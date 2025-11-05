快訊

中職／李吳永勤去年戰力外→今年進步獎 悍將隊史集滿10座進步獎

翡翠水庫拒絕便宜賣 水庫水力發電要多收費…台電董事長一句回嗆

墨西哥女總統遭「當街襲胸、親吻」全被拍下 隨扈滑手機挨轟維安漏洞

聽新聞
0:00 / 0:00

百貨周年慶壓軸最強檔 SOGO年度12天的購物狂潮 普發萬元更好買

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
百貨壓軸周年慶，遠東SOGO台北店（忠孝、復興、敦化）周年慶11月6日起至11月17日展開。圖／遠東SOGO提供
百貨壓軸周年慶，遠東SOGO台北店（忠孝、復興、敦化）周年慶11月6日起至11月17日展開。圖／遠東SOGO提供

連鎖百貨最後壓軸，每年堅持只做12天周年慶的遠東SOGO台北店（忠孝、復興、敦化）周年慶11月6日起至11月17日展開。SOGO周年慶向來以年度「辦桌」心態來回饋主顧客，並以折扣、回饋力道有感著稱，加上周年慶期間適逢「普發現金一萬」入帳，雙重誘因加持把新台幣變大了，預期可刺激消費、活絡買氣，為周年慶業績強力助攻。

周年慶搭上普發一萬政策紅利 購物好時機

今年整體市場一開局就受到國際政經局勢影響，導致消費呈現明顯保守態勢，遠東SOGO董事長黃晴雯表示，雖然今年上半年零售市場表現不佳，整體消費呈現負成長，百貨業成長率僅微幅上升0.6%，但即使在整體市場疲軟的情況下，相信只要努力端出優惠「牛肉」，仍然可以帶動成長，而周年慶無疑是零售業年度關鍵期，對今年SOGO全台周年慶業績目標121億元仍是相當有信心。

SOGO台北店今年周年慶強打「回饋最強天花板」口號，首先用中信SOGO聯名卡有最佳回饋優勢、最高14%回饋；SOGO App會員購物前下載先獲得6,900元電子折價券；美妝天后宮忠孝館霸氣端出「超值獨家買1送10」、「買2送2再現折1,000元」的保養特惠組；買黃金趁現在，黃金珠寶回饋逾22%；復興館早春精品全台搶先上架，國際精品搭配SOGO聯名卡合併最高回饋達14%；將於12月熄燈的敦化館，為最後一回合的周年慶端出指定精品最高回饋16%。忠孝、復興的流行女裝、女鞋、休閒潮流等多個業種最高回饋都逾20%。

普發現金是各界都期待的買氣大補丸，「普發現金一萬」將於11月12日入帳，SOGO周年慶正好搭上這班政策紅利列車，預期可大大拉抬消費者信心。黃晴雯指出，依2023年4月普發6,000元現金，那時三個月業績成長21%的經驗值，今年普發現金與周年慶同步，對價格敏感、仍在觀望的消費者來說，會是很好的時機。

忠孝、復興館多家人氣甜點快閃 優惠放送

不只有普發現金一萬的大利多，SOGO周年慶還有天氣幫忙，今年天氣到10月還有30度以上高溫，直到11月天氣終於轉冷，對於消費者購買冬季甚至是明年早春的衣物、添購保暖用品、家電會特別有感覺，激勵暖冬商品買氣。戶外潮流是近年受到歡迎的大勢業種，台北冬季濕冷的天氣，一件防風防潑水的外套，是通勤路上必備的好幫手，SOGO也預期「機能性、輕量保暖的戶外用品將熱銷」。

伴隨SOGO周年慶登場，今年忠孝館、復興館集結多家人氣話題甜點快閃，為購物心情甜上加甜。復興館除了每次推出都吸引排隊潮的不二糕餅、花鳥川水果千層外，今年更帶來LADY M推出任選四片蛋糕優惠價1,000元；美式甜甜圈Krispy Kreme首三日（11/6-11/8)推出獨家快閃優惠，買1盒送1盒，每日限量20組；來自巴黎的Pierre Hermé周年慶期間享當日丹麥類麵包、經典冷藏糕點買3送1；另外還有法朋烘焙甜點坊帶來精美禮盒、莫恩先生布丁店、徐家功夫蛋捲等各式甜點。忠孝館則有韓國打卡系甜點HART TIRAMISU「敲敲提拉米蘇」，快閃期間帶來SOGO限定獨家優惠價；主打米其林主廚秘方特製的純點心「打拋熔心流星蛋塔」，周年慶首日限定推出經典香草流星蛋塔「買一送一」（限量50組）。

SOGO主顧客每年周年慶最愛收集兌換的來店禮，今年主角是「蠟筆小新」，全台共準備超過20款蠟筆小新要送給消費者，像是首二日（11/6-11/7) App會員消費單筆滿1,000元可兌換的蠟筆小新彈跳保溫壺，背帶同時也可變身手機掛繩。

每年堅持只做12天周年慶的SOGO台北店，每逢開跑都能吸引消費者踴躍入場。／遠東SOGO提供
每年堅持只做12天周年慶的SOGO台北店，每逢開跑都能吸引消費者踴躍入場。／遠東SOGO提供
忠孝館ROOTS羽絨飛行外套原價6,580元，特價2,500元、ORIGINAL連帽上衣原價3,180元，特價1,200元，共限量100件。圖／遠東SOGO提供
忠孝館ROOTS羽絨飛行外套原價6,580元，特價2,500元、ORIGINAL連帽上衣原價3,180元，特價1,200元，共限量100件。圖／遠東SOGO提供
忠孝館L'ERBOLARIO天使之淚保濕精華露30ml x 6瓶(煥顏賦活霜、保濕柔膚霜各50ml擇2)原價23,600至24,000元 特價14,800元(共限量30組) ，再加贈500元SOGO電子商品券。圖／遠東SOGO提供
忠孝館L'ERBOLARIO天使之淚保濕精華露30ml x 6瓶(煥顏賦活霜、保濕柔膚霜各50ml擇2)原價23,600至24,000元 特價14,800元(共限量30組) ，再加贈500元SOGO電子商品券。圖／遠東SOGO提供
復興館LADY M切片蛋糕期間限定優惠4片1,000元(每片限280元以內)。圖／遠東SOGO提供
復興館LADY M切片蛋糕期間限定優惠4片1,000元(每片限280元以內)。圖／遠東SOGO提供
忠孝館11月6日限日限量，LANCOME NO.1小黑瓶發燒組價值12,583元，優惠價4,185元(限量100組)。圖／遠東SOGO提供
忠孝館11月6日限日限量，LANCOME NO.1小黑瓶發燒組價值12,583元，優惠價4,185元(限量100組)。圖／遠東SOGO提供
復興館La Belle My Melody & KUROMI白粉天使800織紗防蟎抗菌吸濕排汗天絲兩用被雙人四件式床包組+KUROMI指定玩偶一只，原價20,800元，特價4,800元(限量30組)。圖／遠東SOGO提供
復興館La Belle My Melody & KUROMI白粉天使800織紗防蟎抗菌吸濕排汗天絲兩用被雙人四件式床包組+KUROMI指定玩偶一只，原價20,800元，特價4,800元(限量30組)。圖／遠東SOGO提供
忠孝館獨家，CUMAR後背包2件組原價4,680元，特價1,500元(限量100組)。圖／遠東SOGO提供
忠孝館獨家，CUMAR後背包2件組原價4,680元，特價1,500元(限量100組)。圖／遠東SOGO提供
忠孝館ONLY SOGO買貴奉送，ACE BAGS & LUGGAGE-PROTECA 360 G4 LTD日本製30吋行李箱原價29,500元 ，特價28,000元(限量10只)。圖／遠東SOGO提供
忠孝館ONLY SOGO買貴奉送，ACE BAGS & LUGGAGE-PROTECA 360 G4 LTD日本製30吋行李箱原價29,500元 ，特價28,000元(限量10只)。圖／遠東SOGO提供
復興館全台獨家，Timberland男款米色Benton防水三合一外套原價16,000元，特價12,800元(限量20件)，加贈中性LOGO棒球帽。圖／遠東SOGO提供
復興館全台獨家，Timberland男款米色Benton防水三合一外套原價16,000元，特價12,800元(限量20件)，加贈中性LOGO棒球帽。圖／遠東SOGO提供
復興館全台獨家，HOGAN牛奶糖色異材質拼接女士休閒鞋，21,800元。圖／遠東SOGO提供
復興館全台獨家，HOGAN牛奶糖色異材質拼接女士休閒鞋，21,800元。圖／遠東SOGO提供
復興館全台獨家，SHISEIDO國際櫃百優保濕雙入超值組價值11,648元，優惠價5,040元。圖／遠東SOGO提供
復興館全台獨家，SHISEIDO國際櫃百優保濕雙入超值組價值11,648元，優惠價5,040元。圖／遠東SOGO提供

周年慶 SOGO 人氣甜點

延伸閱讀

迎接普發1萬 遠百推滿萬送1千點 家用家電滿千抽旭集餐券、健康家電

普發現金一萬入帳倒數 百貨拚加碼優惠展開「現金放大術」

新光三越DIAMOND TOWERS周年慶11月6日開跑 美麗市場破百項商品買一送一

SOGO敦化館年底熄燈 房東皇翔：暫不蓋豪宅改招商

相關新聞

手腕間的陰翳變幻Arnold & Son月相表 歌詠月之浪漫

即便瑞士、日本與德國是當代製表產業的主流，然在大航海時期，英國也曾一度引領高級製表風潮，其中像是Arnold & Son...

百貨周年慶壓軸最強檔 SOGO年度12天的購物狂潮 普發萬元更好買

連鎖百貨最後壓軸，每年堅持只做12天周年慶的遠東SOGO台北店（忠孝、復興、敦化）周年慶11月6日起至11月17日展開。...

迎接普發1萬 遠百推滿萬送1千點 家用家電滿千抽旭集餐券、健康家電

普發一萬元現金今起登記、最快11月12日就可入帳，因適逢周年慶旺季，針對普發現金為市場增溫，各家百貨陸續端出把新台幣放大...

許瑋甯、孫燕姿、林俊傑齊聚新加坡 共賞香奈兒度假系列大秀

香奈兒（CHANEL）日前於新加坡萊佛士酒店，再度演繹2025/26 Cruise度假系列大秀，是該系列服裝於今年4月2...

《吸吸吸吸吸血鬼》活了450年…也還想為「珍愛」的人戰鬥！

《吸吸吸吸吸血鬼》（ババンババンバンバンパイア）是一部漫改真人化作品。導演濱崎慎治將奧嶋寬雅筆下那個誇張卻純真的世界完整搬上大銀幕。450歲的吸血鬼森蘭丸（吉澤亮 飾）在澡堂「戀之湯」打工，一邊守護著

告別廚房混亂！用「多功能分層蒸鍋」開啟你的健康新食尚　

傳統煮食往往費時又費力，一頓飯準備時間比享用還久；爐火需要隨時看顧，安全疑慮也讓人難以放鬆，尤其對有幼童或無明火廚房的家庭更是不便。加上繁瑣的清潔流程，從鍋具到灶台都得一一處理，讓「做飯」成了日常的負擔。 消費者亟需一款能兼顧「快速、健康、安全、多工」的智慧型烹飪設備，徹底解決這些長久以來的廚房難題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。