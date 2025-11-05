牛排教父打造全新「個人壽喜燒」 一個人也能輕鬆吃和牛、海陸鍋

教父牛排餐飲集團旗下的「WAGYU CLUB和牛俱樂部」正式進駐新光三越台北信義新天地A4館，店內以日本A5和牛、F1和牛為主，提供個人壽喜燒、涮涮鍋套餐，並有商業午餐方案，為喜愛鍋物的民眾帶來全新的用餐選擇。

WAGYU CLUB和牛俱樂部自2024年7月於台北東區商圈開幕，店內主打和牛燒肉、和牛涮涮鍋。此次進駐信義商圈，打造「WAGYU CLUB shabushabu」，改提供個人化的壽喜燒與涮涮鍋。肉品部份，標榜使用整頭買入、自行分切的日本F1和牛，兼具柔軟細緻的油花以及彈性肉質，呈現更平衡的入口感受。

依照F1和牛不同部位，店內共提供3種方案，肉量均達180公克。「日本和牛」以前胸肉、內腿頭刀、外腿三叉和鯉魚管等部位為主，油脂含量較低，具有細緻肉香與相對清爽，每套1380元；「上選和牛」多為臀上蓋、牛臀心、芯芯肉、前腿心與牛背肩等部位，油花均勻、肉質細嫩，每套1,680元，「特選和牛」則選用F1和牛紐約客、翼板、板腱等部位，帶來豐富甜香的油脂感，每套1,980元。方便民眾依照個人喜好選擇。

此外，店內也提供「雙人盛合涮涮鍋」，能夠一次品嚐到A5和牛紐約客、上選日本和牛、日本和牛等不同等級的肉品，每套3,980元，還有「伊比利豬套餐」，每套1,280元。另有和牛搭配伊比利豬的「肉品盛合套餐」，肉量並升級至200公克，每人1,380元起。針對不吃牛的消費者，菜單亦提供「海陸雙拼鍋」，內含伊比利豬、南非鮑魚、北海道生食級干貝、季節鮮魚，每套1,580元；另有「龍蝦海鮮鍋」，每套3,280元。因應信義區上班族需求，平日提供商業午餐方案，「日本和牛涮涮鍋套餐」每份1,080元。

不同於忠孝店的西餐套餐型態，信義A4店套餐附餐以季節野菜拼盤、北海道夢美人米飯、昭和白蓮烏龍麵（2擇1），以及自家製甜點。壽喜燒則是採關東式，湯底醬汁由醬油、味琳、清酒、上白糖、蘋果熬煮而成，搭配板豆腐、厚香菇、山藥、黑蠔菇、日本大蔥等配料烹煮；涮涮鍋湯底則為雅緻的鰹節高湯，各有不同特色。

【WAGYU CLUB shabushabu 信義A4店】 地址：台北市信義區松高路19號6樓（新光三越台北信義新天地A4館） 電話：02-2345-8585