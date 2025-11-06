台灣虎航線上旅展單程未稅799元起 上午10時全虎迷開搶

2025 ITF台北國際旅展明天至10日登場，台灣虎航宣布推出「2026夏季班表第一波」及「ITF線上旅展」聯合開賣，全航線單程未稅價799元起；昨天為尊榮虎（tigerprime）會員搶先購票，今天起至下周一開放所有旅客購買。

台灣虎航表示，今天至下周一ITF線上旅展全航線購票，單程未稅799元起，銷售期間自今天上午10時至10日下周一晚上11時59分，旅遊期間為今天至明年3月28日。部分航線旅遊期間依官網公告為主。

2026夏季航班第一波的指定航線開賣，今天至下周一全虎迷購票，單程未稅價1199元起，今天、明天的上午10時，銷售至10日下周一晚上11時59分，旅遊期間為明年3月29日至10月24日。

今天上午10時開賣航線，台北（桃園）-新千歲、函館、花卷、仙台、東京（成田）、東京（羽田）、新潟、仁川、釜山、濟州，高雄-新千歲、東京（成田）。明天上午10時開賣航線，台北（桃園）-小松、名古屋、大阪、岡山、福岡、佐賀、宮崎、沖繩，高雄-名古屋、大阪、沖繩。