手腕間的陰翳變幻Arnold & Son月相表 歌詠月之浪漫
即便瑞士、日本與德國是當代製表產業的主流，然在大航海時期，英國也曾一度引領高級製表風潮，其中像是Arnold & Son便是緣起英國、歷史可追溯至1764年的品牌。Arnold & Son品牌總監Pascal Béchu近日來台，除了預告將在11月的「杜拜鐘表周」（Dubai Watch Week）發表多款新品，並提前帶來多只月相、運動風格新品，展現新一代的英倫風格精密與高級品。
有別於一般月相顯示的裝飾性，Arnold & Son的月相表常佔據表款面盤比例的大面積，呈現月亮的份量感與壓倒性之美；新品中的Perpetual Moon 41.5懸崖灰限量表以創辦人在英國故鄉的Cornwall懸崖色彩再結合「星光紋」（Stellar Rays），與品牌經典的Perpetual Moon恆久月相，41毫米的超大月相顯示以珍珠母貝月亮搭配上北斗七星與仙后座星群，動力並由精湛的A&S1512手動上鍊機械機芯驅動，全球限量28只。
另一款同為月相顯示功能的Perpetual Moon 38則尺寸略為縮小成38毫米，18K白金表殼下則為A&S1612手動上鍊機械機芯為動力，並在表圈、表耳與表冠共鑲嵌以80顆明亮式切割鑽石，面盤則為閃爍漸變光暈的藍色砂金石，搭配上緩緩「探頭」的珍珠母貝月相，柔美神秘，月相每運行122年僅有一日誤差、非一般精密。
而伴隨著台灣市場主流的運動表風潮，過往一向堅守斯文古典路線的Arnold & Son則有一只從1775年起少量訂製生產航海天文鐘為靈感的Longitude 5°W鈦金屬腕表，面盤特殊的灰色調出自英國最南端、蜥蜴角一帶的水色，並名之為「利澤德角灰」 (Lizard Point Grey），因為此處不僅行形困難、更成為18世紀水手們的傳奇海角，並凸顯精確航海儀器的重要性；當代的Longitude 5°W鈦金屬腕表則運用了經瑞士天文台認證的A&S6302自動上鍊機械機芯，並在灰色面盤上使用了玫瑰金表圈、時標與動力儲存顯示。表款並具備相當便利操作的快拆系統，全球限量38只，伴隨的新一代的航海家、冒險者，磅礡啟程。
