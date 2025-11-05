百貨周年慶壓軸最強檔 SOGO年度12天的購物狂潮 普發萬元更好買

連鎖百貨最後壓軸，每年堅持只做12天周年慶的遠東SOGO台北店（忠孝、復興、敦化）周年慶11月6日起至11月17日展開。SOGO周年慶向來以年度「辦桌」心態來回饋主顧客，並以折扣、回饋力道有感著稱，加上周年慶期間適逢「普發現金一萬」入帳，雙重誘因加持把新台幣變大了，預期可刺激消費、活絡買氣，為周年慶業績強力助攻。

周年慶搭上普發一萬政策紅利 購物好時機

今年整體市場一開局就受到國際政經局勢影響，導致消費呈現明顯保守態勢，遠東SOGO董事長黃晴雯表示，雖然今年上半年零售市場表現不佳，整體消費呈現負成長，百貨業成長率僅微幅上升0.6%，但即使在整體市場疲軟的情況下，相信只要努力端出優惠「牛肉」，仍然可以帶動成長，而周年慶無疑是零售業年度關鍵期，對今年SOGO全台周年慶業績目標121億元仍是相當有信心。

SOGO台北店今年周年慶強打「回饋最強天花板」口號，首先用中信SOGO聯名卡有最佳回饋優勢、最高14%回饋；SOGO App會員購物前下載先獲得6,900元電子折價券；美妝天后宮忠孝館霸氣端出「超值獨家買1送10」、「買2送2再現折1,000元」的保養特惠組；買黃金趁現在，黃金珠寶回饋逾22%；復興館早春精品全台搶先上架，國際精品搭配SOGO聯名卡合併最高回饋達14%；將於12月熄燈的敦化館，為最後一回合的周年慶端出指定精品最高回饋16%。忠孝、復興的流行女裝、女鞋、休閒潮流等多個業種最高回饋都逾20%。

普發現金是各界都期待的買氣大補丸，「普發現金一萬」將於11月12日入帳，SOGO周年慶正好搭上這班政策紅利列車，預期可大大拉抬消費者信心。黃晴雯指出，依2023年4月普發6,000元現金，那時三個月業績成長21%的經驗值，今年普發現金與周年慶同步，對價格敏感、仍在觀望的消費者來說，會是很好的時機。

忠孝、復興館多家人氣甜點快閃 優惠放送

不只有普發現金一萬的大利多，SOGO周年慶還有天氣幫忙，今年天氣到10月還有30度以上高溫，直到11月天氣終於轉冷，對於消費者購買冬季甚至是明年早春的衣物、添購保暖用品、家電會特別有感覺，激勵暖冬商品買氣。戶外潮流是近年受到歡迎的大勢業種，台北冬季濕冷的天氣，一件防風防潑水的外套，是通勤路上必備的好幫手，SOGO也預期「機能性、輕量保暖的戶外用品將熱銷」。

伴隨SOGO周年慶登場，今年忠孝館、復興館集結多家人氣話題甜點快閃，為購物心情甜上加甜。復興館除了每次推出都吸引排隊潮的不二糕餅、花鳥川水果千層外，今年更帶來LADY M推出任選四片蛋糕優惠價1,000元；美式甜甜圈Krispy Kreme首三日（11/6-11/8)推出獨家快閃優惠，買1盒送1盒，每日限量20組；來自巴黎的Pierre Hermé周年慶期間享當日丹麥類麵包、經典冷藏糕點買3送1；另外還有法朋烘焙甜點坊帶來精美禮盒、莫恩先生布丁店、徐家功夫蛋捲等各式甜點。忠孝館則有韓國打卡系甜點HART TIRAMISU「敲敲提拉米蘇」，快閃期間帶來SOGO限定獨家優惠價；主打米其林主廚秘方特製的純點心「打拋熔心流星蛋塔」，周年慶首日限定推出經典香草流星蛋塔「買一送一」（限量50組）。