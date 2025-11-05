《吸吸吸吸吸血鬼》活了450年…也還想為「珍愛」的人戰鬥！

《吸吸吸吸吸血鬼》（ババンババンバンバンパイア）是一部漫改真人化作品。導演濱崎慎治將奧嶋寬雅筆下那個誇張卻純真的世界完整搬上大銀幕。450歲的吸血鬼森蘭丸（吉澤亮 飾）在澡堂「戀之湯」打工，一邊守護著老闆的兒子李仁（板垣李光人 飾），一邊暗暗覬覦著李仁未滿十八、尚未解封的「處男之血」。這樣的設定乍聽荒誕，實則是一場「守護與慾望」之間的愛情寓言，而電影在歡笑與胡鬧中，反而拍出一種溫柔的青春質地。

音樂劇式的出場 讓混亂變得清晰又可愛

漫畫改編最大的風險，是角色太多、節奏太碎。但《吸吸吸吸吸血鬼》聰明地用「音樂劇式出場」化解這個問題。每個角色登場都伴隨音樂劇或饒舌節奏感以及洗腦歌詞取代旁白來向觀眾介紹。

圖／采昌亞洲電影世界 CAI CHANG Asia提供

不論是搞笑登場的肌肉腦學長弗蘭肯（關口Mandy 飾）、還是自帶修羅場氣息的吸血鬼獵人坂本（滿島真之介 飾）以及同為吸血鬼的哥哥森長可（真榮田鄉敦 飾），都在短短幾分鐘內讓觀眾掌握角色脈絡，即便沒看過漫畫也能輕鬆融入電影。讓整部電影幾乎沒有冷場，每一幕都有節奏、有笑點，卻不會顯得凌亂。

番茄汁、泡湯與BL的浪漫進行曲

電影在保留吸血鬼經典設定的同時，也賦予它滿滿的日本風格。經典的吸血鬼設定：怕陽光、倒吊、怕十字架，甚至狂喝番茄汁等橋段都逗樂觀眾。

圖／采昌亞洲電影世界 CAI CHANG Asia提供

而場景更融入日本的日常文化：泡湯、夏日祭、校園戀愛與家族羈絆，讓觀眾覺得親切又好笑之餘，也跟隨劇中角色走過一年四季春夏秋冬。

同時，作品還藏著不少惡搞與彩蛋：從本能寺之變到坂本龍馬，甚至對現代「推偶像文化」與把網路維基百科奉為真理的生活方式都輕鬆吐槽，讓古典的吸血傳說在日本日常裡重新長出幽默與可愛。

雖然原作來自BL漫畫，但電影選擇以「純愛喜劇」包裝，少了曖昧的尷尬，多了情感的真誠與可愛。

圖／采昌亞洲電影世界 CAI CHANG Asia提供

吉澤亮與板垣李光人的搭檔呈現出一種「守護型吸血鬼與天然呆高中生」的萌點，視覺與氣質都極度漫畫化。熱愛吸血鬼的女主角葵（原菜乃華 飾）出場更添少女漫畫光澤，讓故事在三角互動間保持輕盈節奏，不落入刻板戀愛劇套路。

在這個有推的時代 每天都能活得閃閃發光

電影一邊惡搞、一邊其實也在說現代人的孤單與依附：在這個有「推」的時代，我們為偶像、寵物、虛擬角色投注愛，也因此重新定義「珍愛」的對象。

森蘭丸活了450年，直到遇見李仁，才從為了自己而戰鬥轉為「活了450年，也要為珍愛的人戰鬥」，道出真正450年體悟出的「愛」這個武器與智慧。

圖／采昌亞洲電影世界 CAI CHANG Asia提供

漫改成功的可愛爆笑之作

《吸吸吸吸吸血鬼》證明，漫畫真人化不一定要靠大場面或深沉主題才能成功。它用極高的節奏感、角色魅力與細膩的文化幽默，拍出一部無尿點、滿場歡笑的吸血鬼愛情喜劇。

身為《阿達一族》鐵粉，似乎還看到致敬鏡頭，惹人發笑也印象深刻。別忘了看完片尾留有小彩蛋，絕對讓你笑著進場，也帶著暖意離開。

◎本文內容已獲 來一杯奶茶 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。