiomir 8 Giorni China Limited Edition腕表（PAM02088），精鋼、45毫米、P.5000手上鍊機芯、時間顯示，全球限量300只，38萬4,000元。圖／PANERAI提供
沛納海Radiomir 8 Giorni China Limited Edition腕表（PAM02088），精鋼、45毫米、P.5000手上鍊機芯、時間顯示，全球限量300只，38萬4,000元。圖／PANERAI提供
線形表耳、枕形表殼與啄木鳥式表冠，幾乎已成為PANERAI的設計語言。圖／PANERAI提供
線形表耳、枕形表殼與啄木鳥式表冠，幾乎已成為PANERAI的設計語言。圖／PANERAI提供
沛納海發表了新款「中文」數字的加州面盤PAM02088，黝黑古樸。圖／PANERAI提供
沛納海發表了新款「中文」數字的加州面盤PAM02088，黝黑古樸。圖／PANERAI提供
PAM02088使用了米色的Super-LumiNova® X1夜光塗層，將在夜間、低光源環境中展現綠色光芒。圖／PANERAI提供
PAM02088使用了米色的Super-LumiNova® X1夜光塗層，將在夜間、低光源環境中展現綠色光芒。圖／PANERAI提供

中文 羅馬 設計

延伸閱讀

越老越多桃花！ 3生肖中年後被倒追機率高

4生肖需休養生息！11月7日入立冬「補嘴空」 忌自我封閉、暴飲暴食

駿馬奔騰迎新象 江詩丹頓推新款Métiers d’Art藝術大師馬年生肖表

川普下令…核測試就位 「義勇兵III」本周在加州范登堡發射

相關新聞

ITF旅展明登場！高鐵台鐵祭優惠、國際航線76折起

2025 ITF台北國際旅展即將於11月7日至11月10日登場，今年ITF台北國際旅展號召日本、韓國、美國等123個國家...

SOGO周年慶開跑 普發一萬元助攻首日業績挑戰13.2億元

遠東SOGO周年慶開跑，董事長黃晴雯看好普發1萬元現金效益，希望前期相對低迷的零售景氣在第4季能有明顯的消費爆發，目標首...

因應旅展與雙11消費熱度 台南遠東香格里拉線上旅展加碼「旅遊禮包」

隨著全台最大旅展ITF台北國際旅展開展在即，以及1111購物節消費氛圍升溫，許多民眾已開始規劃年末假期與來年旅程。台南遠...

直接看中文也通！沛納海全新八日鍊特殊「中文版」加州面12月限量抵台

語言的存在代表不同文化的獨特，有時並成為一種可供辨識、特殊意義的符碼。沛納海近日發表新款「中文加州面」Radiomir ...

小木曽教彥鶯歌陶博館開展 品味日本茶道志野燒內斂之美

日本的資深陶藝家小木曽教彥創作承載日本茶道精神的器物，以細膩手捏線條與溫潤質地，展現志野燒蘊藏的柔光與內斂，「志野︰日本...

Google Pixel watch 4開箱實測 抬手啟動Gemini超方便 小升級變更貼心

Google Pixel Watch 4今起正式在台上市，在延續經典圓形設計的基礎上，從內到外都迎來升級，不僅搭載首創的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。