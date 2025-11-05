韓星Nana同款 國家地理服飾輕羽絨僅520g極輕暖穿出韓系冬季時尚

告別三十幾度的高溫，十一月終於有涼意，大家也期待穿出秋冬造型。在韓國受歡迎且高普及率羽絨外套著用款的NATIONAL GEOGRAPHIC國家地理服飾，推出2025秋冬韓系羽絨全系列與新款，從都市通勤到戶外雪地保暖各有適配選擇，來自韓國總部的設計，讓羽絨外套不只是高效保暖，重量更輕盈告別厚重感，也能穿出身形與潮流感。即起至11月30日國家地理服飾羽絨全系列再享全面9.5折。

全新EIRA與POOULI兩大輕羽絨主線 實現輕盈保暖科技

國家地理2025秋冬系列，推出EIRA與POOULI兩大輕羽絨主線，專為追求輕盈保暖與極高穿搭性的使用者而生。EIRA羽絨系列(RDS鵝絨Goose 80:20)並使用NASA美國太空總署Trizar儲熱內襯，僅520g的輕盈感，實現高效保暖與耐用性，也是本季品牌大使Nana穿的同款。

POOULI羽絨系列(RDS鴨絨Goose 80:20) 採用輕盈鴨絨與波浪縫工藝，減少跑絨問題，結合可持續面料，兼顧保暖、吸濕排汗與防水性能。

經典羽絨系列HERON、CAYMAN 丹寧藍新色

國家地理服飾最受歡迎、價格也最親民的輕量HERON系列，使用RDS人道認證80:20鵝絨，經奈米抗菌處理，款式有背心、外套款。本季推出丹寧藍新色，春秋可單穿、初冬可內搭，搭配性高。另外，同樣受歡迎的CAYMAN長版連帽外套，採波蘭頂級RDS鵝絨(Goose 80:20)輕盈保暖，後領選用柔軟短絨布料，並配備雙向拉鍊，提供穿搭造型的自由度。

國家地理服飾經典羽絨系列，HERON丹寧輕量羽絨外套(鵝絨) 5,980元。圖／NATIONAL GEOGRAPHIC國家地理服飾提供

NRN系列 首度推出羽絨外套

承襲國家地理探索精神的NRN系列(Return To Nature) 首度推出羽絨外套，採用RDS鵝絨80:20，並將機能設計融入輪廓剪裁中，多口袋的設計方便儲物空間運用，YKK雙向拉鍊提升設計性，實用與風格並重，是國家地理迷必備的系列。

NRN大口袋羽絨連帽外套米色，15,080元。圖／NATIONAL GEOGRAPHIC國家地理服飾提供

頂級羽絨保暖ATLAS GORE-TEX系列展現冬日機能美學

2025秋冬旗艦系列ATLAS，採頂級波蘭80:20 RDS鵝絨填充，實現了極致輕盈與保暖。並搭載GORE-TEX WINDSTOPPER 2L布料，有優異的防水性能，防水深度超過10,000毫米水柱，確保在極端環境下保持乾燥與舒適，並具備高透氣及全面防風，透氣性超過6,000克，提升穿著舒適度。國家地理服飾韓國總部特別以亞洲人身型設計，展現冬季時尚機能感。