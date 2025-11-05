連3天買1送1！UG連開苗栗、石牌 萬波3款「芋頭系列」享芋泥配米麻糬

連鎖茶飲品牌UG接力連發！「台北石牌門市」將於11月6日登場，另外苗栗第一間「苗栗頭份門市」則將於11月7日盛大開幕。為慶祝新店開幕，台北石牌店於11月6日至11月8日，推出「茶花紅烏龍(L)」買1送1。茶花紅烏龍以紅烏龍為基底，揉合山茶花香氣，帶來圓潤厚實的口感，每杯45元。

苗栗首間分店「苗栗頭份門市」則將於11月7日至11月9日，推出「三窨十五茉純茶(L)」買1送1。「三窨十五茉純茶」為UG招牌茶飲，具有綠茶清新與茉莉花香，每杯45元。開幕期間至新門市消費，不限金額，即可獲贈「UG品牌時尚保冷袋」。

萬波島嶼紅茶將於11月7日推出全新秋冬限定「芋頭系列」，共有三款飲品同步登場。其中，全新飲品「米麻糬芋泥奶茶」以經典的島嶼紅茶與錫蘭紅茶雙茶調製奶茶為基底，再加上米麻糬、細緻芋泥，帶來豐富的口感與芋頭甜香，每杯85元；「波霸芋泥奶茶」則以波霸搭配奶茶、香滑芋泥，能夠同時擁有茶香、奶香與芋香，每杯85元。至於「芋泥奶茶」透過奶茶與芋頭的結合，帶來平衡的滋味，每杯75元。