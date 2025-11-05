快訊

玉山金併三商壽躍升第5大上市金控 董事長黃男州說話了

收息族慘遭修理…不想繳更多健保補充保費 投資人可以這樣做

「確信美國支持的日子已不復返」紐時專欄作家籲台灣採「刺蝟」策略

聽新聞
0:00 / 0:00

韓星Nana同款 國家地理服飾輕羽絨僅520g極輕暖穿出韓系冬季時尚

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
韓星Nana穿著的女裝EIRA連帽羽絨外套(鵝絨) 淺藍色，10,380元。圖／NATIONAL GEOGRAPHIC國家地理服飾提供
韓星Nana穿著的女裝EIRA連帽羽絨外套(鵝絨) 淺藍色，10,380元。圖／NATIONAL GEOGRAPHIC國家地理服飾提供

告別三十幾度的高溫，十一月終於有涼意，大家也期待穿出秋冬造型。在韓國受歡迎且高普及率羽絨外套著用款的NATIONAL GEOGRAPHIC國家地理服飾，推出2025秋冬韓系羽絨全系列與新款，從都市通勤到戶外雪地保暖各有適配選擇，來自韓國總部的設計，讓羽絨外套不只是高效保暖，重量更輕盈告別厚重感，也能穿出身形與潮流感。即起至11月30日國家地理服飾羽絨全系列再享全面9.5折。

全新EIRA與POOULI兩大輕羽絨主線 實現輕盈保暖科技

國家地理2025秋冬系列，推出EIRA與POOULI兩大輕羽絨主線，專為追求輕盈保暖與極高穿搭性的使用者而生。EIRA羽絨系列(RDS鵝絨Goose 80:20)並使用NASA美國太空總署Trizar儲熱內襯，僅520g的輕盈感，實現高效保暖與耐用性，也是本季品牌大使Nana穿的同款。

POOULI羽絨系列(RDS鴨絨Goose 80:20) 採用輕盈鴨絨與波浪縫工藝，減少跑絨問題，結合可持續面料，兼顧保暖、吸濕排汗與防水性能。

經典羽絨系列HERON、CAYMAN 丹寧藍新色

國家地理服飾最受歡迎、價格也最親民的輕量HERON系列，使用RDS人道認證80:20鵝絨，經奈米抗菌處理，款式有背心、外套款。本季推出丹寧藍新色，春秋可單穿、初冬可內搭，搭配性高。另外，同樣受歡迎的CAYMAN長版連帽外套，採波蘭頂級RDS鵝絨(Goose 80:20)輕盈保暖，後領選用柔軟短絨布料，並配備雙向拉鍊，提供穿搭造型的自由度。

國家地理服飾經典羽絨系列，HERON丹寧輕量羽絨外套(鵝絨) 5,980元。圖／NATIONAL GEOGRAPHIC國家地理服飾提供
國家地理服飾經典羽絨系列，HERON丹寧輕量羽絨外套(鵝絨) 5,980元。圖／NATIONAL GEOGRAPHIC國家地理服飾提供

NRN系列 首度推出羽絨外套

承襲國家地理探索精神的NRN系列(Return To Nature) 首度推出羽絨外套，採用RDS鵝絨80:20，並將機能設計融入輪廓剪裁中，多口袋的設計方便儲物空間運用，YKK雙向拉鍊提升設計性，實用與風格並重，是國家地理迷必備的系列。

NRN大口袋羽絨連帽外套米色，15,080元。圖／NATIONAL GEOGRAPHIC國家地理服飾提供
NRN大口袋羽絨連帽外套米色，15,080元。圖／NATIONAL GEOGRAPHIC國家地理服飾提供

頂級羽絨保暖ATLAS GORE-TEX系列展現冬日機能美學

2025秋冬旗艦系列ATLAS，採頂級波蘭80:20 RDS鵝絨填充，實現了極致輕盈與保暖。並搭載GORE-TEX WINDSTOPPER 2L布料，有優異的防水性能，防水深度超過10,000毫米水柱，確保在極端環境下保持乾燥與舒適，並具備高透氣及全面防風，透氣性超過6,000克，提升穿著舒適度。國家地理服飾韓國總部特別以亞洲人身型設計，展現冬季時尚機能感。

韓星Nana穿著的2025秋冬旗艦款ATLAS系列，WINDSTOPPER BY GORE-TEX LABS 2L長版羽絨外套(鵝絨) ，24,180元。圖／NATIONAL GEOGRAPHIC國家地理服飾提供
韓星Nana穿著的2025秋冬旗艦款ATLAS系列，WINDSTOPPER BY GORE-TEX LABS 2L長版羽絨外套(鵝絨) ，24,180元。圖／NATIONAL GEOGRAPHIC國家地理服飾提供

羽絨外套 保暖 設計

延伸閱讀

韓流潮勢登場 台中新光三越「韓國商品展」開展

大咖韓星路邊無預警脫了！「抖動大胸肌」畫面超養眼

GD首登大巨蛋開唱！台北「金豬食堂」突又宣布包場 粉絲全嗨翻

苗栗樟之細路嘉年華 韓星柳承龍、逾百名山友徒步享山林之美

相關新聞

迎接普發1萬 遠百推滿萬送1千點 家用家電滿千抽旭集餐券、健康家電

普發一萬元現金今起登記、最快11月12日就可入帳，因適逢周年慶旺季，針對普發現金為市場增溫，各家百貨陸續端出把新台幣放大...

許瑋甯、孫燕姿、林俊傑齊聚新加坡 共賞香奈兒度假系列大秀

香奈兒（CHANEL）日前於新加坡萊佛士酒店，再度演繹2025/26 Cruise度假系列大秀，是該系列服裝於今年4月2...

《吸吸吸吸吸血鬼》活了450年…也還想為「珍愛」的人戰鬥！

《吸吸吸吸吸血鬼》（ババンババンバンバンパイア）是一部漫改真人化作品。導演濱崎慎治將奧嶋寬雅筆下那個誇張卻純真的世界完整搬上大銀幕。450歲的吸血鬼森蘭丸（吉澤亮 飾）在澡堂「戀之湯」打工，一邊守護著

告別廚房混亂！用「多功能分層蒸鍋」開啟你的健康新食尚　

傳統煮食往往費時又費力，一頓飯準備時間比享用還久；爐火需要隨時看顧，安全疑慮也讓人難以放鬆，尤其對有幼童或無明火廚房的家庭更是不便。加上繁瑣的清潔流程，從鍋具到灶台都得一一處理，讓「做飯」成了日常的負擔。 消費者亟需一款能兼顧「快速、健康、安全、多工」的智慧型烹飪設備，徹底解決這些長久以來的廚房難題。

韓星Nana同款 國家地理服飾輕羽絨僅520g極輕暖穿出韓系冬季時尚

告別三十幾度的高溫，十一月終於有涼意，大家也期待穿出秋冬造型。在韓國受歡迎且高普及率羽絨外套著用款的NATIONAL G...

從海底兩萬里到DC小丑 S.T. Dupont 2025高訂系列重現經典文化符碼

源自巴黎的精品工藝品牌都彭（S.T. Dupont），每年以藝術與文化為靈感推出高級訂製系列。今年的2025 Haute...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。