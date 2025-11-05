快訊

從海底兩萬里到DC小丑 S.T. Dupont 2025高訂系列重現經典文化符碼

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Joker & Harley Quinn高級訂製打火機鋼筆組，限量88件，145萬元。圖／迪生提供
Joker & Harley Quinn高級訂製打火機鋼筆組，限量88件，145萬元。圖／迪生提供

源自巴黎的精品工藝品牌都彭（S.T. Dupont），每年以藝術與文化為靈感推出高級訂製系列。今年的2025 Haute Création系列，以七大篇章描繪從深海奇航到皇家榮耀的壯闊旅程，其中最引人矚目的，是重現經典科幻小說《海底兩萬里》的藝術棋盤與限量筆具套組。

全球限量八套的「海底兩萬里」系列棋盤組，以整塊大理石雕琢棋盤，並以金紅色與青綠的青銅棋子，呈現凡爾納（Jules Verne）筆下經典的深海場景。棋子化身尼摩船長、潛水員與烏賊，棋盤邊緣更以筆刻描繪鸚鵡螺號與深海巨獸的經典戰鬥畫面。系列書寫工具則以黃金鍍層搭配紅銅與瑪瑙飾件，刻畫鸚鵡螺號與巨型烏賊搏鬥的場景，展現品牌以工藝詮釋冒險的精神。這也是都彭以《地心冒險》為靈感創作，再度向凡爾納致敬，堪稱文學幻想與頂級工藝的完美融合。

迎接即將到來一甲子一度的火馬年，全新Year of the Horse系列，以象徵熱情、自信與財富的「火馬」為主題。完整套組內含火馬雕像、筆與打火機，雕刻火焰紋飾、頂端金馬閃耀，展現力量與吉祥寓意；小套組則提供筆具或打火機的選擇。此外，針對年輕收藏族群，都彭持續與DC Comics推出聯名系列，迎來全新Joker小丑，銀色雕像重現小丑狂妄神態，打火機以撲克牌圖騰與經典小丑綠漆飾呈現瘋狂與優雅的平衡。

針對雪茄愛好者，此次亦有與多款雪茄名牌的合作。創立於1912年的美系雪茄Arturo Fuente，今年是第三次合作，以紅、白、黑三色Ligne 2與Le Grand打火機慶祝其Opus X系列30週年。古巴五大雪茄之一的Romeo y Julieta聯名愛與激情高級訂製系列，則推出裝飾象徵愛情與命運圖騰的款式，重現莎士比亞愛情故事命名的英國文學意象。

最後，都彭也精選獨具能量的天然寶石，打造一系列Ligne 2寶石能量高級訂製系列打火機，從紅褐色條紋的蛇紋碧玉（Snakeskin Jasper），鮮活的綠色波紋呈現「活力」的孔雀石（Malachite），到寓意勇敢與自信的金棕色虎眼石（Tiger’s Eye Quartz），深藍中點綴金色斑點的青金石（Lapis Lazuli）以及帶來靜謐與和諧的紫玉（Violet Jade），Stones of Fortune系列結合黃金鍍銅與天然寶石，在每一次點燃火焰時喚醒專屬能量。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

2025寶石能量高級訂製系列紫玉Violet Jade打火機，限量88件，21萬8,000元。圖／迪生提供
2025寶石能量高級訂製系列紫玉Violet Jade打火機,限量88件,21萬8,000元。圖／迪生提供
2025寶石能量高級訂製系列虎眼石Tiger’s Eye Quartz打火機，限量88件，21萬8,000元。圖／迪生提供
2025寶石能量高級訂製系列虎眼石Tiger's Eye Quartz打火機,限量88件,21萬8,000元。圖／迪生提供
Louis XIV太陽王高級訂製打火機，限量88件，102萬元。圖／迪生提供
Louis XIV太陽王高級訂製打火機,限量88件,102萬元。圖／迪生提供
愛與激情高級訂製系列Le Grand Dupont打火機，限量88件，39萬元。圖／迪生提供
愛與激情高級訂製系列Le Grand Dupont打火機,限量88件,39萬元。圖／迪生提供
Fuente傳奇雪茄高級訂製系列DEFI XXTREME 打火機，限量288件，78,000元。圖／迪生提供
Fuente傳奇雪茄高級訂製系列DEFI XXTREME 打火機,限量288件,78,000元。圖／迪生提供
Fuente傳奇雪茄高級訂製系列Le Grand Dupont打火機，共三色，每色限量88件，38萬8,000元。圖／迪生提供
Fuente傳奇雪茄高級訂製系列Le Grand Dupont打火機,共三色,每色限量88件,38萬8,000元。圖／迪生提供
愛與激情高級訂製系列Ligne 2打火機，限量188件，20萬元。圖／迪生提供
愛與激情高級訂製系列Ligne 2打火機,限量188件,20萬元。圖／迪生提供
2025寶石能量高級訂製系列孔雀石Malachite打火機，限量88件，21萬8,000元。圖／迪生提供
2025寶石能量高級訂製系列孔雀石Malachite打火機,限量88件,21萬8,000元。圖／迪生提供
Casino Complication賭場奇蹟高級訂製打火機，限量88件，195萬元。圖／迪生提供
Casino Complication賭場奇蹟高級訂製打火機,限量88件,195萬元。圖／迪生提供
海底兩萬里高級訂製系列棋盤組，限量8件，215萬元。圖／迪生提供
海底兩萬里高級訂製系列棋盤組,限量8件,215萬元。圖／迪生提供
2025寶石能量高級訂製系列蛇紋碧玉 SNAKESKIN JASPER打火機，限量88件，21萬8,000元。圖／迪生提供
2025寶石能量高級訂製系列蛇紋碧玉 SNAKESKIN JASPER打火機,限量88件,21萬8,000元。圖／迪生提供
火馬高級訂製系列火馬、打火機、鋼筆組，限量88件，150萬元。圖／迪生提供
火馬高級訂製系列火馬、打火機、鋼筆組,限量88件,150萬元。圖／迪生提供
海底兩萬里高級訂製系列鋼筆組，限量88件，56萬元。圖／迪生提供
海底兩萬里高級訂製系列鋼筆組,限量88件,56萬元。圖／迪生提供
2025寶石能量高級訂製系列青金石Lapis Lazuli打火機，限量88件，21萬8,000元。圖／迪生提供
2025寶石能量高級訂製系列青金石Lapis Lazuli打火機,限量88件,21萬8,000元。圖／迪生提供

品牌 古巴

