直接看中文也通！沛納海全新八日鍊特殊「中文版」加州面12月限量抵台

語言的存在代表不同文化的獨特，有時並成為一種可供辨識、特殊意義的符碼。沛納海近日發表新款「中文加州面」Radiomir 8 Giorni China Limited Edition腕表，將傳統面盤的小時時標加入中文字體、別開生面。

嚴格來說，歷史與海軍、潛水表息息相關的沛納海，本身就是一種手上的風格語言。而沛納海歷史中則有一種特殊面盤配置：上半部採用羅馬數字、下半部為阿拉伯數字，加上此種設計出自加州一專門修復表面的工作室，因此被喜愛者趣稱為「加州式面盤」並簡稱為「加州面」。

本次中文面盤並非品牌首次與中國文化的交集，早在2009年時沛納海便運用精雕技藝，在己丑牛年發表一只Luminor Sealand牛年生肖表，進而帶動了此後十數年方興未艾的當代高級製表中國生肖工藝熱潮。

新款的Radiomir 8 Giorni China Limited Edition腕表（PAM02088）則延續了加州面風格，45毫米的面盤中，上半部時標的10、11、1與2使用羅馬數字，而下半部的4、5、7與8則改為中文數字的四、五、七、八，成為「加州面」的中文版本。