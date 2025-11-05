從海底兩萬里到DC小丑 S.T. Dupont 2025高訂系列重現經典文化符碼

源自巴黎的精品工藝品牌都彭（S.T. Dupont），每年以藝術與文化為靈感推出高級訂製系列。今年的2025 Haute Création系列，以七大篇章描繪從深海奇航到皇家榮耀的壯闊旅程，其中最引人矚目的，是重現經典科幻小說《海底兩萬里》的藝術棋盤與限量筆具套組。

全球限量八套的「海底兩萬里」系列棋盤組，以整塊大理石雕琢棋盤，並以金紅色與青綠的青銅棋子，呈現凡爾納（Jules Verne）筆下經典的深海場景。棋子化身尼摩船長、潛水員與烏賊，棋盤邊緣更以筆刻描繪鸚鵡螺號與深海巨獸的經典戰鬥畫面。系列書寫工具則以黃金鍍層搭配紅銅與瑪瑙飾件，刻畫鸚鵡螺號與巨型烏賊搏鬥的場景，展現品牌以工藝詮釋冒險的精神。這也是都彭以《地心冒險》為靈感創作，再度向凡爾納致敬，堪稱文學幻想與頂級工藝的完美融合。

迎接即將到來一甲子一度的火馬年，全新Year of the Horse系列，以象徵熱情、自信與財富的「火馬」為主題。完整套組內含火馬雕像、筆與打火機，雕刻火焰紋飾、頂端金馬閃耀，展現力量與吉祥寓意；小套組則提供筆具或打火機的選擇。此外，針對年輕收藏族群，都彭持續與DC Comics推出聯名系列，迎來全新Joker小丑，銀色雕像重現小丑狂妄神態，打火機以撲克牌圖騰與經典小丑綠漆飾呈現瘋狂與優雅的平衡。

針對雪茄愛好者，此次亦有與多款雪茄名牌的合作。創立於1912年的美系雪茄Arturo Fuente，今年是第三次合作，以紅、白、黑三色Ligne 2與Le Grand打火機慶祝其Opus X系列30週年。古巴五大雪茄之一的Romeo y Julieta聯名愛與激情高級訂製系列，則推出裝飾象徵愛情與命運圖騰的款式，重現莎士比亞愛情故事命名的英國文學意象。

最後，都彭也精選獨具能量的天然寶石，打造一系列Ligne 2寶石能量高級訂製系列打火機，從紅褐色條紋的蛇紋碧玉（Snakeskin Jasper），鮮活的綠色波紋呈現「活力」的孔雀石（Malachite），到寓意勇敢與自信的金棕色虎眼石（Tiger’s Eye Quartz），深藍中點綴金色斑點的青金石（Lapis Lazuli）以及帶來靜謐與和諧的紫玉（Violet Jade），Stones of Fortune系列結合黃金鍍銅與天然寶石，在每一次點燃火焰時喚醒專屬能量。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康