Google Pixel watch 4開箱實測 抬手啟動Gemini超方便 小升級變更貼心

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全新的「舉手對話」功能讓使用者與Gemini互動更自然。記者黃筱晴／攝影
Google Pixel Watch 4今起正式在台上市，在延續經典圓形設計的基礎上，從內到外都迎來升級，不僅搭載首創的Actua 360曲面螢幕與全新雙頻GPS，更可直接抬起手腕呼叫Gemini AI助理，帶來更自然、更全面的智慧生活體驗。

Pixel Watch 4採用全新Actua 360曲面螢幕，這項設計不只是玻璃邊緣微弧，而是整體錶面呈現更圓潤的曲面線條，相同尺寸下，螢幕可視區域增加10%、邊框縮小16%，搭配特定錶面設計，幾乎呈現無邊際的視覺效果。螢幕亮度最高可達3000nits，比前代提升50%，即使在陽光直射下仍清晰可見。顯示區域更大、弧度更柔順，讓使用者能選擇資訊密度更高的錶面，操作也更加順手。

此次另一大升級亮點，是Pixel Watch 4與Google AI助理Gemini的深度整合，除了可用語音喚醒外，全新的「舉手對話」功能讓互動更自然，只要抬起手腕，錶面下緣即會出現燈光提示，直接說話即可向Gemini提問。無論是查詢下一個行程、導航至目的地，或快速回覆郵件訊息，都無需觸碰螢幕操作。

實際使用，Gemini啟動與辨識速度都相當快，支援繁體中文指令，就算手上拿著咖啡、提著購物袋、騎著Ubike，或正在遛狗，也能直接呼叫Gemini協助完成操作，雖然看起來只是小小的進化，但這項功能可說極具實用性。

Pixel Watch 4也強化了健康與運動追蹤功能，在睡眠追蹤部分，透過新一代機器學習模型，睡眠週期分析準確度提升18%，能更清楚呈現不同階段的睡眠品質。新增的膚溫感測器則能偵測體溫是否超出個人正常範圍，協助使用者掌握身體狀況，需注意的是，首次使用時需連續佩戴入睡3次後才能進行準確判讀。

運動模式方面，Pixel Watch 4新增多種運動模式，包括籃球、匹克球等熱門選項，目前共支援超過50種運動。運動追蹤方面，全新的雙頻GPS為戶外活動帶來更精準的運動路線紀錄。手錶能透過AI自動偵測並分類運動類型，在結束後提供完整數據摘要，支援自動識別的項目包括跑步、步行、騎行、飛輪、划船、橢圓機訓練等，即使忘記手動啟動追蹤，也能自動幫你記錄下來。

不過實測發現，Pixel Watch 4的自動偵測功能預設需持續進行支援的活動達15分鐘以上才會啟動。如果只是短時間快走或騎Ubike，則需手動啟動，或預先在Fitbit App中調降偵測時間。對日常大多是低強度運動的使用者來說，若沒有事先調整，可能大部分都不會被記錄在運動項目裡。

Pixel Watch 4延續前一代豐富的Fitbit健康功能，包括壓力管理、心率區間與目標負荷、心電圖ECG與晨間簡報等，AI也會依據過去活動習慣提供個人化建議，例如提醒提早休息、減少壓力負荷，讓整體健康回饋更貼近日常生活。

續航力方面，官方數據顯示Pixel Watch 4電池續航提升25%，41mm版本最長可使用30小時，45mm版本更可達40小時。開啟省電模式後可延長至2至3天。新款快速充電座速度提升25%，從0%充至50%僅需15分鐘。

說到新款充電座，這一代Pixel Watch竟然又改變了充電器設計，這已是4代產品中的第3種充電方式。但不得不稱讚新款充電座的「側邊充電」，充電時錶面會自動轉為橫向顯示，直接化身小型桌上時鐘，且充電進度一目瞭然，可說又是個微幅但非常實用的更新。實際配戴入睡、進行體能訓練，整體耗電量與前代感受相差不大，但充電速度提升頗有感。

Pixel Watch 4即日起正式開賣，推出41mm與45mm兩種尺寸，皆有Wi-Fi與LTE版本，售價12,490～16,990元，外觀有多種色彩鋁製錶殼與錶帶的搭配可選擇，購買還隨附6個月的Fitbit Premium會員資格，可獲得進階深入分析、個人化建議和更多元的線上健身指導課程。銷售通路包括Google商店、中華電信、台灣大哥大、神腦國際、蝦皮購物、Momo購物網、myfone購物與PChome 24h購物等平台。

使用者可以從App裡進行各種手勢設定，別忘了先開啟「抬手呼叫」功能。記者黃筱晴／攝影
盒裝隨附S號和L號錶帶。記者黃筱晴／攝影
相同尺寸下，Pixel Watch 4（右）明顯比Pixel Watch 3（左）邊框更窄，螢幕可視區域更大。者黃筱晴／攝影
Pixel Watch 4持續強化健康與運動追蹤功能。記者黃筱晴／攝影
Pixel Watch 4改為側邊充電，玻璃錶背少了充電接觸點，配戴舒適度更提升。記者黃筱晴／攝影
Pixel Watch 4導入了全新Material 3 Express使用者介面，加上螢幕可視區域變大，錶面設計變得更多元活潑。記者黃筱晴／攝影
Pixel Watch 4即日起正式開賣，推出41mm與45mm兩種尺寸，皆有Wi-Fi與LTE版本，售價12,490～16,990元。記者黃筱晴／攝影
Pixel Watch 4改為側邊充電設計，充電時變身小時鐘，進度也一目瞭然。記者黃筱晴／攝影
建議預先設定就寢模式，幫助記錄睡眠狀態。記者黃筱晴／攝影
