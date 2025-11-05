快訊

玉山金併三商壽躍升第5大上市金控 董事長黃男州說話了

收息族慘遭修理…不想繳更多健保補充保費 投資人可以這樣做

「確信美國支持的日子已不復返」紐時專欄作家籲台灣採「刺蝟」策略

許瑋甯、孫燕姿、林俊傑齊聚新加坡 共賞香奈兒度假系列大秀

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
孫燕姿於新加坡出席香奈兒2025/26 Cruise度假系列大秀。圖／香奈兒提供
孫燕姿於新加坡出席香奈兒2025/26 Cruise度假系列大秀。圖／香奈兒提供

香奈兒CHANEL）日前於新加坡萊佛士酒店，再度演繹2025/26 Cruise度假系列大秀，是該系列服裝於今年4月29日在義大利科莫湖畔知名的埃斯特別墅（Villa d'Este）首度揭幕後於獅城重現。大秀伴隨CHANEL Talk主題對談以及秀後派對，品牌大使蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、許瑋甯、劉雯、歌手孫燕姿林俊傑等人都特地出席看秀。

2025/26 Cruise度假系列大秀，受到義大利科莫湖畔知名的埃斯特別墅科莫湖傳奇啟發，這棟文藝復興宮殿建築散發悠然而華美的奇幻氛圍，是許多明星名流揮灑愜意生活時光的度假首選。香奈兒透過服裝語彙，打造出映照著湖泊景致的蜜桃粉、粉紅與藍色粉彩荷葉邊塔夫綢短版禮服，以及呼應別墅外觀的紅、金黃、暖橙色斜紋軟呢套裝。香奈兒品牌摯友蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）更巧妙透過預告影片，完美結合埃斯特別墅與萊佛士酒店兩個電影般的魔幻場景。

系列以輕盈舒適感為主軸，同時細節充滿奢華氣息。便於活動的輕鬆睡衣和褲裝，以金色盧勒克斯（Lurex）金屬絲錦緞和柔軟斜紋軟呢打造，並鑲滿閃閃發光的亮片刺繡。接著登場的是Lamé金銀絲線的粉橘交錯條紋造型以及塔夫綢小禮服，點綴粉嫩色調荷葉邊設計，搭配猶如古典好萊塢明星會配戴的長手套。精美的花朵圖騰，出現在蕾絲、印花、和飾有珠繡辮飾緄邊的裙裝上，而白色直筒長褲、雙排釦海軍大衣與條紋等度假元素，則勾勒出經典愜意的氛圍。絲緞方巾恣意綁在頭髮、包包、腳踝與手腕上，為造型畫龍點睛。

針對度假飯店夏夜生活而打造的服裝，則流露出古典好萊塢明星的華貴氣息：黑色塔夫綢緊身胸衣式短洋裝配襯飄逸輕盈的披肩，象牙色大澎袖襯衫鑲繡圓珠與水鑽的辮飾緄邊配白色塔夫綢晚宴長褲，還有塔夫綢打造的長禮服與象牙色套裝。迷你晚宴包與大型海灘包款，則展現屬於假期的浪漫愜意的率性。

大秀當天早上，香奈兒邀請420名來自新加坡藝術、時尚與設計學院的學生參加CHANEL Talk，而香奈兒全球服飾名品部總裁 Bruno Pavlovsky、香奈兒品牌大使蒂妲史雲頓亦都出席活動，聚焦本土創意如何激發全球想像力。

白色飾以黑色絲巾露趾涼鞋，54,500元。圖／香奈兒提供
白色飾以黑色絲巾露趾涼鞋，54,500元。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使蒂妲史雲頓於新加坡出席香奈兒2025/26 Cruise度假系列大秀。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使蒂妲史雲頓於新加坡出席香奈兒2025/26 Cruise度假系列大秀。圖／香奈兒提供
金色雙C LOGO花卉造型飾以幻象珍珠與水鑽耳環，52,300元。圖／香奈兒提供
金色雙C LOGO花卉造型飾以幻象珍珠與水鑽耳環，52,300元。圖／香奈兒提供
金色雙C LOGO百寶匣飾以幻象珍珠長項鍊，32萬3,200元。圖／香奈兒提供
金色雙C LOGO百寶匣飾以幻象珍珠長項鍊，32萬3,200元。圖／香奈兒提供
草編大型托特包綁上絲巾展現隨性感。圖／香奈兒提供
草編大型托特包綁上絲巾展現隨性感。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使劉雯於新加坡出席香奈兒2025/26 Cruise度假系列大秀。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使劉雯於新加坡出席香奈兒2025/26 Cruise度假系列大秀。圖／香奈兒提供
秀髮、腳踝與手腕上的絲緞方巾，讓整體造型更加分。圖／香奈兒提供
秀髮、腳踝與手腕上的絲緞方巾，讓整體造型更加分。圖／香奈兒提供
蕾絲上裝飾細膩的花卉圖案。圖／香奈兒提供
蕾絲上裝飾細膩的花卉圖案。圖／香奈兒提供
玫瑰金色CHANEL 25包小型款，19萬9,700元。圖／香奈兒提供
玫瑰金色CHANEL 25包小型款，19萬9,700元。圖／香奈兒提供
香奈兒2025/26 Cruise度假系列大秀移師新加坡。圖／香奈兒提供
香奈兒2025/26 Cruise度假系列大秀移師新加坡。圖／香奈兒提供
金色飾以花卉造型墜飾短項鍊，28萬6,800元。圖／香奈兒提供
金色飾以花卉造型墜飾短項鍊，28萬6,800元。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使蒂妲史雲頓於新加坡出席香奈兒2025/26 Cruise度假系列大秀。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使蒂妲史雲頓於新加坡出席香奈兒2025/26 Cruise度假系列大秀。圖／香奈兒提供
香奈兒2025/26 Cruise度假系列大秀日前移師新加坡萊佛士酒店。圖／香奈兒提供
香奈兒2025/26 Cruise度假系列大秀日前移師新加坡萊佛士酒店。圖／香奈兒提供
蕾絲上裝飾細膩的花卉圖案。圖／香奈兒提供
蕾絲上裝飾細膩的花卉圖案。圖／香奈兒提供
香奈兒2025/26 Cruise度假系列大秀日前移師新加坡萊佛士酒店。圖／香奈兒提供
香奈兒2025/26 Cruise度假系列大秀日前移師新加坡萊佛士酒店。圖／香奈兒提供
多彩鑲以雙C LOGO與水鑽球型晚宴包，90萬7,700元。圖／香奈兒提供
多彩鑲以雙C LOGO與水鑽球型晚宴包，90萬7,700元。圖／香奈兒提供
林俊傑於新加坡出席香奈兒2025/26 Cruise度假系列大秀。圖／香奈兒提供
林俊傑於新加坡出席香奈兒2025/26 Cruise度假系列大秀。圖／香奈兒提供
金色雙C LOGO百寶匣飾以幻象珍珠長項鍊，32萬3,200元。圖／香奈兒提供
金色雙C LOGO百寶匣飾以幻象珍珠長項鍊，32萬3,200元。圖／香奈兒提供
長袍內裡裝飾大量花卉圖案。圖／香奈兒提供
長袍內裡裝飾大量花卉圖案。圖／香奈兒提供
多層次的長禮服針對度假飯店夏夜生活而打造。圖／香奈兒提供
多層次的長禮服針對度假飯店夏夜生活而打造。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使許瑋甯於新加坡出席香奈兒2025/26 Cruise度假系列大秀。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使許瑋甯於新加坡出席香奈兒2025/26 Cruise度假系列大秀。圖／香奈兒提供
淡粉色絲質山茶花胸針，46,800元。圖／香奈兒提供
淡粉色絲質山茶花胸針，46,800元。圖／香奈兒提供
秀髮、腳踝與手腕上的絲緞方巾，讓整體造型更加分。圖／香奈兒提供
秀髮、腳踝與手腕上的絲緞方巾，讓整體造型更加分。圖／香奈兒提供
多彩雙C LOGO冰淇淋造型晚宴包，83萬5,100元。圖／香奈兒提供
多彩雙C LOGO冰淇淋造型晚宴包，83萬5,100元。圖／香奈兒提供
粉色雙C LOGO漆皮露趾高跟鞋，43,600元。圖／香奈兒提供
粉色雙C LOGO漆皮露趾高跟鞋，43,600元。圖／香奈兒提供
多彩鑲以雙C LOGO與水鑽球型晚宴包，90萬7,700元。圖／香奈兒提供
多彩鑲以雙C LOGO與水鑽球型晚宴包，90萬7,700元。圖／香奈兒提供
紫色CHANEL 25包小型款。圖／香奈兒提供
紫色CHANEL 25包小型款。圖／香奈兒提供
金黑色皮穿鍊飾以口蓋包造型墜飾長項鍊，12萬7,100元。圖／香奈兒提供
金黑色皮穿鍊飾以口蓋包造型墜飾長項鍊，12萬7,100元。圖／香奈兒提供

香奈兒 義大利 服裝 CHANEL 許瑋甯 孫燕姿 林俊傑

延伸閱讀

從時尚仙人到嚇人！蒂妲史雲頓「古一大師爆改樹懶」滿臉老態 破格熊貓眼妝撞臉《可可夜總會》

邱澤、許瑋甯婚禮倒數！新手爸媽結婚4周年「補辦浪漫儀式」地點曝光

傳不具名捐超過4千萬善款 孫燕姿說話了

邱澤當爸後首露面！兒子小名曝光 計畫補辦婚宴「放閃許瑋甯」

相關新聞

迎接普發1萬 遠百推滿萬送1千點 家用家電滿千抽旭集餐券、健康家電

普發一萬元現金今起登記、最快11月12日就可入帳，因適逢周年慶旺季，針對普發現金為市場增溫，各家百貨陸續端出把新台幣放大...

許瑋甯、孫燕姿、林俊傑齊聚新加坡 共賞香奈兒度假系列大秀

香奈兒（CHANEL）日前於新加坡萊佛士酒店，再度演繹2025/26 Cruise度假系列大秀，是該系列服裝於今年4月2...

《吸吸吸吸吸血鬼》活了450年…也還想為「珍愛」的人戰鬥！

《吸吸吸吸吸血鬼》（ババンババンバンバンパイア）是一部漫改真人化作品。導演濱崎慎治將奧嶋寬雅筆下那個誇張卻純真的世界完整搬上大銀幕。450歲的吸血鬼森蘭丸（吉澤亮 飾）在澡堂「戀之湯」打工，一邊守護著

告別廚房混亂！用「多功能分層蒸鍋」開啟你的健康新食尚　

傳統煮食往往費時又費力，一頓飯準備時間比享用還久；爐火需要隨時看顧，安全疑慮也讓人難以放鬆，尤其對有幼童或無明火廚房的家庭更是不便。加上繁瑣的清潔流程，從鍋具到灶台都得一一處理，讓「做飯」成了日常的負擔。 消費者亟需一款能兼顧「快速、健康、安全、多工」的智慧型烹飪設備，徹底解決這些長久以來的廚房難題。

韓星Nana同款 國家地理服飾輕羽絨僅520g極輕暖穿出韓系冬季時尚

告別三十幾度的高溫，十一月終於有涼意，大家也期待穿出秋冬造型。在韓國受歡迎且高普及率羽絨外套著用款的NATIONAL G...

從海底兩萬里到DC小丑 S.T. Dupont 2025高訂系列重現經典文化符碼

源自巴黎的精品工藝品牌都彭（S.T. Dupont），每年以藝術與文化為靈感推出高級訂製系列。今年的2025 Haute...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。