翡翠水庫拒絕便宜賣 水庫水力發電要多收費…台電董事長一句回嗆

墨西哥女總統遭「當街襲胸、親吻」全被拍下 隨扈滑手機挨轟維安漏洞

迎接普發1萬 遠百推滿萬送1千點 家用家電滿千抽旭集餐券、健康家電

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠百11月12日至12月31日推出「全民普發1萬遠百加碼力挺」優惠方案。圖／遠百提供
遠百11月12日至12月31日推出「全民普發1萬遠百加碼力挺」優惠方案。圖／遠百提供

普發1萬今起登記、最快11月12日就可入帳，因適逢周年慶旺季，針對普發現金為市場增溫，各家百貨陸續端出把新台幣放大優惠菜色，遠東百貨今日也公布迎普發一萬元加碼內容。

遠百11月12日至12月31日推出「全民普發1萬遠百加碼力挺」，遠百App金級會員全館當日滿1萬元送HAPPY GO點數1,000點，加上全台各店周年慶陸續展開，像是遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百即日起11月18日、遠百竹北11月13日至11月30日、遠百板橋中山11月13日日至12月2日，周年慶全館回饋加上周年慶特價、特惠組，以遠百板橋中山、遠百竹北為例，在化妝品單筆消費滿10,000元，回饋最高至21%。

另外，家用家電也是周年慶看好業種，即日起在全台遠百家用家電專櫃遠百App單筆消費滿1,000元可獲得「週週抽旭集餐券」抽獎資格，除了「旭集」高級日本料理平日晚餐、假日午餐適用券吃到飽一客外，還有機會抽中Bgreen舒壓椅、律動機、FUJI按摩椅等健康商品。活動期間獨家優惠還有買iPhone 17刷卡分期滿萬元送500元，買指定按摩椅就送Switch2。

周年慶 日本料理 普發一萬

