拿坡里「大披薩、6塊雞199元」！頂呱呱「套餐現省105、薯條買1送1」

拿坡里披薩‧炸雞推出年終回饋活動，自11月6日至11月23日期間，連續18天針對大披薩與炸雞推出優惠方案。「大披薩」原價390元，外帶、內用均享特價199元；「6塊炸雞」原價390元，外帶、內用特價199元。

隨著「政府普發1萬元」，「頂呱呱」自11月7日至11月16日期間，推出為期10天的限時優惠活動，其中「雙11狂炸桶」，內含原味雞腿3隻、原味炸雞3塊、呱呱包2顆，以及可口可樂1.25L一瓶，原價554元，優惠價449元，現省105元，每塊原味炸雞加價4元，還可升級辣味炸雞。除此之外，活動期間「辣味雞翅」享買2送1，原價177元，特價118元；金黃香甜的「地瓜薯條」及馬鈴薯新品「波浪薯條」，皆推出「買1送1」，原價130元，優惠價65元，加購不限組數。

連鎖豬排名店「吉豚屋」首次推出「吉豚厚啾排」，以大份量厚切豬里肌，酥炸後帶來極致飽足感。其中「吉豚厚啾排定食組」搭配高麗菜絲、柚香蘿蔔，以及人氣豚汁，展現出最道地的日式定食風味，每套449元。「蓬蓬厚啾排丼組」則將厚切豬排搭配雙倍雞蛋製成的滑蛋，以及果漾芭芒柳，每套449元。