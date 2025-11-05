快訊

託付給玉山金！三商壽董座員工信曝：做出最有利於公司的決定

南韓人不炒幣了？龍頭交易所成交量暴跌八成 散戶熱錢轉進「這裡」

調查局追太子集團洗錢…查扣神級超跑「麥拉倫洗拿」 天王周杰倫也有

牛排教父打造全新「個人壽喜燒」 一個人也能輕鬆吃和牛、海陸鍋

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
WAGYU CLUB shabushabu正式進駐新光三越台北信義新天地A4館。圖／WAGYU CLUB提供
WAGYU CLUB shabushabu正式進駐新光三越台北信義新天地A4館。圖／WAGYU CLUB提供

教父牛排餐飲集團旗下的「WAGYU CLUB和牛俱樂部」正式進駐新光三越台北信義新天地A4館，店內以日本A5和牛、F1和牛為主，提供個人壽喜燒、涮涮鍋套餐，並有商業午餐方案，為喜愛鍋物的民眾帶來全新的用餐選擇。

WAGYU CLUB和牛俱樂部自2024年7月於台北東區商圈開幕，店內主打和牛燒肉、和牛涮涮鍋。此次進駐信義商圈，打造「WAGYU CLUB shabushabu」，改提供個人化的壽喜燒與涮涮鍋。肉品部份，標榜使用整頭買入、自行分切的日本F1和牛，兼具柔軟細緻的油花以及彈性肉質，呈現更平衡的入口感受。

依照F1和牛不同部位，店內共提供3種方案，肉量均達180公克。「日本和牛」以前胸肉、內腿頭刀、外腿三叉和鯉魚管等部位為主，油脂含量較低，具有細緻肉香與相對清爽，每套1380元；「上選和牛」多為臀上蓋、牛臀心、芯芯肉、前腿心與牛背肩等部位，油花均勻、肉質細嫩，每套1,680元，「特選和牛」則選用F1和牛紐約客、翼板、板腱等部位，帶來豐富甜香的油脂感，每套1,980元。方便民眾依照個人喜好選擇。

此外，店內也提供「雙人盛合涮涮鍋」，能夠一次品嚐到A5和牛紐約客、上選日本和牛、日本和牛等不同等級的肉品，每套3,980元，還有「伊比利套餐」，每套1,280元。另有和牛搭配伊比利豬的「肉品盛合套餐」，肉量並升級至200公克，每人1,380元起。針對不吃牛的消費者，菜單亦提供「海陸雙拼鍋」，內含伊比利豬、南非鮑魚、北海道生食級干貝、季節鮮魚，每套1,580元；另有「龍蝦海鮮鍋」，每套3,280元。因應信義區上班族需求，平日提供商業午餐方案，「日本和牛涮涮鍋套餐」每份1,080元。

不同於忠孝店的西餐套餐型態，信義A4店套餐附餐以季節野菜拼盤、北海道夢美人米飯、昭和白蓮烏龍麵（2擇1），以及自家製甜點。壽喜燒則是採關東式，湯底醬汁由醬油、味琳、清酒、上白糖、蘋果熬煮而成，搭配板豆腐、厚香菇、山藥、黑蠔菇、日本大蔥等配料烹煮；涮涮鍋湯底則為雅緻的鰹節高湯，各有不同特色。

【WAGYU CLUB shabushabu 信義A4店】

地址：台北市信義區松高路19號6樓（新光三越台北信義新天地A4館）

電話：02-2345-8585

11/3正式開幕，主打「整頭買入日本和牛」, 菜單聚焦可品嚐到A5和牛、F1和牛不同部位的涮涮鍋、壽喜燒個人套餐，肉量給足每人180g，每人1380元起即可大啖日本和牛的脂甜軟嫩，若選伊比利豬、日本和牛合體的「肉品盛合套餐」，總肉量更豪氣加至200g且不另外加價。平日商業午餐更划算，只要1080元就可吃到「日本和牛涮涮鍋套餐」，誠意十足。團隊並為忌口的消費者準備龍蝦海鮮鍋，以伊比利豬搭鮮鮑、干貝、魚片的海陸雙拼鍋套餐(1580元/人)，信義區高端火鍋選擇再加一。

WAGYU CLUB shabushabu平日提供商業午餐方案，「日本和牛涮涮鍋套餐」每份1,080元起。
WAGYU CLUB shabushabu平日提供商業午餐方案，「日本和牛涮涮鍋套餐」每份1,080元起。
針對不吃牛的民眾，設計有「龍蝦海鮮鍋」，每套3,280元。記者陳睿中／攝影
針對不吃牛的民眾，設計有「龍蝦海鮮鍋」，每套3,280元。記者陳睿中／攝影
牛排教父鄧有癸新開設「WAGYU CLUB shabushabu」，主打個人壽喜燒、涮涮鍋。圖／WAGYU CLUB提供
牛排教父鄧有癸新開設「WAGYU CLUB shabushabu」，主打個人壽喜燒、涮涮鍋。圖／WAGYU CLUB提供
「WAGYU CLUB shabushabu」提供個人化的壽喜燒與涮涮鍋，一人也能輕鬆用餐。
「WAGYU CLUB shabushabu」提供個人化的壽喜燒與涮涮鍋，一人也能輕鬆用餐。
WAGYU CLUB shabushabu提供有日本A5和牛、日本F1和牛等不同肉品，民眾可依個人喜好選擇。
WAGYU CLUB shabushabu提供有日本A5和牛、日本F1和牛等不同肉品，民眾可依個人喜好選擇。

日本和牛 套餐

延伸閱讀

日本REITs投資亮點多 聯邦投信11/3-11/7募集「聯邦日本收益成長多重資產基金」搭上日本投資機會

福勝亭「雙11優惠」來了！招牌「豬排定食+小菜」只要199元 雙人餐「2人氣定食+小菜+飲料2杯」現省166元

一次吃得到松葉蟹、毛蟹、A5和牛、魚子醬！blu koi「蟹宴套餐」上桌

超值火鍋「199元吃到飽」！隱藏版連鎖小火鍋「時蔬火鍋料自助吧、超全麵食」無限供應 加10元就有肉肉吃

相關新聞

牛排教父打造全新「個人壽喜燒」 一個人也能輕鬆吃和牛、海陸鍋

教父牛排餐飲集團旗下的「WAGYU CLUB和牛俱樂部」正式進駐新光三越台北信義新天地A4館，店內以日本A5和牛、F1和...

手腕間的陰翳變幻Arnold & Son月相表 歌詠月之浪漫

即便瑞士、日本與德國是當代製表產業的主流，然在大航海時期，英國也曾一度引領高級製表風潮，其中像是Arnold & Son...

百貨周年慶壓軸最強檔 SOGO年度12天的購物狂潮 普發萬元更好買

連鎖百貨最後壓軸，每年堅持只做12天周年慶的遠東SOGO台北店（忠孝、復興、敦化）周年慶11月6日起至11月17日展開。...

迎接普發1萬 遠百推滿萬送1千點 家用家電滿千抽旭集餐券、健康家電

普發一萬元現金今起登記、最快11月12日就可入帳，因適逢周年慶旺季，針對普發現金為市場增溫，各家百貨陸續端出把新台幣放大...

許瑋甯、孫燕姿、林俊傑齊聚新加坡 共賞香奈兒度假系列大秀

香奈兒（CHANEL）日前於新加坡萊佛士酒店，再度演繹2025/26 Cruise度假系列大秀，是該系列服裝於今年4月2...

《吸吸吸吸吸血鬼》活了450年…也還想為「珍愛」的人戰鬥！

《吸吸吸吸吸血鬼》（ババンババンバンバンパイア）是一部漫改真人化作品。導演濱崎慎治將奧嶋寬雅筆下那個誇張卻純真的世界完整搬上大銀幕。450歲的吸血鬼森蘭丸（吉澤亮 飾）在澡堂「戀之湯」打工，一邊守護著

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。